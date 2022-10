Carla Guelfenbein denunció que censuraron en Irán su novela ganadora del Premio Alfaguara

Carla Guelfenbein y su libro "Contigo en la distancia"

“Horror de horrores. Me escribe mi traductor al iraní que mi novela Contigo en la distancia, que estaba pronta a salir publicada en Irán, ha sido censurada por el Ministerio de Cultura de ese país”, escribió la autora Carla Guelfenbein en Instagram en la tarde de este viernes. Se trata de la novela con la que la chilena se llevó el Premio Alfaguara 2015.

Se trata de una novela inspirada en la vida de la escritora brasileña Clarice Lispector y, también, de las envidias entre escritores, “ese sentimiento humano tan común y del que nadie quiere hablar”, dijo en su momento Guelfenbein. En la historia hay una escritora Vera Sigall, que cae por la escalera y queda en coma. ¿Fue un accidente? No está tan claro.

“La verdad es que no sé mucho más”, dice Guelfenbein a Infobae Leamos ahora, por Whatsapp. “Me escribió mi traductor contándome exactamente lo que puse en Instagram”.

Además de la mala noticia, en Instagram la escritora fue contundente: “El país que mata a sus mujeres, como lo hizo con Masha Amino, que las condena a vivir ocultas bajo sus hiyab, que no les permite tener voz. ‘Mujer, vida y libertad’ corean hoy las mujeres iraníes y nosotras desde el otro confín del mundo nos unimos a ellas”. Habla de la lucha que llevan adelante las mujeres hoy en Irán y que consiste en sacarse el velo, desafiar a un régimen que las persigue y las mata por hacerlo, salir a la calle.

Por ahora, Guelfenbein no sabe por qué la novela fue vetada ni si la editorial hará algo al respecto.

¿Cómo se siente? Se puede imaginar... “Siento tristeza y temor ante la evidencia de que las garras negras de esta gente llegan hasta los más recónditos rincones. Imagínate, censurar una novela que es ante todo, un thriller literario. Siento además que es una oportunidad más para condenarlos, para que por aquí levantemos la voz por todas esas mujeres. Siento frustración también por no poder hacer algo concreto por ayudarlas”.





Guelfenbein nació en Santiago de Chile en 1959. Tras el golpe de Augusto Pinochet, el allanamiento de su casa y la detención de su madre -de quien no se supo nada durante tres semanas- se exilió con sus padres en Inglaterra. Allí estudió Biología y Diseño. Volvió a Chile en 1987 y allí vive desde entonces.

Su primera novela, El revés del alma, salió en 2002 y lleva publicadas ocho novelas, incluyendo Contigo en la distancia, que ganó el Premio Alfaguara y que ahora es censurada en Irán.

“Contigo en la distancia” (fragmento)

Uno

1. Daniel

En algún lugar del planeta alguien cargaba con tu muerte. Esta certeza creció con los días, las semanas, los meses, golpeó mi conciencia hasta volverse insoportable. Pero ¿quién?, ¿por qué? Nunca imaginé que la respuesta pudiera estar tan cerca que, al dar la vuelta, me encontraría conmigo mismo.

Recuerdo el momento, cuando después de comprar el pan para nuestro desayuno, me crucé con el vagabundo del barrio. Sus ojos heridos y a la vez amenazantes se detuvieron en mí. Apresuré el paso, mientras a mi alrededor las personas caminaban arrebujándose en sus abrigos hasta desaparecer en la bruma matinal. Un grupo de chicos cruzó la avenida. Las niñas iban envueltas en bufandas de colores y compartían sus secretos a media voz, en tanto los chicos corrían y gritaban, empujándose unos a otros con la torpeza de los cachorros. Su inocencia exacerbó la inquietud que me había producido el encuentro con el vagabundo. No podía saber lo que sucedería minutos después, lo que te había ocurrido durante la noche o tal vez al alba.

Cada mañana, antes de encontrarme contigo, me preguntaba cuál sería tu estado de ánimo. Era imposible predecirlo. Estaba regido por tus sueños, por la intensidad de la luz y de la temperatura, por infinitas capas circunstanciales que nunca lograría aprehender. En ocasiones me hablabas sin cesar, pero en otras parecías absorta escuchando el rumor de un mundo que transcurría dentro de ti.

Cuando llegué ante tu puerta, Arthur se sentó con su dignidad papal junto a mí, mientras Charly se movía a uno y otro lado con su cola febril. Pensaba proponerte que después del desayuno saliéramos a dar uno de nuestros paseos.

A pesar de tu edad, caminabas con paso rápido y firme. Si alguien nos hubiera visto desde cierta distancia, le habría resultado difícil imaginar que tú me llevabas más de cincuenta años.

