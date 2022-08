¿El peronismo tiene algo para aportar o ya fue? Debate picante en la Feria de Editores

Mariana Gené, Ernesto Semán, Fernando Rosso y Cata de Elía, en una charla virtual de la Feria de Editores. (Foto: captura de pantalla)

¿Tiene el peronismo algo para aportar o ya fue? Sobre esta consigna dialogaron este viernes, en el marco de la Feria de Editores (FED), tres autores: Ernesto Semán, Mariana Gené y Fernando Rosso, coordinados por Cata de Elía. Fue en una charla virtual donde la gran incógnita que quedó en suspenso es si, esta vez, podrá el peronismo rearmarse y volver a lograr una hegemonía que le permita permanecer en el poder por un nuevo período electoral.

Entre otras obras, Semán es autor de Breve historia del antipopulismo, Gené de La Rosca política y Rosso de La hegemonía imposible, todos ellos publicados en la editorial Siglo XXI, que organizó esta charla.

La primera pregunta que formuló De Elía fue en torno al artículo que publicó Juan Carlos Torre en 2017, Los huérfanos de la política de partido revisited, donde se pregunta -entre otras cosas- si al peronismo le llegó el 2001 .

Para Rosso, “varios de los postulados de ese artículo de Torre, al que siempre volvemos, están vigentes. El planteaba una tesis sobre si las divisiones del peronismo por arriba no respondían a las divisiones del peronismo por abajo, sociológicas ”. “Me parece que eso es lo que estamos viendo permanente, esas internas siguen, y esa división sigue marcando el ritmo de las internas políticas”.





“Y me da la impresión -agrega Rosso- que el contexto internacional que estamos viviendo, no sólo por la guerra, hace muy débiles las perspectivas de volver a integrar todo eso, desde el punto de vista social. Torre se preguntaba si la política podía unir lo que estaba desarticulado , y parecía que el Frente de Todos lo había hecho, había logado unir a la mayoría, sino a todos, los integrantes del peronismo, y ganó las elecciones. Pero después de dos años de gobierno, perdió en 2021 las elecciones, y estamos atravesando la crisis que estamos atravesando ahora . Me parece que el interrogante es válido. Quizás esto es más en cuotas, pero veo cada vez más limitadas las capacidades de reinvención”.

Por su parte, Gené piensa que en gran medida el título de la charla evoca ese artículo de Torre, “que es un texto brillante, si bien hace un final en el que hace unas predicciones. Y muchas veces las ciencias sociales, si bien hacen trazos relevantes, cuando intentan pegar el salto para decir lo que va a pasar, muchas veces se equivocan”.

Gené agrega que la crisis que estamos viviendo pone en cuestión a un Frente de Todos que había sido difícil de gestionar. Y a la vez, ante la pregunta de !¿Qué tiene para ofrecer el Frente de Todos?” señala que “pensar eso en un momento de crisis es muy difícil, muchos se ven tentados de declararles la muerte” . “Pero también es cierto que el peronismo representa algo, representa cosas, y que en el espacio político que tenemos ahora no hay que quitarle la importancia que tienen las identidades políticas negativas, la oposición frente al otro proyecto que también tiene sus problemas. Y quizás en algún momento, con indicadores económicos menos problemáticos que los actuales, podrían pensar en armar algo frente a ese otro proyecto que también se muestra muy poderoso. Lo cierto es que ahora yo creo que vemos un estado de confusión muy grande”.





Desde Noruega, donde está viviendo, Semán señala que “las coyunturas, la inflacionaria en especial, desdibujan a veces lo más rico de los análisis, incluyendo el de Torre que anticipaba un final no en cuotas sino definitivo, del estilo del radicalismo, y estamos hablando de semanas. No estamos hablando de la coyuntura, del fin de un proceso de industrialización. Estamos hablando de que semanas después de una elección”.

“Evidentemente, agrega Semán, hacer un juicio y un pronóstico con un 50, 60, 70 por ciento de inflación, sólo puede ir en una dirección previsible respecto de esa pregunta. También la relación de la gobernabilidad en función del peronismo te lleva a la otra cara, que es que el peronismo no va a desaparecer nunca”.

Semán recapitula: “En el 83 se decía que el peronismo iba a ganar, y no ganó. Uno no puede transformar la historia en una cosa prescriptiva y suponer que porque pasó va a pasar. En eso, para ver la coyuntura de hoy, sería interesante rever y discutir las razones del triunfo del Frente de Todos en 2019. Porque quizás, ahí, hay mucho menos del eterno retorno del peronismo y más de un voto de protesta ante una situación de declive” .

Y concluye: “En ese sentido lo que ofrecía era un instrumento de castigo más que una política , que después obviamente se complica por la situación económica heredada, y los errores eventuales que pueda haber tenido la administración sino también por el Covid”.

La segunda pregunta que planteó De Elía es la que le daba título a la charla: ¿Tiene el peronismo algo para aportar o ya fue?

Para Rosso, “la flexibilidad y el pragmatismo, una de las cuestiones de la resiliencia del peronismo, me parece que es lo que les está costando en los últimos tiempos” . “Quizás está haciendo ese giro pragmático, pero me parece que la flexibilidad es una de las cosas que le falta en el último tiempo. Y por otra parte esto del partido del orden, también está puesto en cuestión. Porque se decía que otra vez el peronismo tiene que venir a arreglar lo que hacen mal los otros. Flexibilidad ideológica, capacidad de salir de las crisis y ordenar la cuestión -Menem lo hizo a su manera- y fortaleza electoral. En el 2021 fueron unidas todas las fracciones del peronismo”.





“Me parece que eso es lo que ahora está puesto en duda”. Y lo otro es la capacidad de concesiones a los sectores populares -agrega Rosso- de algún tipo de beneficio. Y sin embargo tenemos dos años de gobierno peronista, donde un mes el salario le ganó a la inflación, pero sin embargo hubo un deterioro que continúa y que se suma al deterioro de los cuatro años de Macri .

Gené considera que después de la crisis del 2001 se vivió “un reverdecer de la economía y el bienestar, políticas sociales amplias, aumento del salario real”. “Lo cierto es que llorando por el pasado que se fue es difícil para los dos lados dar con la solución. Y también negando los tipos de actores sociales con los que trabaja, los bueyes con los que ara, digamos”.

Para Semán, actualmente, “tanto la CGT como las dos coaliciones trabajan en un imaginario donde, yo creo, construyen una narrativa de un país que no sólo no existe, sino que no son una referencia . Es la Argentina, el imaginario de la Argentina del 40 y pico. Una serie de imaginarios asociados con la Argentina peronista, con una Argentina que fue muy sólida pero que no es referencia inmediata para varias generaciones. La CGT también como articulador, pero también como negador. Y agrega: “Milei, desde la derecha, es el único que les está hablando de ese mundo posterior, de una Argentina donde esa serie de mitologías inclusivas no son referencias para decidir qué hacer ”.

Finalmente, sobre la capacidad de aporte del peronismo en la complicada coyuntura política, los tres autores señalaron también algunos aspectos interesantes.

Para Semán, “donde sí me parece que el peronismo sigue vigente es en ese legado social discursivo no asociado a los iconos sino a la expansión de derechos . Cómo se obtienen derechos a partir de esas organizaciones colectivas. Son legados todavía vigentes del peronismo”.

Gené entiende que en este momento hay un gran desafío porque, en este contexto crítico, el peronismo “seguramente tiene para ofrecer”. No por esas bases populares , pero si “por el cuadrante del espacio político que ocupa en este momento y la lucha que tiene detrás por la ampliación de derechos”.

Y Rosso considera que quizás pueda “mantener la resiliencia”. En esa historia larga del peronismo, “en la cual el kirchnerismo fue un impasse, las banderas históricas del peronismo, llegando al 50 por ciento de pobres, ¿dónde quedan? ”, se pregunta. “Quizá pueda sobrevivir, la cuestión es que, en términos de sus banderas históricas, me parece que eso está mucho más puesto en duda. Pero creo que estamos en un momento donde lo viejo no muere y lo nuevo no nace. Como para dejarlo abierto”.

