¿Qué haría Darth Vader?: consejos del Lado Oscuro para ganar confianza y triunfar en tu trabajo

“Te estaba esperando Obi-Wan, por fin volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el círculo. Cuando me separé de ti era solo un aprendiz, ahora yo soy el maestro”, le dice el célebre villano de Star Wars, Darth Vader, a su antiguo mentor, Obi-Wan Kenobi, en su esperado reencuentro en la serie de Disney+ protagonizada por Ewan McGregor.

Para quienes recién estén por entrar en el mundo laboral y su ambición les dicte que, como alumnos, deben superar a sus maestros, el libro Sé más Vader ofrece útiles consejos que ayudarán a alcanzar el éxito deseado en el trabajo: “Puede que seas un aprendiz, pero con motivación, contactos y ambición, puedes tener dominio de tu carrera profesional. No hay mucha diferencia entre escalar la cadena corporativa y ascender en los rangos del Imperio”.

Editado por Planeta y con tips concretos, cortitos y al pie (pero sin relegar el humor), Sé más Vader pone a disposición del lector toda la sabiduría del Lado Oscuro. Para aquellos que se encuentren estancados en la rutina laboral, ya sea archivando papeles o “construyendo la Estrella de la Muerte”, este libro los insta a a aprovechar el momento y preguntarse: ¿Qué haría Darth Vader?.

Después del éxito de Sé más Yoda, Sé más Vader ofrece el punto de vista de los villanos para aprender cómo ganar reconocimiento, tomar el control de cada situación y conservar el poder. Como dijo Darth Vader: “Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia”.

El camino oscuro hacia el éxito

Puede que seas un aprendiz, pero con motivación, contactos y ambición, puedes tener dominio de tu carrera profesional. No hay mucha diferencia entre escalar la cadena corporativa y ascender en los rangos del Imperio. Algo de mentoría temprana te ayudará a dejar huella, ya sea que tomes la iniciativa de un proyecto importante o que caces Jedi rebeldes. Desarrollar una reputación como alguien que resuelve problemas de forma implacable y eficiente puede impulsar tu progreso, hasta que reemplaces a tu mentor y asumas el liderazgo.

Sé más Vader ofrece consejos esenciales para ayudarte a tener éxito en tu trabajo. Te permitirá seguir los pasos del Señor Oscuro de los Sith, incluso cuando no poseas en poder del Lado Oscuro.

El comienzo

Tener éxito en el ámbito laboral tiene más que ver con la actitud que con el entorno. No importa si tu padre es un Jedi o si creciste en un planeta rural. El éxito, a fin de cuentas, depende de tu ambición, determinación e instinto asesino a la hora de hacer negocios. Domina estas habilidades desde el inicio de tu carrera profesional y no serás un aprendiz por mucho tiempo.

Perfecciona tu técnica para las entrevistas

Destaca entre la multitud en cualquier entrevista demostrando valor. Tu entrevistador está ocupado y probablemente tiene una bandeja de entrada llena de correos que debe responder, presupuestos que terminar y rebeliones que aplastar. No pierdas su valioso tiempo dando la impresión de ser un prospecto de mente débil o un clon corporativo del montón. Entra preparado y con vigor, incluso la figura más intimidante estará feliz de contratarte.

Ten éxito como becario

No puedes conseguir un empleo sin experiencia, pero no puedes obtener experiencia sin un empleo. Así que, ¿cómo pueden pasar tus botas por esa puerta blindada? Asegura un puesto como becario escribiendo una carta de presentación impecable donde resaltes tus grandes contactos (un Lord Sith en tu árbol familiar no hará daño), o cuando rechazaste a tu Maestro Jedi con la Fuerza. Una vez que hayas conseguido el puesto, llega temprano, ofrécete para contestar llamadas y muestra tu compromiso absuluto eliminando a alguien que sea importante para ti.

No te presiones por las expectativas de los demás

Todos enfrentan dificultades al inicio de sus carreras profesionales, en especial si tienen la presión de unirse al negocio familiar. Ya sea que tu abuelo haya sido un Lord Sith, que tu madre haya ayudado a “salvar la galaxia” con su activismo caótico o que tu padre fuera un ignorante andrajoso que nunca pudo mantener un trabajo decente, no tengas miedo de formar tu propio camino. Está bien romper lazos con ellos por completo, aun cuando parezca drástico.

"Sé más Vader" llega tras el éxito de "Ser más Yoda", libro que ofrecía consejos filosóficos de "los buenos" de Star Wars.

Encuentra un mentor

Sin importar qué tan alto sea tu número de midiclorianos, nunca pasarás del nivel básico a ser el Emperador por cuenta propia. Necesitarás consejos de alguien que reconozca tus talentos y sepa cómo colocarte en el camino al éxito. Los contactos son esenciales: comunícate por medio de un correo u holograma con alguien que tenga la profesión que tú quieras. Después halaga a esa persona pidiéndole consejo sobre cómo mejorar tus prospectos, ya sea para dar discursos, negociar disputas de comercio o lanzar rayos con las puntas de los dedos.

Apunta a las estrellas

¡Sueña en grande! Estás comenzando tu brillante carrera profesional y tienes toda la galaxia al alcance de tu mano. Sospecha de todos los que intenten reprimirte, incluso si se trata de tu único amor verdadero. No permitas que te distraigan con sermones sobre el bien y el mal, que te acosen con obligaciones familiares o que critiquen tu racha impecable. Las personas que aseguran que has “cambiado” se sienten intimidadas por tu ascenso meteórico hacia la grandeza.

Estabécete

Aprovechaste las primeras oportunidades que se te presentaron; ahora convierte esa fuerte primera impresión en una reputación formidable. Organiza y toma el control de las juntas; inspira a tus colegas con tu carisma y tu seguridad, y asume una actitud de que no dejarás sobrevivientes. Descubre cómo dirigir el respeto de tus compañeros. Pero ten en cuenta que la Estrella de la Muerte no se construyó en un día.

Domina el poder de la seguridad en ti

Siempre ten confianza en tus talentos. Puede que tus colegas posean mejores habilidades sociales, sean competentes en el nuevo software de negocios o hayan desarrollado una estación espacial del tamaño de una luna con armamento capaz de destruir planetas. La Fuerza es poderosa en ti y nunca debes temer demostrarlo. Enfatiza tu estatus y presencia con algunos sutiles juegos mentales Sith. Levántate en una junta mientras los demás permanecer sentados; es la mejor jugada de poder.

Controla la conversación

Mantén a tus colegas controlados en las juntas silenciando a todo aquel que desvíe la conversación con trivialidades o nimiedades. Perder el tiempo es perder dinero, así que muéstrales que vas en serio. Puede que algunos colegas, ya sea en la oficina o en tu Estrella de la Muerte, se quejen por un protocolo o una pelea territorial; recuérdales que están aquí para servirle al Emperador. Aclara tus prioridades con un golpe rápido. ¿De qué otra forma vas a entregar la Estrella de la Muerte dentro del presupuesto y la fecha límite?

