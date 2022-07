La youtuber colombiana Paulettee habló sobre su libro ‘Bitácora de regreso a casa’: “Estoy contando mi historia y no otra cosa”

Paulettee ha publicado recientemente "Bitácora de regreso a casa".

“Alguna vez, en una firma, una mujer me dijo: “Paulettee, tengo el don de la conexión con los ángeles y ellos quieren hacerte saber que tienes que hacer un libro sobre ti, sobre tu vida, tienes mucho por contar”.

Durante mucho tiempo y para mis adentros decía: ¿Mucho por contar? Pero si mi vida no es nada interesante. ¿A quién le puede importar algo sobre mí o lo que he vivido? De esa misma pregunta salió la primera razón: a muchos, porque todos hemos pasado en algún nivel por lo mismo y la vida se trata de buscar una guía para entender qué hacemos acá, o bueno, para recordarlo, y, seguro, con nuestro ejemplo, podemos ayudar a otros. Para eso estamos todos juntos… (Aunque la realidad sea que nunca realmente lo entenderemos todo.)

En este libro no les hablaré de misterios, como ya lo hice en mis dos libros anteriores o… bueno, pensándolo mejor, sí. La verdad es que la vida entera es un misterio. Los sentimientos son un misterio. El infortunio es un misterio. El amor es un misterio. El misterio… es un misterio. Confieso que comienzo a escribirlo porque hasta ahora entiendo ese mensaje que me enviaron los ángeles en ese momento. El 2021 fue el año más difícil de mi vida y esta fue la única motivación para dar este paso y desnudar mi alma ante ustedes. A ser tan transparente que me puedan atravesar por medio de mis experiencias y las lecciones que he aprendido. Aún me queda mucho por vivir, pero lo que he pasado es suficiente ahora para iniciar este proyecto. Ya iremos viendo si tengo más que contar en otro...”

Así empieza el nuevo libro de Paulettee, Paula Torres, “Bitácora de regreso a casa”, el más personal que ha publicado hasta ahora, tan lleno de reflexiones alrededor de temas como el dolor o la fragilidad. Un libro en el que la autora, una de las youtubers más populares del país, se abre a sus lectores y se expone sin ningún tapujo.

Este es el tercer libro publicado de Paulette, una de las youtubers colombianas más populares de los últimos años (Cortesía: Penguin Random House).

Con ilustraciones Sara Tomate y editado por Penguin Random House, a través de su sello Montena, este nuevo libro propone una faceta mucho más madura de Paulette. Al respecto, Infobae conversó con ella.

-¿Por qué escribir un libro como este, tan personal, después de otros dos que exploraban otro tipo de cosas, más cercanas a lo que hace en su canal de YouTube?

-Cuento un poco de eso al inicio del libro, en el prólogo. Esta mujer que se me acerca y me dice que ella contacta con los ángeles, me sugiere que le han dicho que yo debería escribir algo sobre mí. Eso ocurrió hace unos dos o tres años y en ese momento lo primero que pensé fue “Qué tengo yo para contar sobre mí”. La cuestión es que, de a poco, la vida ha ido poniéndome en situaciones que me han hecho entender que hay mucho para contar. Las personas pueden relacionarse con lo que me ha ocurrido, con mis duelos, que me han dejado aprendizajes. En el momento en que me siento a escribir soy consciente de que es necesario recoger varias de estas cosas que me han sucedido y contarlas. Siento que cada 28 años cerramos un ciclo, y el mío debía cerrarse con este libro.

-¿Cómo consigue el tono y la forma en que cuenta lo que aquí se lee?

-Todo lo que está aquí lo escribí yo, para empezar. Con eso, al terminar, me interesaba tener un registro similar al que uso en mis videos, que intenta ser lo más cercano posible a la gente, sin palabras rebuscadas o un sociolecto muy elaborado. Por eso mismo, la escritura de este libro me costó mucho más que los otros. Me exigió pensar en mí misma y tardé casi un año en hallar las formas correctas. Fue un año de subidas y bajadas.

-¿De qué manera el diseño del libro influye en la lectura de lo que está escrito?

-Todo tiene que ver. Tanto el diseñador como la ilustradora hicieron una gran lectura del libro y encontraron esos elementos que son importantes para mí. Creo que los lectores van a poder conectarse no solo con lo que está escrito sino con lo que se puede ver, que en últimas, también habla de mí.

-¿Cuál sería el lector modelo para esta Bitácora de regreso a casa?

-Podrían ser personas que están en un punto de su vida en el que necesitan encontrar respuestas de sí mismos. No importa si son adolescentes o gente mayor. Creo que todos pueden acercarse.

-Este libro está construido con otras concepciones. ¿Supone un cambio, un escalón más alto, de su trabajo como autora?

-Definitivamente. Lo otro que había escrito hasta ahora iba muy de la mano con lo que hago en mi canal, con lo que he investigado y me interesa, en cuanto a contenido. Allí tenia que vestir la piel de un personaje, mientras que aquí soy yo misma. Si bien yo también soy Paulette, suelo hablar de ella como eso, como ella. De alguna manera, me impongo una división entre lo que soy como Paula y lo que muestro como Paulettee.

En este libro le estoy contando a los lectores mi historia y no otra cosa. Hay mucho más de Paula y lo cuento con el ánimo de que me dejen de ver como esa figura que, si bien les parece cercana, está lejos. Lo que me propongo en Bitácora de regreso a casa es decirle a la gente que todos pasamos por las mismas cosas, todos nos hemos sentido solos.

-¿Qué tan desafiante fue hablar sobre el duelo?

-Tuve que leer y hablar mucho al respecto para poder escribir lo que quería. Pase por terapia, que va desde hablar con una persona que trabaja como psicólogo hasta acudir a experiencias similares a las mías, testimonios de otros que han pasado por lo mismo. Fue necesario nutrirme mucho para hablar bien sobre este proceso.

-¿Sirvió de algo expiar todo eso que tenía adentro en estas páginas?

-Mucho. Sirvió mucho, porque ahora veo las cosas de manera diferente, y basada en eso puedo decir que en cinco años me veo en otros espacios, haciendo otras cosas, y de por sí hago muchas. Tal vez con una familia. Siempre ayudando, claro, pero dedicada a mí, que es algo que no tenía tan presente antes. Quizá entonces pueda disfrutar de lo que hoy me pasa. Estoy aprendiendo constantemente. El último año fue quizá el más desafiante de mi vida, y el que más me ha hecho crecer.

-¿No hay prisa por saber qué podrá pasar más adelante, entonces?

-Ninguna. Todo tiene su tiempo. No hay afán en absoluto. La vida se va organizando por sí sola.

