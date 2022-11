“Apocalipsis bebé”, la provocadora novela de Virgine Despentes que ataca la brutalidad machista, ahora en castellano

La escritora francesa Virgine Despentes inició su recorrido por a literatura desde el mundo underground; sin embargo, hace ya mucho tiempo que dejó esa escena para consagrarse como una de las más destacadas exponentes contemporáneas de la literatura europea. Su trilogía “Vernon Subutex” fue todo un fenómeno editorial entre 2015 y 2017 y su siguiente lanzamiento, “Cher Connard” (Querido capullo), también se convirtió en un éxito de ventas. Su prosa, enmarcado en lo que se dio a conocer como feminismo punk es clara desde antes de “Teoría King Kong”, libro donde se adelantó al movimiento #MeeToo confesando la violación que sufrió a los 17 años.





“Apocalipsis bebé”, ganadora del premio Renaudot en 2010, acaba de ser editada en castellano por Penguin Random House. Despentes escribió esta novela mientras vivía en Barcelona, una ciudad que, asegura, nunca ha dejado del todo. “Apocalipsis bebé” es un thriller ambientado en esa ciudad ,que se ha vuelto un gancho literario para la escritora; se trata de una particular novela negra que se desarrolla a partir del trabajo de dos detectives que buscan a Valentine, una adolescente desaparecida. La problemática protagonista vive en el seno de una familia acomodada en París, su último paradero, el trayecto a casa de regreso de la escuela. Su acaudalada abuela contrata a dos hombres a quienes encarga traerla de nuevo a casa.

Lucie Toledo, una detective sin experiencia, iniciará la desesperada búsqueda junto a La Hiena, una magnética investigadora especialista en aplicar métodos poco ortodoxos; ambas viajan de París a Barcelona, un recorrido en el que se relacionarán con todo tipo de personajes, desde bandas hardcore y estudiantes burguesas hasta monjas con segundas intenciones. Por esta historia de romance lésbico la escritora ganó el Premio Renaudot en 2010,. Esta versión en castellano fue editada por el sello Penguin Random House con la traducción de Robert Juan Cantavella.

“Quería escribir una novela negra, pero sin muerte. Bueno, al final sí hay. Pero empieza con la desaparición de una adolescente, me gustaba la idea de que dos mujeres buscaran a una chica. En aquel momento me gustaba mucho el noir escandinavo, donde también hay una tipología distinta de detectives, con una perspectiva diferente a la americana: mujeres embarazadas o la propia Lisbeth Salander de Millenium. Me encantan los libros de Patricia Highsmith: los protagonistas son hombres, pero ella es lesbiana. Todo esto se mezcla en Apocalipsis bebé. Es una novela negra sin ser novela negra”, dijo Virgine Despentes en entrevista con El Mundo.

En la novela negra “Apocalipsis bebé”, la escritora hizo de los monólogos de los personajes un recurso narrativo, el cual repitió años más tarde en la trilogía “Vernon Subutex”. Cuando fue publicada originalmente tuvo muy buen recibimiento en Francia, fue su primer gran éxito de Virgine Despentes, y el inició de su etapa como escritora, y pionera en poner en el foco temas como la prostitución, la pornografía, la identidad de género y hasta la violación reflejada en laspáginas de “Teoría King Kong”, temas de los que practicamnte nadie hablaba.

Una escritora que le hizo frente al no:

Virgine Despentes con sus antecedentes de vida y sin ningún tapujo, buscó desde muy joven una oportunidad en el mundo editorial, en 1993, después de ser rechazada por varias editoriales, publicó Baise-Moi (Fóllame), un libro donde contaba la vida de una joven violada por tres hombres, y de una prostituta que se unían para cobrar venganza. En este título había muchos elementos de su propia vida, de su vida en las calles y de los daños que la violación le dejó.

Este libro fue publicado tan solo un año después de que ella dejará la prostitución, el texto fue aniquilado por la crítica y se volvió una pieza de culto. En el año 2000 fue adaptada a la pantalla grande, cinta que fue codirigida con la actriz porno Coralie Trinh Thi, lo que causó revuelo en el Festival Cannes, y después obtuvo un declive ante la imposición de asociaciones conservadoras y el estado francés; como consecuencia, se le reasignó la categoría a +18, pero solo atrajo que la película fuera proyectada solo en salas de cine triple X.

“Nací en 1969. Fui a un colegio mixto. Supe desde los primeros cursos que la inteligencia escolar de los niños era la misma que la de las niñas. Me fui de casa a los 17 años. Me acosté con cientos de hombres. He sido prostituta, me he paseado por la ciudad con tacones altos y escotes largos, cobraba y gastaba cada céntimo que ganaba. Escribí un primer libro que firmé con mi nombre de mujer sin imaginarme que cuando fuera publicado vendrían a recitarme la cartilla de todas las fronteras que no debo cruzar”. Así se autodefine Virgine Despentes en “Teoría King Kong”.

SEGUIR LEYENDO: