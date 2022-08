Libros escritos por actrices y actores de telenovelas latinoamericanas

Ariadna Thalía Sodi Miranda (Ciudad de México, 1971) más conocida por el mundo del entretenimiento como thalía, además de ser actriz y cantante, también es autora y una gran mujer de negocio. Foto: Instagram/@thalia

El fenómeno de las telenovelas tiene una trascendencia especial en Latinoamérica, congregarse frente al televisor se consolidó como uno de los rituales que convocaba familias televidentes sin distingo de edad o clases sociales, haciendo que sus protagonistas cautiven sus corazones y se conviertan en faros de valores u objeto de admiración a tal punto de querer conocer un poco más de sus vidas privadas o intereses particulares más allá de la actuación, entre estos se destacan la escritura ya que muchas y mucho de ellos no se contentaron con interpretar los personajes que otros escribieron, sino que también se atrevieron a escribir sus propias historias.

María la del barrio (1995) es una del las telenovelas más famosas de Thalía, protagonizada en compañía de Fernando Colunga

Dentro de la literatura escrita por estos famosos no solo encontramos autobiografías o libros de confesiones sobre su vida privada, también textos sobre cocina e historia en los cuales se entregan a la tarea de compartir su conocimiento e inquietudes sobre aquellas actividades que disfrutan, sobre el origen de su inspiración y también sobre sus vidas tras superar su etapa de estrellas de la televisión.





Chupi: El Binky que regresó a su hogar, Thalía, 2013

Portada de Chupi: El Binky que regresó a su hogar, Thalía ilustrada por Ana Martin-Larrañaga, 2013

Una de las más grandes (quizás la más grande) reinas de las telenovelas mexicanas, además de cantante y mujer de negocios, debutó como escritora de literatura infantil a inicios de la segunda década del nuevo milenio de la mano de la ilustradora española Ana Martin-Larrañaga, (1969, San Sebastián) y después de tres libros reportados con muy buenos números en ventas: Thalía: ¡Belleza! Lessons in Lipgloss and Happiness (2007), Thalía: ¡Radiante! Your Guide to a Fit and Fabulous Pregnancy (2009) y Cada día más fuerte (2011).

Portada de Thalía: ¡Belleza! Lessons in Lipgloss and Happiness (2007)





Portada de Thalía: ¡Radiante! Your Guide to a Fit and Fabulous Pregnancy, (2009)

Thalia creó Binkylandia para narrar esta tierna y divertida historia que gira alrededor del momento en que los niños deben dejar el chupete en un país encantado donde viven los “binkies” y al lugar donde regresarán algún día como una simpática manera de apoyar a los pequeños entre 2 a 4 años a transitar esta etapa en la que interactúan con el mundo y su crecimiento de una nueva manera. Este texto es perfecto para acompañar el momento previo a la hora de dormir, instante muy propicio para fortalecer lazos familiares por medio de un relato dulce y emocionante con ilustraciones llenas de colores vivos y llamativos, que también está disponible en audiolibro narrado en la voz de su autora.

Contraportada de Chupi: El Binky que regresó a su hogar, Thalía, con ilustraciones de Ana Martin-Larrañaga, 2013





Fernando Allende, Memorias del futuro, 2022

El actor mexicano Fernando Allende recientemente visitó la Feria Internacional del libro de Bogotá para presentar su libro Memorias del futuro (2021), ahora el turno será para la Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena

Uno de los más grandes galanes de la pantalla chica relata apartes de esa vida detrás de los reflectores y el esplendor de la fama que los medios de comunicación le dieron, así como de su día a día como un hombre en busca de su propósito.

Fernando Allende acompañado de la también mexicana Adela Noriega en una escena de la telenovela María Bonita (1995)

Este afamado actor, cantante, artista plástico y productor brinda crédito sobre su vida llena de episodios afortunados a la protección y guía de una energía suprema, así como el proceso en el que se embarca con el descubrimiento de cada personaje que tuvo en su carrera, así como la manera en la que ha enfrentado sus grandes batallas personales y sus logros profesionales por medio de cuarenta y cinco relatos breves, sensibles y algo cómicos en donde este famoso transmite a sus lectores su visión de la magia de vivir.





El hombre del teléfono, Margarita Rosa de Francisco, 2016

Portada de El hombre del teléfono, Margarita Rosa de Francisco, Penguin Random House, 2016

Esta actriz, cantante y presentadora colombiana alcanzó la fama desde muy joven gracias a su inmensa capacidad de encarnar a mujeres llenas de fortaleza, talento y una belleza capaz de doblegar a los hombres más fuertes y poderosos, ganándose el amor de su país natal, pero también de América Latina y de miles en los países a donde sus producciones han llegado como actriz, pero también como presentadora de programas de gran formato y como autora.

