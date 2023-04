‘’Escribo para mí, publico para los lectores’': la estrella de Wattpad Thyfhanhy habló sobre ‘‘De una fuga y otros desastres’’

Thyfhanhy autora de ‘‘De una fuga y otros desastres’’

La plataforma digital Wattpad ha permitido el nacimiento, crecimiento y esparcimiento de la lectura juvenil a nivel mundial. Pese a que muchas personas piensan que “los jóvenes no leen”, la inmediatez y fuerza que ha cobrado la app de lectura demuestra todo lo contrario, son millones los usuarios de este formato de entretenimiento.

Gracias a esta modalidad de autopublicación han nacido muchos autores que hoy cuentan con respaldo de editoriales multinacionales e independientes, ese es el caso de Julieth Jiménez, más reconocida por su pseudonimo Thyfhanhy, que publica el libro “De una fuga y otros desastres”.

Isa y Elías representan el tipo de amistad sincera y hermosa a la que las personas deberían aspirar, según Thyfhanhy, una especie de hermandad que se elige voluntariamente. Isa y Elías son pilar uno del otro, representan el apoyo incondicional y soporte emocional. Tienen defectos y errores como todas las personas, pero el cariño que se tienen supera cualquier obstáculo.

De una fuga y otros desastres de Thyfhanhy Jullyhanha / Sin Fronteras

lIsa y Elías encuentran una invitación a una fiesta privada y, en busca de aventura, deciden asistir. La fiesta es de disfraces, pero ellos no saben que hay código de vestimenta, así que llegan disfrazados de un crayón amarillo y un cuaderno de matemáticas. Llaman la atención, por supuesto, y los dueños de la fiesta, que descubren de inmediato que son colados, deciden sacarlos a bailar a ver qué pasa.

Isa es una persona tan paranoica que al verse acorralada, decide darse a la fuga y, así disfrazada, escapa por una ventana. Días después, los amigos se reencuentran con los anfitriones de la fiesta por coincidencias de la vida. Isa, en su miedo, cree que el dueño de la fiesta la persigue, mientras que Elías le asegura que no tienen nada que temer.

No obstante, cuando empiezan a compartir tiempo y varias situaciones divertidas, el romance y la paranoia se mezclan. Esta trama juvenil contiene una pizca de humor que va de la mano de la personalidad chispeante de Isa y de la aventurera de Elías, sazonado con el amor que empieza a tejerse entre los protagonistas, una comedia romántica, perfecta para cualquier lector con ganas de divertirse.

Thyfhanhy Jullyhanha es la autora de la novedad editorial: De una fuga y otros desastres / Thyfhanhy Jullyhanha

<br/>

— ¿Quién es Thyfhanhy?

— Thyfhanhy: Thyfhanhy es un pseudónimo que nace en 2017 con la finalidad de compartir mis novelas en plataformas digitales. El anonimato me dio muchísima libertad creativa y disminuyó mi temor a mostrar mis escritos. Con el tiempo, Thyfh y Julieth Jiménez se fueron fusionando hasta llegar a lo que somos hoy, una sola persona, una escritora orgullosa de sus novelas.

— ¿En qué momento se convierte en escritora?

— La primera vez que fui escritora fue cuando mi mente se invadió de personajes y situaciones ajenas y me vi en la obligación de escribirlas para que otras personas los conocieran. Luego empezaron a aparecer más vidas, más historias, más experiencias que requerían ser puestas en palabras y, poco a poco, me di cuenta de que amaba hacer eso, de que crear nuevas historias y dar vida a mi imaginación era lo que quería hacer en la vida.

— ¿Usted ya cuenta con 20 publicaciones y 2 premios Wattys, ¿qué piensa sobre el éxito que está teniendo en este momento?, ¿se imaginó que así sería?

— Cuando empecé a escribir, hace casi seis años, veía difícil el mero hecho de tener lectores en la plataforma, así que ver todo lo que se he logrado a veces me desconcierta. De por sí, empezar y terminar una novela ya es un gran paso, luego tener lectores que se interesen en esas historias y las vivan conmigo es una experiencia fascinante que nunca deja de ser sorprendente.

Cuando gané los premios Watty, uno en 2019 y otro en 2021, me costaba creerlo. De tantos miles de historias que una mía destacará era no creerse, sin embargo, la emoción que más recuerdo de esos momentos es el orgullo. Más allá de la incredulidad, de la duda, de todo, estaba el orgullo, ese sentimiento en el corazón que me decía que no solo amo escribir sino que soy buena en ello y lo afortunada que eso me hace.

Después, con el tiempo, ni que decir lo que se sintió tener mi libro en físico en mis manos. Creo que en ese momento nací por segunda vez como escritora. Saber que vidas que nacieron en mi mente estarían en libreros de lectores fue algo que años atrás no me habría atrevido a soñar. Cada día que veo mi libro, sea en una librería o en una foto de un lector, es como un logro conseguido, una ilusión hecha realidad.

Si a la Thyfh de hace 6 años le hubieran dicho que todo esto está pasando ahora, se habría reído mucho, así que es justo decir que el éxito es inesperado pero siempre bien recibido.

La también recomendadora de libros: Thyfhanhy Jullyhanha ya cuenta con 20 libros publicados de manera digital, este es el primero en físico/ Thyfhanhy Jullyhanha

— ¿Para quién escribe y por qué?

— Escribo para mí, publico para los lectores. Escribir en sí es una especie de terapia para mí como persona. Vivir mil vidas creadas en mi mente a través de mis personajes me llena de alegría y satisfacción. Amo reír, llorar y enojarme con mis propias creaciones; y publico para los lectores, para que ellos amen, rían y lloren conmigo. Me encanta leer el feedback de los lectores donde me dicen que mis historias les sacaron una risa en momentos difíciles o que se identificaron tanto que sintieron las palabras como un abrazo al corazón. La mayor gratificación que tengo como autora es la respuesta de los lectores.

— ¿Podría su público y estilo literario cambiar en algún momento, o es fiel a su comunidad ya establecida de lectores?

— Mi escritura crece y madura conmigo. Creo que siempre me voy a enfocar en mostrar relaciones amorosas, familiares y amigos positivas, pero el entorno en que se desarrolla todo esto puede variar. Ya no escribo tanto sobre adolescentes, sino sobre adultos aunque sus dilemas del corazón sean similares. Quiero que el mensaje que doy se mantenga estable, pero avanzando y mejorando cada día.