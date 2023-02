Tres libros de J.M. Coetzee para celebrarlo en su aniversario

El escritor J. M. Coetzee, en 2003. (Foto: Leonardo Cendamo/Getty Images).

La del escritor sudafricano John Maxwell Coetzee es una de las voces más destacadas de la literatura universal en los últimos 50 años, más allá del Premio Nobel de Literatura que se le entregó en 2003 y que reconoció su importancia.

Su obra ha conseguido retratar la realidad, con luces y sombres, de su nación y, como pocos autores, Coetzee ha logrado hacerse con un estilo que es a la vez enciclopédico y llano. Narra como si se contara de la historia misma y le atribuye la magia de los relatos de antaño.

Le puede interesar: Cuando a Charles Dickens también le pirateaban los libros

J. M. Coetzee nació en febrero de 1940. Si bien se formó como licenciado en matemáticas e inglés, su atracción por las letras era innegable. En 1969 se doctoró en lingüística computacional y su tesis de grado fue un análisis de este tipo aplicado a la obra de Samuel Beckett. Hacia 1974 inició su carrera como autor publicado con ‘Dusklands’, traducida al español por Javier Calvo, bajo el título de “Tierras de poniente”.

En esta novela, el autor sudafricano conduce a los lectores a través de dos historias. La primera es ‘El proyecto Vietnam’, que trata del descenso gradual de Eugene Dawn hacia la completa locura. Es un investigador que se encuentra obsesionado con la búsqueda de la efectividad total de la propaganda en Estados Unidos, como parte de la guerra psicológica que se lleva en Vietnam.

La segunda historia es ‘La narración de Jacobus Coetzee’, que cuenta la expedición de caza que lidera Jacobus Coetzee, por las tierras de la tribu namaqua. Cuando atraviesan estos dominios, el colonizador cae enfermo y pierde el control sobre sus hombres.

Coetzee consigue aquí una obra, su primera novela, en la que las emociones y la delicadeza tienen lugar asegurado en primera fila. Aquí dio cuenta de su habilidad como artesano de la ficción y cronista de la realidad, dando cuenta de la soledad y el sinsentido que embargan los tiempos que nos ha tocado vivir.

Le puede interesar: Mario Vargas Llosa: por qué un “inmortal” latinoamericano revive a la guardiana de la lengua francesa

Tras este título han llegado muchos más. Entre los más destacados podríamos mencionar “Esperando a los bárbaros” (1980), “Vida y época de Michael K” (1983), “Contra la censura” (1996), “Desgracia” (1999), “Costas extrañas” (2001) y “Elizabeth Costello” (2003).

El escritor J. M. Coetzee cumple 83 en 2023.

J. M. Coetzee ha sido galardonado en varias ocasiones por su trabajo como escritor y académico. El gordo se lo llevó con el Nobel, pero antes fue reconocido con el Premio Booker, en 1983 y 1999, y el Premio Jerusalén, en 1987; además, ha recibido el Doctorado Honoris Causa en distintas universidades del mundo, entre ella la Universidad Central de Colombia y la Universidad Nacional General de San Martín, en Argentina.

A sus 83 años, que recién cumple, se mantiene como un escritor activo en la vida cultural y literaria. Vive en Australia, en donde es profesor, y viaja por el mundo, hablando de sus libros. Cada que escribe algo nuevo, da de qué hablar. Coetzee, y no importa cuántos años pasen ni lo que tenga que decir, siempre será novedad.

Con el ánimo de recordarlo en su aniversario, en Infobae Leamos hemos seleccionado tres de sus títulos que, o bien pueden iniciar a los lectores en su universo narrativo, o bien pueden mostrarles otra cara de su obra. A continuación, una novela, un libro de ensayos y otro de relatos.

Foe, 1986

Portada de "Foe", de J. M. Coetzee. (Penguin Random House.

En este libro, el autor presenta ante los lectores a Susan Barton, una mujer que sobrevive tras un naufragio y debe habitar una isla desierta junto a Robinson Crusoe y su esclavo mudo al que llama Viernes. En cuanto consigue regresar a Londres, intenta contactar al escritor Daniel Foe para que escriba su historia, pues está convencida de que él es el indicado para novelarla.

Al interior de estas páginas, Coetzee reinventa el clásico de Daniel Defoe y le da voz, una vez más, al célebre escritor para contar esta nueva versión de la historia. Una novela que se pasa de original y es, hasta cierto punto, de las más ambiciosas de su autor.

El buen relato, 2015

Portada del libro "El buen relato", de J. M. Coetzee y Arabella Kurtz. (Penguin Random House).

En coautoría con la psicoanalista Arabella Kurtz, Coetzee escribe esta serie de diálogos y reflexiones alrededor de temas como la creatividad y la soledad. Cada uno desde su orilla aporta a este interesante trabajo en el que se revisa el papel que han tenido las historias en nuestras vidas.

“Las historias que nos contamos a nosotros mismos puede que no sean ciertas, pero es lo único que tenemos. Me interesa la relación que mantenemos con estas historias, sean o no sean ciertas”, señala el autor sudafricano.

En un intento por comprender nuestras historias particulares y nuestro papel en la Historia, Coetzee y Kurtz acuden a los grandes escritores como Cervantes y Dostoievski, y a psicoanalistas como Freud y Melanie Klein para ofrecernos una esclarecedora y sorprendente visión de las historias que nos contamos a nosotros mismos.

Desde ambas perspectivas, los autores analizan la psicología individual y la colectiva y exploran la capacidad humana para crear ficciones, en un fascinante diálogo que atrapa al lector desde el primer momento.

Le puede interesar: Anne Boyer, eufórica: “Buenos Aires es la capital mundial de la literatura”

Siete cuentos morales, 2018

Portada del libro "Siete cuentos morales", de J. M. Coetzee. (Penguin Random House).

Quienes leyeron la novela de “Elizabeth Costello”, en este libro tendrán la oportunidad de reencontrarla, así como a sus ocho lecciones. Los relatos aquí contenidos reflexionan alrededor de ellas.

Hay algo en este libro que recuerda la antigua, perenne ley del budismo, reza la contraportada del libro, compasión hacia todo ser viviente. Cada uno de estos “Siete cuentos morales” funciona como un rompecabezas, un objeto hipnotizante que parece llevarnos a otra parte, pero termina por reubicarnos frente a nuestra propia realidad. Nos proponen nada menos que repensar cómo interpretamos las consecuencias de nuestras decisiones cotidianas.

Elizabeth Costello lucha por asegurar la cristalización de pensamientos que pocos se esforzarían por comunicar. Dudas acerca de la moral de nuestra relación con el mundo, de nuestra capacidad de comprender otras formas de vida y de llevar con responsabilidad la convivencia con ellas.

Seguir leyendo: