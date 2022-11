Farid Kahhat: “El gobierno de Perú puede ser acusado de corrupto y mediocre, pero no de izquierda”

En conversación con Infobae, el internacionalista cuestionó la labor de Luis Almagro como secretario general de la OEA.

Tras la llegada de Pedro Castillo a la presidencia, la crisis política en el Perú se intensificó al punto que ha involucrado a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la prolongada búsqueda de una salida al conflicto entre poderes del Estado. Es así que ante la pronta llegada de un misión que escuchará a los actores políticos, el internacionalista Farid Kahhat comenta el impacto que tendría la visita y la correlación de fuerzas políticas en América Latina.

El 20 de noviembre llegará al Perú la delegación enviada por la OEA luego de que el presidente Pedro Castillo invocara la Carta Democrática. Sin embargo, este habría hecho solo mención a los artículos 17 y 18 del documento por lo cual la visita de las autoridades extranjeras se limitará a oír, analizar y brindar recomendaciones. “La aplicación de estas queda enteramente en manos de las autoridades peruanas”, dijo Farid Kahhat a Infobae.

El especialista señaló que la invocación del artículo 21 de la Carta Democrática, habría supuesto la imposición de sanciones, pero se trata de una medida solicitada una sola vez en más de dos décadas tras el golpe de Estado en 2009 en Honduras. Por lo tanto., “los procesos en curso, como la investigación fiscal contra el presidente, continúan vigentes durante la visita y las posteriores recomendaciones”.

El presidente Pedro Castillo y el Congreso recibirán la visita de la misión de la OEA.

Crítica a Almagro

Desde la oposición se ha desmerecido y quitado importancia a la labor de la OEA y si bien no atraviesa su peor momento institucional, Kahhat asegura que sí se encuentra en un momento difícil, “entre otras razones por responsabilidad de su propio secretario general”, Luis Almagro. El especialista señaló que si bien este fue elegido con el voto favorable de los entonces gobiernos izquierdistas de Uruguay y Venezuela, Almagro “ha ido cambiando de posición dependiendo de cómo cambiaba la relación de fuerzas políticas entre los gobiernos de la región”.

“Por eso un día pudo decir que Hugo Chávez es un estadista y tiempo después que no debe descartarse el uso de la fuerza para derrocar a Nicolás Maduro. La figura del secretario general no ayuda en lo absoluto a la imagen de la institución, pero lo que hay que tener en cuenta es que las decisiones las toman los gobiernos miembros por mayoría calificada”, agregó. Es así que espera que en la próxima elección los países opten por alguien “con perfil más bajo y que no antagonice a los gobiernos del organismo”.

Luis Almagro fue elegido secretario general de la OEA en el 2015.

La izquierda en América Latina

Confirmado el triunfo de Lula da Silva en Brasil, en las redes sociales empezó a circular una imagen de sudamérica pintado en su mayoría de rojo haciendo alusión a los gobiernos autoidentificados como de izquierda. Para Kahhat, “el gobierno del Perú puede ser acusado de corrupto y mediocre, pero no de izquierda” ya que durante los quince meses en el poder “no ha hecho siquiera lo que hace un gobierno de izquierda moderada.

Entre los mismos gobiernos de izquierda vigentes existen diferencias abismales como el gobierno de Gustavo Petro en Colombia que apuesta por tener los contratos de exploración gasífera y petrolera en la región mientras que el presidente electo de Brasil se ha mostrado en contra de la propuesta. Mientras que el gobierno en Uruguay fue democrático, el de Venezuela es autoritario y mientras Gabriel Boric en Chile “dice tener una política exterio feminista, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador era hostil a la perspectiva de género en la educación escolar y la llamaba ideología de género, de la misma manera que lo califican los gobiernos de derecha conservadora”.

Lula da Silva asumirá la presidencia de Brasil por tercera vez el 1 de enero del 2023.

Ante esto, Kahhat considera un error pintar a todos los países “con brocha gorda y un solo color como el rojo que hace alusión al comunismo’'. Es una representación equivocada de lo que está ocurriendo”. Es así que la llamada unión entre países latinoamericanos que alguna vez postularon diversos líderes de la izquierda, parece convertirse en un sueño cada vez más lejano.

Farid Kahhat presentará su nuevo libro ‘Tiempos violentos’ en la Feria Ricardo Palma. El evento se realizará el miércoles 16 a las 7:00 p.m. en el auditorio Antonio Cisneros.

