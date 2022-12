El escritor mexicano Benito Taibo comparte su vida poética al “Pasar inadvertido”

El escritor mexicano y promotor de la lectura Benito Taibo presentó su más reciente título, “Pasar Inadvertido”, una antología en la que recopiló su obra poética, el género literario al que guarda especial cariño, por ser uno de los primeros que practicó en sus inicios en la escritura, con tan solo 16 años de edad, cuando entró a un taller impartido por el escritor Carlos Illescas. Desde aquellos años, el autor no ha dejado de publicar libros de poemas, entre ellos “Siete primeros poemas”, “Recetas para el desastre” y “Escritor y sin embargo amigo”.

“Acomodar en orden cronológica mi poesía fue divertido y emocionante. No cambié mucho de lo que ese jovencito escribía, porque sentiría que estaría traicionando a su memoria, Sigue siendo yo, pero contado con otras palabras”, explica Benito Taibo.

“Pasar inadvertido”, la primera antología poética de Benito Taibo, recopila su trabajo entre 1976 y 2022. El libro, como dice el autor de “Antídoto para el olvido”, demuestra, en sus 264 páginas, por qué para él y para los lectores la poesía es un faro que alumbra lo que corre peligro de perderse en la cotidianidad, sus textos tratan sobre la búsqueda de la felicidad, que se convierte en una hazaña y hace uso de estos versos como medio para que no se pierda en el caudal de los días que pasan sin retorno.

En este título, editado por el sello Seix Barral, el poeta Benito Taibo invita al lector a descubrir, por medio de sus poemas reunidos, las maravillas que aguardan en cada esquina, al despertar cada mañana con el deseo de aprender algo nuevo, a evocar el dulce resquemor de los amores pretéritos y a soñar con el ojo abierto a las posibilidades de los tiempos venideros, en “Pasar Inadvertido” el autor hace un llamado a la posibilidad de hallar en la memoria el salvamiento.

“En mi casa se decía poesía en voz alta todo el tiempo. Mi madre constantemente hacía largas parrafadas de poesía de la generación del 27, de los Siglos de Oro y mucho más, por lo que la poesía me entró por los oídos y ha sido una compañera fiel y maravillosa durante toda mi vida”, compartió Benito Taibo con los asistentes de la FIL Guadalajara 2022.

El autor de “De la función social de las gitanas” con esta publicación le hace homenaje a su trabajo como poeta, ya que ha marcado su inicio en la escritura. En la introducción, Taibo hace una disección de lo que es para él la poesía, compila estos versos de forma cronológica en momentos y pasajes de su vida que le dan forma a los capítulos. “Empecé por los primeros poemas y que no me atrevía a tocar, porque pensé que vendría ese jovencito de 18 años a quejarse y decirme — Oye me estas cambiando lo que yo pensaba y como yo lo decía —; el libro esta dividió en cuatro partes, Los primeros poemas, Recetas para el desastre, De la función social de las gitanas y por último unos poemas sueltos”.

Benito Taibo recordó en la FIL que sus primeros acercamientos en la poesía solo dieron inició de una existencia rodeada de ella, por ser el mismo trabajo de su padre, el escritor de origen español Paco Ignacio Taibo I, y confesó que entablo grandes amistades y aprendió muchas lecciones de autores en torno al quehacer poético, personajes como José Emilio Pacheco, Efraín Huerta, Juan Gelman, Luis Rius y Ángel Gonzáles, entre otros.

“José Emilio Pacheco me dijo — Benito, para la poesía hay que tener un lápiz que tenga la punta muy afilada, por un lado, y una goma inmensa por el otro—. Es un consejo que, en apariencia, podría parecer muy sencillo, pero es importantísimo, hay que escribir mucho y corregir mucho más”. Recordó Benito Taibo.

