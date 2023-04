‘‘Hay una sed por parte de los jóvenes por la lectura’’: Tulio Fernández sobre su novedad “Erik el rojo”

Erik el rojo - Tulio Fernández Mendoza

Tulio Fernández Mendoza es oriundo de Cali, Colombia, pero no vive en su ciudad natal porque aunque disfruta el calor tiene una particular afinidad por Bogotá y su aura nostálgica; como buen caleño le gusta la salsa pero, de hecho, bailar, en términos generales, no le llama mucho la atención, es más bien un espíritu tranquilo y mediador que prefiere los espacios más estoicos.

Siempre y cuando sienta buen ambiente, el escritor debutante se dejará ver entre el túmulto, aunque de inmediato se le notará en el rostro que quiere irse y, acto seguido, Tulio ya no se verá por ningún lado.

Asegura que siempre disfruta de una buena historia, sin importar el formato; el chisme, un libro, una serie, una película o un videojuego son cosas que le llaman la atención. Si hay una historia con ‘‘corazón’', será feliz al presenciarla.

‘‘Creo que al final del día son las historias, tanto las que consumimos como las que experimentamos las que le dan sentido a la vida’'.

Escritor debutante, periodista, amante del manga y la literatura, se confiesa como un dibujante frustrado. Cuando era niño, su sueño era dedicarse a hacer comics y mangas. Siempre le ha encantando el formato gráfico como las historias de Marvel y DC y los mangas que veía cuando era niño, como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco o Samurái X.

El autor caleño es una de las voces distintas de la nueva literatura colombiana, con su libro "Erik el Rojo". (Facebook/Tulio Fernández).

Para su desgracia, su talento para el dibujo es casi tan malo como su habilidad para bailar. Por el contrario, ha estado involucrado en y con el mundo de los libros desde hace buen tiempo. Forma parte del equipo de Penguin Random House, con quien edita y publica hoy su libro, bajo el sello de Montena.

Tulio Fernández le contó a Leamos por qué decidió aventarse a escribir y sobre qué trata Erik el rojo, que lanzará en esta FILBo, 2023.

¿Por qué decide escribir y cuándo entiende que quiere dedicarse a eso?

-Creo que es inevitable que alguien que lea mucho quiera en algún punto de su vida escribir algo, ya sea de manera profesional o aficionada (a través de escritos que no se publiquen nunca o de cartas o llevar un diario).

Mi punto de quiebre fue un cumpleaños de mi hermana cuando le regalé mi primer cuento escrito de manera seria, tuvieron que pasar casi 18 años para publicar mi primer libro.

¿Por qué le interesan tanto las artes que involucran el tema fantástico, de ciencia ficción y/o terror?

-Me interesan estos temas porque se salen de la cotidianidad. Un drama, un romance, una comedia es algo que nos pasa por lo general todo el tiempo. Historias de lugares fantásticos que solo existen en nuestra mente y corazón, de un futuro remoto y espectacular o de seres monstruosos que no existen pero nos aterran nos sacan de nuestra zona segura y nos hacen soñar y para mí eso es maravilloso.

¿Por qué una novela juvenil e ilustrada?

-Creo que hay una sed por parte de los jóvenes por la lectura. Fenómenos como Wattpad, o novelas como las de Carolina Andújar o lo que han logrado autores como Brandon Sanderson o Rick Riordan con miles de seguidores son prueba de ello.

Si a un joven le das una buena historia estoy convencido de que la leerá y disfrutará. Por otro lado, unas buenas ilustraciones pueden causar mayor impacto y este libro cuenta con el trabajo de Juan Manuel Sánchez Franco, quien hizo un trabajo espectacular plasmando la epopeya nórdica de Erik y su familia.

Tulio Fernández Mendoza es un escritor caleño que publica su novedad editorial: Erik el rojo bajo el sello MONTENA / Penguin Random House

¿Por qué una historia sobre Vikingos?

-Los vikingos son un pueblo fascinante. Muchas veces han sido tratados de ser simplemente un pueblo salvaje y saqueador y si bien es cierto que Europa sufrió del acoso vikingo, eran mucho más que un pueblo guerrero. Eran grandes viajeros y exploradores que llegaron hasta el Medio Oriente, descubrieron lo que hoy es Rusia y llegaron a América medio milenio antes que Cristóbal Colón (que es lo que cuento en mi libro).

Aparte de eso fueron pioneros en muchos ámbitos tal como establecer Asambleas y Consejos y darles derechos a las mujeres tales como el divorcio y poder heredar bienes a diferencia del resto de Europa

¿Qué o quién es ‘‘Erik el rojo’’?

-Erik El Rojo fue un gran vikingo, sediento de conocimiento y aventurero que se convirtió en el primer europeo en llegar a tierras americanas mucho antes que los españoles. En el libro no solo cuento su historia, que es apasionante y comienza con él siendo un niño exiliado con su padre desde Noruega hasta su llegada a Groenlandia sino que abarca lo que ocurrió con sus hijos los cuales llegaron a continente americano y combatieron con tribus indígenas de Norteamérica que ya estaban establecidas acá.

¿Este es su primer libro, vendrán más?, ¿Este es un texto auto conclusivo o se verá a ‘’Erik’' participar a lo largo de lo que podría ser una saga?

-La idea es desde luego seguir publicando. He visto una respuesta positiva por parte de la gente que ha leído Erik el Rojo y esto me motiva a seguir adelante y escribir nuevos libros.

En este momento me encuentro trabajando en un nuevo texto (de momento su temática es reservada) que espero poder publicar y tenga la acogida que ha tenido este libro. En cuanto a Erik creo que su historia ha sido contada pero créanme cuando les digo que lo que se viene les va a gustar mucho.

¿Estará presente en la FILBo, 2023, cuándo, dónde y a qué hora?

-Sí, tendré una presentación en la FILBO 2023, el domingo 30 de abril en el salón Talleres 2 donde hablaré de Erik el Rojo con dos personas y escritores a quienes admiro mucho: Esteban Cruz Niño y Juan Jesús Vallejo.

¡Los espero allá!, También quisiera hacerles una invitación y esta, es que: Lean. Ya sea las aventuras de Erik el Rojo, lo cual sería un honor, o una novela de fantasía, ciencia ficción o terror, un comic, un manga, un drama, una novela histórica. Lean. Leer expande el mundo como diría el gran George RR Martin: Un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una.

