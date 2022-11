“Me quiero, te quiero”: un manual para construir relaciones sanas y olvidar la toxicidad

A inicios de este 2022, la psicóloga española María Esclapez publicó su tercer libro titulado “Me quiero, te quiero”, un escrito que se presenta como un manual para mantener relaciones sanas y en el que la joven escritora se encarga de desmitificar los mitos más arraigados sobre la idea del amor romántico. Esclapez es una psicóloga especializada en sexología clínica y terapia de parejas que reúne todos sus conocimientos para revisar los problemas más diminutos y que se escapan a la hora de estar o comenzar un romance. Este libro, editado por el sello editorial de Bruguera para Penguin Random House, se ha convertido en todo un fenómeno de ventas en España.

“Cuando tú empiezas a tener vivencias, experiencias con parejas y ves que esas cosas que se supone que han de ocurrir no ocurren, o incluso que cosas que a ti te hacen sufrir, la gente las normaliza, las romantiza, te hace creer que son bonitas… claro, no las entiendes, te frustras”, expresó María Esclapez en entrevista con Efeminista.

La escritora describe todos los vicios que pasan desapercibidos en un vínculo tóxico, aquel que genera malestar y busca generar conciencia sobre lo que significa el término tóxico, algo malo o dañino para nosotros. En “Me quiero, te quiero” el lector podrá detectar las situaciones dañinas o tóxicas que puedan darse en sus relaciones; en su texto María Esclapez dibuja las claves para aprender a poner límites priorizando el bienestar propio y el refuerzo de la autoestima antes de sacrificarse el por los demás.

“Yo pasé por numerosas relaciones tóxicas y sufrí dependencia emocional. Durante mucho tiempo ignoré aquella vocecita en mi interior que me decía que las cosas no iban bien. Me daba miedo mirar dentro de mí, por lo que pudiera encontrar. Así que fui callando a esa voz hasta hacerla desaparecer. Quizás tú sospechas que las cosas no van bien y que lo que vives en tus relaciones de pareja puede no ser lo normal. Incluso puede ser que lo tengas claro y quieras saber cómo salir de ello. Si has decidido escuchar esa vocecita de la que te hablaba, este libro es para ti, escribe María Esclapez en “Me quiero, te quiero”.

Esclapez invita a reflexionar sobre la construcción, las relaciones sanas y la restructuración de las que ya están en proceso y para ello plantea una serie de ejercicios prácticos, ejemplos sacados de los mismos procedimientos que da en consulta y reflexiones que prometen ayudar a reforzar el mensaje y las enseñanzas del texto. La escritora puntualiza que nunca es demasiado tarde para cambiar, ni demasiado tarde para aprender a ser consciente de las vivencias, quererse, valorarse y verse primero como persona, antes que como pareja.

“Tener un material, un libro, en este caso, alguien que te explique que el amor no es lo que creemos que es, que no es tan maravilloso ni tan ideal, sino que requiere trabajo, comunicación y esfuerzo, puede ser muy bonito. Y de alguna manera te quitas un peso de encima, porque sientes que ya no tienes que llegar a esas superexpectativas del amor romántico, que no pasa nada si discutes con tu pareja, que los conflictos son una oportunidad para evolucionar y que hay que gestionarlos de una manera correcta, asertivamente, siendo un equipo e intentando comprenderse”, dijo María Esclapez en entrevista con Efeminista.

En el libro describe las subidas y bajadas emocionales que suponen una relación dependiente, esas que generan un enganche, y cómo es, durante ese proceso del enamoramiento, que, a nivel químico, el cuerpo segrega sustancias muy similares a las que se segregan a con el consumo de algunas sustancias como las drogas, lo cual no tiene nada de malo, ya que son procesos naturales del funcionamiento humano; el problema radica cuando el coctel molecular se segrega una y otra vez, de manera intermitente, intercalándose entre los bajones emocionales frecuentes, por discusiones mal manejadas; y como este ciclo se convierte en una costumbre constante de permanencia en una montaña rusa emocional. “Me quiero, te quiero” se encuentra disponible en formato físico y digital.

