Francisco publicará un nuevo libro junto a un argentino por los 10 años de su papado

"Les pido en nombre de Dios" es el nombre del nuevo libro del papa Francisco, escrito junto al periodista argentino Hernán Reyes Alcaide.

El papa Francisco publicará el 18 de octubre su nuevo libro, Les pido en nombre de Dios (Vi chiedo in nome di Dio), en el que traza un balance de su pontificado a meses del décimo aniversario de su elección, que se celebrará el 13 de marzo.

En el libro, editado por la italiana Piemme, Francisco se dirige a todos, creyentes y no creyentes, para rezar por una casa común pacífica, libre de pobreza, custodiada para las generaciones venideras, con las puertas abiertas a los demás; por una humanidad que rechace cualquier tipo de abuso, reconozca la dignidad de cada persona, la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y no utilice el nombre de Dios para fomentar guerras.

Con citas a personalidades variadas como Andrea Camilleri, Dante Alighieri y Banksy, además de un recorrido por la obra de sus antecesores que muestran la continuidad del magisterio del Papa con la Doctrina Social de la Iglesia, el pontífice repasa algunos de los principales ejes de sus primeros diez años como Papa.

El libro, escrito con el periodista argentino Hernán Reyes Alcaide (corresponsal de Télam en el Vaticano), muestra a un Papa que habla en primera persona, con revelaciones sobre su fe y su relación con Dios.





A lo largo de diez “pedidos en nombre de Dios”, Bergoglio ofrece una mirada integral de su magisterio, y decenas de nuevas definiciones sobre el rechazo a la guerra, el cuidado del ambiente y la economía, entre otros temas, además de proponer el camino hacia un “futuro de esperanza” de cara al Jubileo de 2025.

En 2017, Francisco y Reyes Alcaide ya habían publicado su trabajo conjunto Latinoamérica, declarado de interés en todo el ámbito del Mercosur por el Parlasur y que en marzo de 2018 se convirtió en el primer libro sobre el pontífice en ser presentado en Beijing.

Latinoamérica, publicado por Planeta, fue el primero que Bergoglio escribió como Papa con un periodista no europeo. Al momento de su salida, Reyes Alcaide, su coautor, comentó: “Este libro es el resultado de una serie de encuentros con el papa argentino en la residencia Casa Santa Marta del Vaticano, durante las que el Pontífie recuerda los 10 años de la Conferencia del episcopado latinoamericano en Aparecida, Brasil, y luego da su opinión sobre el rol de las mujeres, la situación de las cárceles, el destino de la que denomina la ‘Patria Grande’ y los políticos de la región, entre otros temas”.

Aunque Bergoglio ya había publicado antes de asumir como Papa, el primero en aparecer bajo el nombre de Francisco fue El nombre de Dios es misericordia, en 2016. Este es un libro-entrevista con fuerte tinte religioso, en el que el Sumo Pontífice aboga por una Iglesia menos rígida y más abierta a todos.

El primer libro que Bergoglio publicó como Francisco fue "El nombre de Dios es misericordia", en el que se refiere a ciertos asuntos controversiales para la Iglesia como la participación de personas homosexuales y divorciadas. (EFE)

En la publicación, basada en una entrevista realizada por el vaticanista italiano Andrea Tornielli, el Papa cuenta anécdotas y numerosos recuerdos personales. Con un lenguaje claro y simple, en 120 páginas Francisco habla con el experto del diario La Stampa de temas controversiales como los homosexuales, los divorciados que se vuelven a casar y la corrupción, entre otros.

“En primer lugar, me gusta que se hable de ‘personas homosexuales’: primero está la persona, con su entereza y dignidad. Y la persona no se define tan sólo por su tendencia sexual: no olvidemos que somos todos criaturas amadas por Dios, destinatarias de su infinito amor”, apuntó.

Interrogado sobre su experiencia como confesor de homosexuales, Francisco defendió el principio de que los gays no sean discriminados en la Iglesia. “Yo prefiero que las personas homosexuales vengan a confesarse, que permanezcan cerca del Señor, que podamos rezar juntos. Puedes aconsejarles la oración, la buena voluntad, señalarles el camino, acompañarlos”, comentó.

El pontífice denuncia también viejas actitudes de los curas, fustiga la curiosidad “malsana” de algunos confesores, denuncia la corrupción. Además, aborda asuntos religiosos como la confesión, el pecado y sobre todo la misericordia, el concepto de perdón y reconciliación con el que el Papa pretende que se identifique su pontificado.

Fuente: Télam S.E.

