Annie Ernaux, de ganar el Nobel a manifestarse contra la vida cara: “Otro mundo es posible”

Ni su avanzada edad ni el hecho de haber recibido el premio Nobel de Literatura impiden que la francesa Annie Ernaux continúe luchando por lo que cree correcto y necesario. Al contrario. Para la escritora de 82 años, haber recibido el prestigioso galardón es una “responsabilidad”, por lo que no sorprende que, a solo tres días de haberlo obtenido, su nombre encabece un manifiesto firmado por una más de 60 personas, la mayoría escritores, académicos y artistas, a favor de una protesta el próximo domingo contra la carestía de la vida.

El documento, que apareció el domingo 9 de octubre en el Journal du Dimanche, apela a manifestarse en París el día 16 de octubre “contra la vida cara y la inacción climática”. “Ante el mercado extremo que corrompe todo, ante la extrema derecha que aprovecha la desolación para avanzar sus peones racistas, sexistas y liberticidas, llamamos a unir nuestras fuerzas en la calle y a marchar juntos”, añade.

Además de Ernaux, otras 68 personas firman el manifiesto, entre los que se encuentran otros escritores como Laurent Binet, Eric Vuillard, Pierre Lemaître y Edouard Loui, cineastas y actores como Liliane Rovère y Eva Darlan, el filósofo Didier Eribon, y la abogada y excandidata legislativa de la LFI Caroline Mecary. También numerosos profesores e investigadores universitarios, además de activistas ciudadanos.

El manifiesto acusa al presidente francés, Emmanuel Macron, de aprovechar “la inflación para aumentar la brecha de riqueza, para dopar los beneficios del capital por encima del resto” y “evitar la fiscalidad suplementaria de esos beneficios”.

“Los neoliberales nos martillean desde hace 40 años con que no hay alternativa. No dejemos a los herederos de Thatcher destruir la esperanza y liquidar nuestros derechos sociales”, afirma el escrito.

“Otro mundo es posible. Basado en la satisfacción de las necesidades humanas, dentro de los límites de nuestros ecosistemas”, agrega.

La manifestación del próximo domingo ha sido convocada por varios partidos de izquierda, como el Socialista o La Francia Insumisa, pero no por el Comunista o los principales sindicatos.

En la conferencia de prensa que Annie Ernaux dio tras recibir el premio Nobel de Literatura, la escritora definió al prestigioso galardón como una gran “responsabilidad”. La autora de libros como El lugar o La mujer helada cree que ahora debe “continuar el combate contra todas las injusticias”, incluso si la literatura “no tiene forzosamente una acción inmediata” sobre esas situaciones.

¿Contra qué injusticias decidió entonces la laureada escritora continuar luchando? “En lo que concierne a las mujeres y a los dominados”, dijo Ernaux en el encuentro con los periodistas en la sede de su editor, la prestigiosa casa Gallimard. ¿Por qué? “Para mí, una mujer libre y con poder, siempre ha habido dominación” masculina, explicó.

Ernaux, que narró en su monumental El acontecimiento el trauma que sufrió de joven con un aborto clandestino, dijo que luchará “hasta el último aliento” por mantener el derecho a interrumpir un embarazo legalmente.





“No me parece que habríamos llegado, nosotras las mujeres, a la igualdad en libertad y en poder” con el hombre “si siguiera existiendo esta dominación”, añadió.

Además, criticó el retroceso del derecho al aborto en Estados Unidos: “No imaginaba que 22 años más tarde el derecho al aborto estaría en entredicho”, dijo. “Las mujeres deben tener el derecho a elegir si son madres, es la principal libertad de las mujeres”.

En la conferencia de prensa, además, le preguntaron a Ernaux por lo que está pasando en Irán, donde miles de mujeres se manifiestan contra el uso del velo obligatorio. La autora de La vergüenza indicó: “Estoy totalmente de acuerdo de que las mujeres se rebelen contra esta imposición absoluta”.

“Obviamente, mi trabajo es también político, aunque no participe activamente en movimientos sociales o políticos. Mis compromisos son el resultado de mi escritura (...). No tengo la impresión de ser valiente, no es valentía, es necesidad”, explicó Ernaux.

