Carmen Pachas, la escritora que le prometió a José María Arguedas que no se suicidaría

José María Arguedas es recordado por libros como "Los ríos profundos" y "Todas las sangres".

La pasión literaria de Carmen Pachas Piélago fue inmiscuyéndose de a pocos entre sus tareas profesionales. El tiempo y su fascinación por las historias lograron que las letras devoraran todo su tiempo y dejara atrás sus labores como contadora de una empresa de cementos para ser contadora de cuentos. Hoy entre sus labores de escritora, narradora y divulgadora cultural, atiende el llamado de Infobae.

No han sido pocos los libros que han marcado a Carmen Pachas, pero fue la obra de José María Arguedas enrumba su carrera por el camino que la ha hecho conocida. La autora cuenta que en 2004 conoce al Perú a través de la obra del ‘taita’ Arguedas, se enternece, llora y sufre con sus escritos al punto de hacerle una promesa a aquella figura que en 1969 falleció días después de haberse disparado en la cabeza.

“Le hice un juramento a la distancia y le dije que nunca me suicidaría. Mi tarea sería juntar los dos mundos”, dijo Pachas con relación al legado del Perú antiguo que prefiere no llamar prehispánico y al que tenemos enfrente, el mundo occidentalizado. “Me di cuenta que me había criado en una cultura occidental y que había perdido conexión con mi Perú”, aseguró que fue la principal motivación de la promesa hecha al autor de “Yawar Fiesta”.

Carmen Pachas es fundadora de la asociación cultural Yachaypucllaypacha.

Es así que Carmen Pachas nutre sus historias con elementos de las culturas que existieron en esta zona del continente americano antes de la invasión española. Culturas como la ichma e inca han protagonizado libros que necesitaron de por lo menos ocho años de investigación. Se trata de un arduo trabajo que en palabras de la autora, encontraron un espacio en un “lenguaje lúdico y sencillo”.

Espacio propio

“No son comerciales”, asegura Pachas que era la respuesta de las editoriales tras revisar su trabajo que giraba en torno a las culturas prehispánicas. El hecho le generaba sorpresa porque obras como la de los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, también marcadas por un componente cultural, seguían siendo publicadas año tras año en un país lejano geográfica y culturalmente a su lugar de origen.

“Si en el Perú tenemos tantas riquezas, no necesitamos ir fuera para conseguir un buen material”, dijo en torno al legado histórico que utiliza como fuente de inspiración para sus obras. Para Pachas lo que hace falta es investigación para generar contenidos complejos que finalmente terminan “envueltos en la magia de la narración”. Es así que Pachas creó Yachaypucllaypacha, la asociación cultural que dirige y con la que publica sus obras.

Los libros de Carmen Pachas están disponibles a través de la web de Yachaypucllaypacha.

La obra de Carmen Pachas no está pensada únicamente para los más pequeños, sino para todas las personas no académicas. A través de sus escritos espera que el lector “trabaje su pensamiento crítico, creatividad, identidad y talentos. Que sepan que sus talentos son complementarios con otros y, a través de los cuentos, lleguen a cambiar su modo de pensar. No les obligo, solo les doy un bocado para que así investiguen, pregunten y experimenten”.

Actividades en el Hay Festival

Desde el jueves 3 de noviembre, la ciudad de Arequipa será el centro de la cultura. Ahí se llevará a cabo el Hay Festival, cuatro días en el que la ciudadanía estará cerca a figuras de la cultura y la ciencia. Entre los invitados se encuentra la escritora Carmen Pachas quien participará de tres eventos.

Jueves 3 de noviembre

Carmen Pachas y Roberto Zariquiey en conversación con Jorge Bedregal

Viernes 4 de noviembre

Carmen Pachas comparte tiempo con sus lectores (Evento gratuito)

Domingo 6 de noviembre

Carmen Pachas y Cynthia Rodríguez en conversación Ingrid Bejerman

Venta de entradas a través de la web del hayfestival.com/arequipa/inicio

SEGUIR LEYENDO