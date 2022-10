Armando Bartra escribe sobre “Magón, un anarquista en la revolución mexicana”

Armando Bartra

Desde que el Fondo de Cultura Económica lanzó la colección Vientos del Pueblo, año con año, se han añadido nuevos títulos. Esta es una colección dedicada a rescatar personajes, personalidades e historias cortas y hacerlas accesibles para todo público. Recientemente se añadió a la lista “Magón, un anarquista en la revolución mexicana”, escrito por Armando Bartra sobre la historia de este hombre que encontró en el periodismo una vía para sus protestas y que fue perseguido y censurado hasta el final de sus días.

El texto reseña los años más activos de Ricardo Flores Magón. Este lanzamiento, el más reciente de la colección, es un intento para entender las ideas revolucionarias de alguien que se consideró como un anarquista y un peligro para el régimen que controlaba el territorio mexicano. Es uno de los pocos, Vientos del Pueblo que se elaboró por encargo. El proyecto bajo la dirección de Paco Ignacio Taibo II decidió otorgarle la encomienda de plasmar a Magón al escritor Armando Bartra.

“El libro me lo encargó Paco Ignacio Taibo II y me dio no varias semanas, sino veinte días, me dijo: En veinte días lo necesito. No me costó trabajo y fue por algo, porque a lo largo de mí ya larga vida de persona políticamente consiente y políticamente comprometida, me he encontrado en muchas ocasiones con Ricardo Flores Magón, ha sido un compañero de viaje a lo largo de 65 años de activismo político hasta hoy. Mi primer encuentro con Magón, fue a finales de los 50, cuando yo tenía 18 años, quizá, era ya un lector de literatura, escritos políticos y de crítica social, era yo un joven inquieto, crítico y descontento con el orden social”, dijo Armando Bartra en la FILZócalo 2022.

Es un intento de acercar política e ideológicamente a los lectores durante 18 capítulos, en los que Bartra, hace un trayecto de los episodios y pasajes más importantes de la vida revolucionaria de Flores Magón; es un recorrido donde se dibujan sus primeras rebeliones como estudiante, sus principales acercamientos con al pensamiento revolucionario, sus intentos y llamados al levantamiento de armas en muchas veces fallidos, su estancia y alejamiento de los miembros del Partido Liberal Mexicano. Un libro que comprende fragmentos del llamado efectivo de Madero.

Es así una oportunidad, no para conocer la revolución, sino un momento para reflexionar sobre las ideas revolucionarias, de un personaje histórico que nunca logra pertenecer a una revolución triunfante, pero que sus ideas fueron las que inspiraron los movimientos, las estrategias y algunas de ellas inclusive se llegaron a plasmar en la Constitución de 1917 que se instauró en México; “Magón: Un anarquista en la revolución mexicana” es así también una crónica sobre el papel de la prensa libre, por la cual fue recluido por la naturaleza de su pensamiento.

“Me encontré en Ricardo Flores Magón, un pensamiento político mexicano, aterrizado en este país, uno a partir de nuestra realidad, nuestro lenguaje y nuestras inquietudes; que no sustituía a los autores clásicos, pero que si me daba un sentido de pertenencia diferente; desde entonces he sido un fanático de la historia, literatura y el periodismo de México, creo que hay que ser universal y cosmopolita, pero hay voces mexicanas que hay que escuchar”, declaró el autor, durante la presentación de “Magón: Un anarquista en la revolución mexicana” en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2022 de la Ciudad de México.

La colección Vientos del Pueblo, fue el resultado de la transformación de la Colección Popular y la revista Trimestre Económico, el proyecto fue impulsado por Paco Ignacio Taibo II y la editorial que lidera, el Fondo de Cultura Económica; fue pensada para llegar a un sector más amplio de la población a través de publicaciones de un bajo precio. Entre los números que ya han sido impresos se encuentran de “De noche vienes” de Elena Poniatowska, “Los Yanquis en México” de Guillermo Prieto y otros títulos más actuales como “A la luz del relámpago, Cuba en octubre”, “Acuérdate de Acapulco”, “Apuntes para mis hijos” y “El asesinato de Zapata” entre otros, disponibles en formato físico y digital.

