Relatos híbridos entre la experiencia personal y las cargas sociales en “Ahora imagino cosas”, del mexicano Julián Herbert

El escritor mexicano Julián Herbert se destapó como poeta en la década de los noventa; también por esos años comenzó a practicar la narrativa breve y, con el pasó de los años, ha conseguido consolidar un particular estilo de escritura. Recientemente publicó “Ahora imagino cosas”, un libro en el que reúne una colección de textos híbridos entre la crónica, la miscelánea y la fabulación, título publicado en España bajo el sello editorial de Literatura Random House.

En el compendio de relatos de “Ahora imagino cosas”, el escritor originario de Acapulco practica una narrativa experimental en la que impera la imaginación, sobre todo el caos de las cosas que suceden en el mundo real; recortes y fantasías recogidas por el autor de aquí y de allá. Herbert hace de esta obra una jaula que encierra la marchita eternidad de Acapulco, la vocación de Mazatlán como un food court del alma.

“La crónica, para mí, aunque suene extraño, es el género que me parece más cercano a la poesía, porque, aunque ahora se discute mucho sobre crear una cierta pureza en la crónica, me parece que eso nunca ha sido el objetivo de la crónica. Al contrario, es un género totalmente impuro y creo que admite muchas perspectivas, desde el uso de una primera persona muy integrada, el uso de testimonios y esta vocalización casi faulkneriana que te da la entrevista. El rollo de deslizarte entre los eventos de interés público y las cosas que te interesan a ti, en lo particular”, expreso Julián Herbert en la presentación del libro en Saltillo, Coahuila.

En esta colección, Herbert presenta distintos relatos entre los que se encuentran una temporada como rockstar en el desierto, el recuerdo del Mundial de Fútbol en Alemania (2006), robado a un examante de su novia; un hotel en Shanghái, donde se presume que toca la banda de jazz más antigua del mundo, la visita de Isabel II al puerto de La Paz, en Baja California Sur y el brutal asesinato de una adolescente chilena en la región del Maule.

Entre los relatos más relevantes y estremecedores que escribió Julián Herbert se encuentra el del retrato a mano alzada del llamado “fiscal de hierro”, precursor de guerrilleros suicidas, homeópatas marxistas y gavillas narcomatriarcales, que protagonizó la lucha contra la delincuencia organizada en la década de los setenta en Nuevo Laredo. El cuerpo de “Ahora imagino cosas” se compone de ocho narraciones que van de lo íntimo a lo general, y viceversa, fragmentos en los que el autor recuerda que no hay promesa sin resaca.

“En los últimos meses, he aprendido que soy un tipo muy emocional. Está bien aceptarlo, pero tampoco hay que creérsela tanto. La sobriedad me ha enseñado que ser artista no te hace especial y que es mejor tomar las cosas con calma”, reveló Julián Herbert en entrevista con Aristegui Noticias.

El autor, que se encuentra a dos años de llegar a medio siglo, ha declarado que entre los cambios que realizó fue hacer a un lado los excesos e iniciarse en la meditación, actividad que realiza al menos una hora todos los días; ahora, como recién casado, ha experimentado procesos como el que le dio forma a “Ahora imagino cosas”, un texto en el que se divide en dos: las primeras tres historias del libro fueron escritas en un momento complicado en lo personal, reconoce.

Si los primeros momentos salen de sus propias vicisitudes íntimas, en los cinco restantes se aventuró por un camino sombrío, el de los lastres sociales, como la violencia, inseguridad y el feminicidio, relatos dónde el escritor desató sus fantasmas y obsesiones en medio de una crisis personal.

Las hibridaciones narrativas de Herbert giran alrededor de ciertos eventos que conllevan un peso social, transitan por su experiencia personal y se alimentan de datos de la investigación histórica.

