Una par de mellizos siniestros, una madre que muere y la campiña inglesa en el siglo XXI: así es “Tierra inestable”, de Claire Fuller

La escritora inglesa Claire Fuller y su novela más reciente en español, "Tierra inestable".

Tras haber sorprendido a los lectores con su novela “Naranjas amargas”, en 2020, la escritora británica Claire Fuller vuelve al ruedo con la traducción al español de uno de sus trabajos más recientes. Publicado en 2021, “Tierra inestable” es un intento de la autora por, entre otras cosas, desdibujar las fronteras que yacen alrededor de las estructuras de poder.

La novela cuenta la historia de Jeanie y Julius; ambos tienen 51 años y viven en una casa en la mitad de la campiña inglesa. No tienen internet ni televisión; aún viven con su madre, su padre murió cuando eran niños; no tienen pareja, ni cuentas bancarias.

Los mellizos cultivan su comida en un huerto, tocan música juntos por las noches, viven cada día sin mayor ambición; no piensan en el futuro, el mundo es lo que es y no importa mucho más. La muerte repentina de su madre arruinará su estilo de vida y deberán enfrentarse a una realidad que los supera en todo sentido.

Cuando los secretos de su madre comienzan a salir a la luz, todo lo que Jeanie y Julius creían saber sobre su vida se desmorona como un castillo de naipes.

Portada del libro "Tierra inestable", de Claire Fuller. (Editorial Impedimenta).

Al interior de las páginas de “Tierra inestable”, los lectores se encontrarán con una trama que explota de manera sutil conforme la historia avanza; un relato desgarrador que obliga a quien lee a fijar la mirada en los rincones más siniestros de la sociedad, allí donde nadie nunca mira, ni siquiera para limpiar.

Antes de este texto, Fuller se dio a conocer en el ámbito anglosajón con sus novelas Our Endless Numbered Days y Swimming Lessons, publicadas en 2015 y 2017, respectivamente, que le permitieron cosechar relativo éxito.

Tras la traducción al español de “Tierra inestable”, en 2023 ha publicado The Memory of Animals, una obra concebida durante la pandemia de COVID-19, en la que Fuller aborda con su característica agudeza temas tan dolorosamente vigentes como la enfermedad, el aislamiento, la culpa, el miedo y la supervivencia.

En el título publicado por la editorial Impedimenta, el sello dirigido por el español Enrique Redel, la autora británica trata temas como la soledad, la fragilidad y lo oscuro de la condición humana. “Tierra inestable” es una novela que habla sobre los desheredados, los embrutecidos, los afincados en sí mismos.

“Jeanie se despierta cuando Julius le sacude el brazo, al principio con delicadeza y luego más bruscamente. Aunque él le ha dicho que no corra, baja volando las escaleras detrás de él y el camisón aletea a su espalda. La cocina está en penumbra: las cortinas están echadas; las luces, apagadas; solo la ilumina el resplandor anaranjado que irradia el fuego de la estufa. Su madre yace bocabajo en el suelo, inmóvil. Jeanie se lleva las manos a la boca para ahogar un ruido” - (Fragmento, “Tierra inestable”, de Claire Fuller).

Con este título, Claire Fuller consiguió ser la ganadora del Costa Novel Award 2021 y finalista del Women’s Prize for Fiction, en ese mismo año. Hoy por hoy, es una de las mejores autoras británicas del momento. Sus novelas se han traducido a más de veinte idiomas, y cuentos suyos han sido publicados en una gran variedad de revistas literarias y han merecido diversos premios: Baker, Emily and Me ganó el concurso BBC Opening Lines de 2014, y A Quiet Tidy Man ganó el premio de la Royal Academy en la categoría de relatos. Actualmente, vive en Winchester, con su marido y un gato llamado Alan.