Escena de la telenovela Café con aroma de mujer con Margarita Rosa de Francisco en compañía del actor brasileño-estadounidense Guy Ecker, 1994

Esta historia está enmarcada en la década de los noventa, el frenético ritmo de aquellos días en Colombia y lo que era su vida como una joven actriz que viaja a España como parte de su preparación para un nuevo proyecto tras el fracaso de su mediático matrimonio, atravesando un duro proceso de recuperación emocional huye de la posibilidad de regresar a su país e inicia un curso de actuación como excusa evitarlo a costa de todo; en medio de este momento turbulento de su vida recibe las llamadas de un misterioso hombre que asegura estar loco por ella y con el que termina generando un vínculo inesperado.





Enigmas y reflexiones, la Verdadera Usurpadora, Gabriela Spanic, 2021

Portada de Enigmas y reflexiones, la Verdadera Usurpadora, Gabriela Spanic, 2021

Aunque muchos creen que esta hermosa y reconocida actriz es mexicana porque sus más grandes telenovelas fueron hechas en este país, lo cierto es que es venezolana y que no solo fue actriz, también modelo, presentadora y reina de belleza. Enigmas y reflexiones es la primera entrega de la saga de “la Verdadera Usurpadora”, un título a propósito de uno de sus más grandes personajes para una telenovela producida por Televisa en el año 1998 y que protagonizaría al lado del mexicano Fernando Colunga interpretando a dos gemelas, una malvada y frívola y otra sacrificada y amorosa.

Este libro revela el mundo interior de esta diva de las telenovelas, algunos monólogos, confesiones tristes sobre su vida personal que atravesó etapas de tristeza, encierro, depresión o rabia, sobre los cuales declararía ella misma “como he dicho la creación de la saga comenzó por un deseo de contar mis experiencias de vida de manera directa. La idea era escribir un libro que incluyera la realidad de las circunstancias que me han rodeado especialmente en la última década”.

Gabriela Spanic en su personaje de Paola Bracho en la telenovela La Usurpadora en el año 1998





Mi Vida Entre Recetas, Gabriela Spanic, 2021

Portada de Mi Vida Entre Recetas, Gabriela Spanic, 2021

“La Spanic”, como muchos le dicen en el mundo del entretenimiento, no solo escribió en clave de catarsis personal, también honró una de sus más grandes aficiones: la cocina. En este libro comparte episodios de su vida familiar ambientados por la magia de los alimentos con adaptaciones que hizo de platos característicos de la cocina latina como el guacamole, el tradicional pozole mexicano, las hallacas venezolanas, los buñuelos, las arepas y los pasteles; sin dejar de lado grandes recetas de la cocina internacional como la paella y compartiendo con sus lectores datos culinarios sobre Croacia, Venezuela y México.

Fotografía incluida en el libro mi vida entre recetas, Gabriela Spanic, 2021









Cumbiana, relatos de un mundo perdido Carlos Vives y Guillermo Barreto, 2020

Portada de Cumbiana, relatos de un mundo perdido Carlos Vives y Guillermo Barreto, 2020

Quizás no lo sabía, pero Carlos Vives, el gran cantante colombiano, antes de ser el artista de talla intercontinental que es hoy, se dedicó en su natal Colombia a ser actor de cine y telenovelas, encarnando entre sus personajes a un boxeador, un periodista e incluso a protagonizar una serie de televisión biográfica que narraría la vida del mítico compositor colombiano Rafael Escalona en 1991.

En Cumbiana, relatos de un mundo perdido, Carlos Vives y el historiador Guillermo Barreto entregan a sus lectores un viaje para descubrir el origen de la cumbia a través de la magia de la cultura musical colombiana, los aportes de la memoria del artista por medio de su encuentro con el legado del Caribe y el respaldo de un historiador que sostiene esta producción literaria para resaltar la importancia del sincretismo cultural que une la herencia africana y la cultura europea instalada en el continente americano. Este fue un libro ampliamente criticado por un sector de la prensa cultural ya que para algunos representaba una muestra atrevida de apropiación cultural en la que Vives se autodenomina poseedor y promotor de la herencia musical de su país, en la que les hubiera resultado más interesante conocer las polémicas de sus historias de graves desacuerdos con su hermano y los vínculos de su apellido con sonados escándalos relacionados con corrupción en Colombia.





