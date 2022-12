Rosa Montero reveló sus dos lados en la FIL Guadalajara: “En narrativa escribes lo que no sabes, que sabes”

La escritora y periodista española Rosa Montero cuenta con una extensa obra que la ha llevado a convertirse en unos de los referentes de la literatura contemporánea en castellano, además de haber sido traducida a más de 20 idiomas. La escritora estuvo México presentando su más reciente título, “El peligro de estar cuerda”, además de hablar de sus obras más representativas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 36.

En su ponencia, Montero reveló por qué asegura que su escritura busca desentrañar la existencia misma, algo visible en su último lanzamiento, un texto con el que se elevó a un punto de salvavidas.

“La diferencia entre el periodismo y la literatura es que en periodismo sabes de lo que hablas, te informas, entrevistas, te documentas y una vez que sabes todo, intentas hacer una digestión de todo eso para traducirlo al lector; en “El peligro de estar cuerda, yo no sabía dónde iba, donde iba a llegar. En narrativa escribes lo que no sabes que sabes, en periodismo de lo que sabes, yo no siento que tengo una relación periodística con el libro”, explicó Montero.

En “El peligro de estar cuerda” la escritora desentraña y reflexiona sobre el trastorno psíquico, la creación y la soledad, mediante un trabajo que toma del relato personal, el ensayo y la ficción para generar un texto en el que Montero se asume como detective para comprender los vínculos existentes entre el ingenio y los trastornos mentales.

En su presentación durante la FIL Guadalajara 2022 declaró que, para construir esta novela, tuvo que leer libros de literatura, psicología y neurociencia, al tiempo que destacó la importancia de separar los hechos reales del escrito.

Sobre su nuevo trabajo, expresó que esta obra también ha sido un bálsamo para quienes viven y pasan los efectos de sus alteraciones psíquicas en soledad, asegura que “El peligro de estar cuerda” se trata de esos estados de exaltación tan presentes en la creación en distintas disciplinas. “La normalidad no existe, lo normal es ser raro en una amplísima gama”, expresó Montero, al tiempo que recordó la crisis de pánico que vivió durante el periodo de su vida entre los 16 y 30 años.

<b>Periodismo, ensayo o literatura</b>

En cuanto a la labor de ser periodista, la escritora compartió sus secretos de escritura en el foro Mil Jóvenes con Rosa Montero; en esta charla, la autora explicó cómo empezó su camino en las letras, recordó que a los cinco años escribió su primer libro, uno que trataba de “ratitas parlantes”, expreso que su amor por la literatura y su inquietud por escribir comenzaron leyendo cuentos, especialmente uno escrito por una mujer.

“El periodismo es un género literario como cualquier otro; muchos lo desprecian, pero puede tener la misma calidad literaria. A sangre fría de Truman Capote es un reportaje y es un libro literariamente formidable, pero es un género muy distinto, es necesario aprender cuáles son las especificaciones de cada uno, incluso para poder transgredirlas y romper sus barreras”, aseguró Montero.

Al tiempo, la escritora recordó que ella misma ha hecho más de dos mil entrevistas y expresó que muchas de las veces el problema en el género periodístico viene después de escuchar las cintas y convertir ese contenido en algo entendible. “Los periodistas son buenos para dialogar, se aprende” ,expresó, pero también reveló que muchas veces la publicidad mata los contenidos que se crean en la redacción. Rosa Montero declaró que en el paso del periodismo a la literatura “Tuve que matar al enemigo interior, que siempre me decía que no valía la pena, que no sabía escribir”.

La autora de “La ridícula idea de no volver a verte” dijo que ella misma dentro de la FIL es como una mampara más de los stands, tras los 15 años que ha acudido a uno de los encuentros literarios más importantes de Latinoamérica y que ahora este regresó a la normalidad de la feria para ella fue una noticia muy emocionante. “He escrito para entender la vida, y de repente resulta que eso le está sirviendo a la gente de una manera increíble. Me siento bendecida”.

Finalmente se refirió a la experiencia de escribir sobre experiencias personales. “Llorando a lágrima viva con un gran dolor se pueden escribir muchas páginas de diario personal que te van a ayudar a pasar ese momento malo, pero llorando a lágrima viva lo más seguro es que escribas una malísima literatura, una malísima novela. Es necesario tener distancia, es necesario poner un espacio de literaturización y manipulación, entre lo que te pasa y tu texto, para que eso sea entendido y vivido por todos”, concluyó Rosa Montero durante su intervención en la FIL de Guadalajara.

