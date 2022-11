Estas son las cinco lecturas que no puedes perder de vista esta semana

Albert Camus, Tilsa Tsuchiya, Richard Parra y 'El Padrino' entre las recomendaciones literarias de esta semana.

La oferta literaria en el Perú sigue creciendo. A pesar de los dos extensos años de pandemia por la covid-19, son cada vez más los curiosos que visitan librerías y ferias en busca de su próxima lectura u ordenan sus títulos a través de sitios web. Desde Infobae Perú, compartimos esta breve, pero valiosa lista de libros que pueden hacer la diferencia en esta semana que apenas empieza.

El extranjero - Albert Camus

'El extranjero' es una publicación de Lluvia Editores.

Un día como hoy en 1913, el mundo vio nacer a quien con el paso del tiempo se convertiría en uno de los más recordados filósofos, dramaturgos, ensayistas, periodistas y novelistas, Albert Camus. Pero no sería hasta 1942 que publicaría, ‘El extranjero’, una obra breve, aunque de enorme potencia desde su primera línea. “Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé”, dice la primera línea del libro.

Una nueva edición ha llegado a librerías de la mano de Lluvia Editores, la misma casa editorial que apostó por una de las mejores novelas peruanas de la última década, ‘El espía del Inca’. La presente edición trae una traducción pensada especialmente para lectores peruanos a cargo de José de Piérola, escritor, profesor universitario y traductor quien ya ha trabajado con obras como ‘Drácula’ de Bram Stoker.

Quince minutos de receso - Cayre Alfaro Fonseca

'Quince minutos de receso' es una publicación de Personaje Secundario.

A sus 25 años, Cayre Alfaro presenta su segundo poemario, uno donde la solemnidad y lo clásico no tienen espacio. El joven escritor ha logrado exitosamente compartir piezas que juegan con las palabras y la mente del lector. Es así que uno disfruta toparse con la ironía, el atrevimiento y la agilidad con que han sido compuestos estos versos. No por gusto el poeta de Hora Zero, Roger Santiváñez, ha señalado que este libro coloca a Alfaro “en un lugar expectante dentro del concierto de la poesía latinoamericana de hoy”.

Pequeño bastardo - Richard Parra

'Pequeño bastardo' es una publicación de Seix Barral.

El Premio Nacional de Literatura 2021 regresa a las estanterías de libros con una novela. Esta enfoca su mirada en Charly y Sybilla, quienes estarán rodeados de personajes como el de Pujarraco, un niño de la calle que se convertirá en líder de una barra brava; el del policía encargado de reprimir las huelgas de los maestros; el de una joven cuyo padre siempre la ha relegado por «bastarda»; el de un cura abusador que recibe su merecido.

“Richard Parra tiene el don de los grandes narradores quienes imaginan el mundo tal como es. En esta época de tanto ensimismamiento literario, una escritura narrativa como la suya es sorprendente y admirable”, ha dicho el escritor español Antonio Muñoz Molina.

Pídelo con respeto. Medio siglo con ‘El Padrino’ - varios autores

'Pídelo con respeto' es una publicación del Fondo editorial de la UPC.

Del filme de Francis Ford Coppola se ha escrito mucho y aún falta mucho papel por imprimir. Así lo ha demostrado la publicación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que analiza desde diversos ángulos el impacto que ha tenido este clásico del cine gángster. Autores de diversas edades y profesiones se han reunido en un solo libro para vincular una joya estrenada hace 50 años con el mundo de hoy.

Tilsa Tsuchiya - Jenny Varillas y Diana Okuma

'Tilsa Tsuchiya' es una publicación de Pichoncito.

La editorial Pichoncito continúa con su apuesta por llevar la vida de grandes figuras peruanas a los más pequeños. Esta vez se trata de la obra de Tilsa Tsuchiya, la pintora y grabadora peruana con ascendencia china y japonesa. De la mano de las ilustraciones de la talentosa Diana Okuma y con los textos de Jenny Varillas, lectores grandes y chicos podrán dar un primer paso para conocer más sobre una artista que se hace extrañar.

Estos y otros títulos están disponibles en librerías, sitios web de las editoriales y en la Feria Ricardo Palma que abrirá sus puertas en el parque Kennedy de Miraflores hasta el domingo 20 de noviembre.

