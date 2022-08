Adolescentes con ganas de comerse el mundo en “Un tal Cangrejo”, del colombiano Guillermo Aguirre

"Un tal cangrejo" escrita por Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984)

Esta novela de Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984) novela explora el mundo del fracaso escolar y la prisa de los adolescentes por ser adultos en clave de novela picaresca para retratar el mundo que vive un jovencito en el Bilbao de finales de los noventa con una mirada profunda y descarnada a la carga de una masculinidad brutal que deja al descubierto los efectos de una sociedad machista en la que el dinero, la violencia y el sexo moldean el comportamiento de los hombres de la época en esta, su cuarta novela.

Cangrejo a sus doce años conoce a Jotacé y a su cómplice Tarado, dos adolescentes en un subidón de soberbia y comportamiento violento que representan el mundo al que Cangrejo quiere pertenecer y hacia el que siente una poderosa presión social por adaptarse ya que su familia de clase media no le ha propiciado este encuentro con un mundo oscuro, nocturno, callejero, con sus hostilidades y códigos.

Portada de "Un tal cangrejo" escrita por Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984)

“Inmerso en una adolescencia prematura marcada por la necesidad de liderazgo y por la creencia de que es legítimo tomar por la fuerza lo que uno ansía, muy pronto Cangrejo se ve arrastrado lejos de las aulas, expuesto a su suerte en una ciudad gobernada por muchachos y plagada de motos, trapicheos y trifulcas, sobre la que proyecta también su mitología personal: gladiadores en anfiteatros romanos, caballeros y princesas en castillos medievales, espías y mafiosos de leyenda.”

Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984) probablemente nos deja ver un poco de sus imaginarios más marcados por la experiencia de haber abandonado sus estudios a los catorce años de edad para dedicarse a la venta de objetos de segunda mano, a labores como la repartición de propaganda para mudarse a la capital española en el año 2002 donde retomó su formación. Aguirre fue ganador del XV Premio Lengua de Trapo de Novela con Electrónica para Clara en 2010, también ha publicado las novelas Leonardo (Lengua de Trapo, 2013) y El cielo que nos tienes prometido (Demipage, 2016). También se ha desempeñado como jefe de estudios en la escuela de técnicas narrativas Hotel Kafka.

Guillermo Aguirre, novelista español (Bilbao, 1984)

Esta obra ha sido catalogada como una “novela de aprendizaje que huye de convencionalismos, dolorosamente divertida y tensa y dura como un martillazo” en la que su autor hace su relato con estilo y habilidad particular, un uso particular del lenguaje para transmitir el espíritu de alguna suerte de educación emocional enmarcada en la ley de la calle. Cangrejo crece así entre el mundo real y el imaginario, aprendiendo los códigos de la lealtad y el lenguaje de la traición, y en su tránsito al territorio de los adultos no tarda en comprender que estos son aún menos fiables que los propios adolescentes.

Según el escritor y crítico español Juan Gómez Bárcena, Un tal cangrejo contiene los ingredientes de la novela de formación clásica “una prosa volcánica y furiosa, Guillermo Aguirre nos arrastra a través de las calles de un Bilbao mítico para narrar una historia de violencia y de fracaso: el fracaso de toda una generación. Una de las mejores novelas españolas que he leído en los últimos años”.

Electrónica para Clara (2010), otro de sus libros más sobresalientes, fue ganador del XV Premio Lengua de Trapo de Novela, se trata de la primera obra de Aguirre escrita a sus 22 años en un tono transgresor, agresivo, musical, poético e irónico en una historia ambientada en Madrid con un protagonista narrador que entre el de clubs, fiestas y descontrol se encuentran con el reto de la supervivencia

Electrónica para Clara (2010), Guillermo Aguirre, Editorial Lengua de Trapo

SEGUIR LEYENDO