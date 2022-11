Fernando Savater recorrió México y desayunó con el presidente

Fernando Savater es recibido en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador

El escritor y filósofo español Fernando Savater visitó recientemente México como invitado especial de ferias de libro y foros culturales, y como parte de la gira promocional de su más reciente título “Solo integral: una vuelta de tuerca a sus mejores ideas” y la reedición de su famoso texto “Ética para amador”, a 31 años de su lanzamiento. El escritor fue recibido en la FILO 2022 (Feria Internacional del Libro de Oaxaca), realizó una conferencia magistral, que denominó Ética para la Empresa, en el estado de Puebla, y asistió a un desayuno con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

OAXACA

A finales del mes de octubre, Fernando Savater, fue el encargado de cerrar las actividades de la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2022. Durante su presentación, el autor de “Ética para Amador” habló de amor, muerte y literatura, acompañado del presentador oaxaqueño Sergio Huerta. El escritor declaró que llegó a Oaxaca con la idea de mostrarle a su esposa María Ángeles la tradicional celebración de Día de Muertos. En su discursó, Savater dijo que el deseo nos arrastra y es acumulativo, ya que no hace querer más. “El deseo aniquila todo lo que desea y lo acumula en un montón”, sostuvo Savater durante su participación en la FILO 2022.

El escritor aprovechó también para presentar su más reciente título “Solo integral: una vuelta de tuerca a sus mejores ideas”, un texto donde se reúnen artículos publicados e inéditos, que reflejan el espíritu crítico y a contra corriente del español. Según el mismo Fernando Savater, es un experimento literario donde pone a prueba la revisión de sus ideas, no solo porque llega a contradecirse, sino porque funcionan como textos independientes que deambulan entre política, nación, educación, ética y hasta cultura.

Fernando Savater en considerado uno de los pensadores contemporáneos más populares en España, y uno de los autores más prolíficos de Hispanoamérica, le ha hecho frente al nacionalismo del país vasco; es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y ha dedicado su vida a las nuevas generaciones por medio de su obra y vida académica.

CIUDAD DE MÉXICO

Después del cierre de la FILO 2022, el escritor viajó de regreso a la Ciudad de México, donde fue recibido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y desayunaron juntos. “Nos visitó en el Palacio Nacional Fernando Savater, quien ha escrito muchos libros, pero considero que los más conocidos son Ética para Amador y Política para Amador”. Expresó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

El libro “Ética para Amador”, recientemente fue reeditado por editorial Planeta, una versión de bolsillo y pasta dura del famoso título de Savater. El libro se ha convertido en uno de los textos elementales para los estudiantes de nivel medio superior, de un principió sé advierte que no es un manual de ética para bachillerato, más bien pretende impulsar la proliferación y el desarrollo de generaciones de libres pensadores. Diez años después de haber salido a la luz, el autor agrego páginas ante el nuevo milenio, para reiterar que este no anuncia una nueva ética. Dibuja en sus páginas que la importancia de las fechas radica en los sucesos, no en los ciclos que se cumplen.

En el Epilogo, de “Ética para Amador”, el autor explica que no puede existir un libro definitivo de ética, ya que Aristóteles, Spinoza, Kant y Nietzsche, entre otros, han contribuido a su definición y aplicación. Rescata la idea de que la ética enes parte de la vida misma y por ello se esfuerza en hacerla más completa. En los nueve capítulos que conforman el famoso libro de Savater, al final se incluyen los dos Apéndices, el primero de diez años después y el segundo, de veinte años después, en el que afirma que la esencia jovial y las ideas revolucionarias del libro no ha cambiado y se pueden aplicar al contexto actual.

PUEBLA

Durante la conferencia Ética para la Empresa celebrada en el estado de Puebla, el autor de “El jardín de las dudas” reconoció la relevancia de las empresas en las sociedades modernas, al ser reguladoras de los mecanismos del capitalismo. Esta presentación magistral se dio cita dentro de las instalaciones de Museo Internacional del Barroco y contó con la participación de Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México; quien señaló que la iniciativa privada, el emprendedurismo y la creatividad para promover la producción en una empresa deben construirse en el marco de la justicia y con metas para reducir las desigualdades sociales.

“No es fácil sacudirse el recuerdo de Puebla una vez que uno lo conoce, yo he venido aquí porque viene a Puebla, mi actual mujer, Karen, quería que viera la biblioteca de Palafoxiana, la capilla del Rosario y probara las especialidades gastronómicas maravillosas que se comen aquí”. Expresó Fernando Savater.

