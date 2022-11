“El arte de escuchar”, o las claves para conectarnos con nosotros mismos y con los demás según Julia Cameron

Julia Cameron, autora de "El camino del artista", quien recientemente publicó "El arte de escuchar".

El nombre de Julia Cameron se hizo mundialmente conocido entre los lectores tras el gran éxito de “El camino del artista”, un libro en el que la autora defendía la idea de que la creatividad surge del camino espiritual, su aceptación y tránsito, y que supuso el cambio de vida de muchas personas, con sus más de cinco millones de ejemplares vendidos.

En 2022, Cameron vuelve a estar en el radar de los lectores y entre las novedades más comentadas entre los libreros con “El arte de escuchar”, su método para aconsejar a los lectores sobre cómo pueden llevar a cabo una real transformación personal a partir de la correcta escucha de sí mismos y su entorno.

Se trata de una guía en la que la autora incluye una serie de consejos y ejercicios prácticos para propiciar un verdadero cambio a nivel personal y creativo. En seis semanas, a medida que el lector cultiva la capacidad de escucharse a sí mismo y a todo aquello que le rodea, su atención pasará a ser mucho más atinada y ello le permitirá conseguir una mejor comunión con su espiritualidad.

Por encima de todo, el libro promete ser la puerta de entrada a nuevas formas de conexión, tanto a nivel personal, espiritual y creativo, que redundará en todos los aspectos de la vida.

Portada del libro "El arte de escuchar", de Julia Cameron. Cortesía: Penguin Random House.

Cameron destaca que el hábito de escuchar requiere de pautas específicas y prácticas que permitan, primero, una interiorización de los procesos personales de autoaceptación y, segundo, una disposición para desarrollar y potenciar la capacidad de apertura ante los estímulos externos, con la intención de acogerlos y aplicarlos para escuchar mejor.

La autora propone dejar de lado el conformismo, una tendencia que va in crescendo en las últimas décadas, conectar con nuestra sabiduría y reflexionar en torno a aquello que tomamos como camino de vida. Sus consejos van dirigidos a eso, a sintonizar con los sonidos del entorno, a escuchar esa voz interna y hacerla comulgar con aquella que es superior, que nos brinda guía en momentos importantes.

Cameron explica, de manera muy sencilla y amena, que si bien el arte de escuchar requiere de mucha atención al ser un proceso ampliamente activo, todas las personas están en capacidad de desarrollar la habilidad. Todo a su ritmo, señala, pues si las ganas de cultivar estas prácticas existen y son honestas, la apertura al mundo de la conexión y la creatividad llegarán, y la guía en este libro brindará los elementos necesarios para lograrlo. En unos tiempos de ruido innecesario, afirma, escuchar es avanzar en el camino del artista.

“Escuchar, ¿qué significa? ¿Qué significa para nosotros en la vida cotidiana? Escuchamos nuestro entorno, ya sea el canto de los pájaros o el fragor de las calles en las ciudades. O tal vez no escuchamos, sino que desconectamos. Escuchamos a los demás, o deseamos escuchar mejor. Los demás nos escuchan, o eso desearíamos. Tratamos de escuchar nuestro instinto, nuestra intuición, la voz que nos guía, y quizá nos gustaría distinguirlos con más claridad y más a menudo. El arte de escuchar nos pide que sintonicemos con las numerosas señales y pistas que cada día ofrece. Nos pide que nos detengamos un momento a escuchar, y sostiene que el instante que se dedica a sintonizar, sobre todo cuando pensamos que no tenemos tiempo, lejos de requerir tiempo, nos lo proporciona, además de lucidez y conexión, y también nos marca el rumbo. Escuchar es algo que todos hacemos, y algo que todos podemos hacer más. Mejorando nuestra escucha, toda vida puede mejorar. El arte de escuchar es un camino agradable en cuyo recorrido hay herramientas para aprender a prestar más atención a nuestro entorno, a los demás y a nosotros mismos” - (Fragmento).

A Julia Cameron se le ha reconocido como “La reina del cambio”, aclamada por The New York Times, y se le atribuye el mérito de ser la impulsora de un movimiento que ha popularizado la creatividad desde 1992. Esta autora bestseller de más de cuarenta libros es conocida como “la madrina” de la creatividad. Sus herramientas, apunta la editorial, se fundamentan en la práctica, no en la teoría. Cameron se considera a sí misma “el vivo ejemplo de mi juego de herramientas”. Hasta la fecha su libro más conocido sigue siendo “El camino del artista”, traducido a cuarenta idiomas.

