Chick flicks: comedias románticas en las cuales los libros son parte fundamental - Vol 2

¿Cuántas serán demasiadas películas de amor con libros? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que nunca serán suficientes. El romance y los libros es una combinación que solo quienes aman la literatura y suelen escapar a las historias de sentimientos grandes e inmensos, que tienen un radar encendido para encontrar nuevas historias para escapar en un loop infinito.

Las películas de esta nota tienen escritoras que persiguen el sueño de publicar sus libros, una mujer que abandona sus intenciones de escribir por frustración, encuentra nueva inspiración con la composición de canciones y también el amor; una mujer con el corazón que escapa a los libros académicos; un escritor de Hollywood que viaja en el tiempo para conocer a sus ídolos de la literatura y encontrar una nueva realización de sus textos y del amor y por supuesto, adaptaciones cinematográficas de bestsellers.

Siempre el mismo día, 2011

Escena de Siempre el mismo día, 2011. Dirigida por Lone Scherfig y protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess

Esta película está basada en la novela del escritor inglés David Nicholls, publicada en 2009 alcanzando tal revuelo en el mercado de su momento como bestseller que tan solo dos años después saldría a la luz la adaptación cinematográfica que llevaría a Hollywood esta gran historia de amor.

Emma y Dexter (Anne Hathaway y Jim Sturgess) se conocen el día de su graduación universitaria y desde ese día consolidan una mezcla de amistad y amor entrañable que ambos atesoran por muchos años, se encuentran el 15 de julio de cada cierta cantidad de años y se percatan de lo acontecido en la vida del otro, ella hace numerosos esfuerzos por avanzar en la vida, ser maestra y paso a paso, crear una carrera como escritora infantil, entra en una relación que no le satisface y él está consumido en un mundo de fanfarronería, drogas y un trabajo que le da fama efímera.

No les adelantamos más porque sería ideal que la vieran, el nudo de la historia es el proceso de esta pareja para finalmente encontrarse en un punto en el que los dos están preparados para estar juntos en momentos menos complejos de su vida para definir su amor y luego recibir juntos diferentes giros en esta historia. La dirección de arte, la caracterización de ambos personajes con sus cambios de edad, el reparto y sin duda, la historia hacen memorable esta gran cinta.

Mujercitas, 1994

Mujercitas, 1994, protagonizada por Winona Ryder y Susan Sarandon, dirigida por Gillian Armstrong

La escritora norteamericana Louise May Alcott (1832 - 1888), una mujer parte del movimiento sufragista y abolicionista de su época es la autora de la novela original que dio origen a esta película protagonizada por Winona Ryder y Susan Sarandon, y en la que tiene un personaje importante Christian Bale en su juventud. Mientras sus hermanas sueñan con diferentes futuros, una ser esposa, otra, una vida de lujos y comodidad, o la música, Jo (Winona) sueña con convertirse en una escritora renombrada y sobre todo, con las posibilidades económicas para ayudar a la supervivencia de su familia.

Jo aborrece la idea de sucumbir a una vida matrimonial hasta que enfrenta el reto de establecerse en otra ciudad en busca de oportunidades y sin querer, conocer a un hombre con el que comparte una gran pasión por la literatura y las artes que cambiaría su forma de pensar y contemplar su futuro tras el duelo por la muerte de una de sus hermanas. Conexión intelectual, autonomía de las mujeres sobre sus vidas, libros, resistencia a las adversidades y mucho más en esta película que aún sigue en el número uno de adaptaciones de esta obra.

El diario de Bridget Jones, 2001

Esta película también es una adaptación cinematográfica, en este caso, de una novela de Helen Fielding en el que se narraba un año de la vida de Bridget, una mujer en sus treintas que trabaja en una editorial de libros y que entra en un dilema sentimental con dos hombres que conectan con dos personajes de adaptaciones cinematográficas de Jane Austen. Darcy, interpretado por Colin Firth 6 años antes en la adaptación de Orgullo y Prejuicio, mantiene el nombre de su personaje para ser el némesis de Hugh Grant, quien en el año 1995 estuviera en el reparto de la adaptación de Sensatez y Sentimientos, otra obra de Austen, interpretando a Edward Ferrars. ¿Algo más para que esta película sea considerada una fórmula ganadora de su tiempo? Referencias literarias, conversaciones sobre sexo, monólogos en clave de diario, infidelidad, momentos laborales incómodos gente con pasados dolorosos abriendo su corazón a nuevas relaciones y momentos sentimentales de gran sinceridad.

No deja de ser curioso que las únicas dos preocupaciones este personaje sean adelgazar (lo cual es ridículo y nos revela los estándares de belleza del cambio de milenio en los que Renée Zellweger era presentada como una mujer con sobrepeso, cuando se encuentra en un promedio de medidas que no llegan a la delgadez extrema) y encontrar el amor (entrando en todos los monólogos derrotistas de la soltera no no sabía cómo estar sola y evadir las exigencias de su familia sobre formalizar su vida), dejando de lado la construcción de una carrera profesional estable hasta que algunos golpes de suerte la alcanzan gracias a las decisiones que finalmente tiene el coraje de tomar en su vida laboral, lo que finalmente la conduce a un nuevo camino de realización.

Music and Lyrics / Letra y música, 2007

Music and Lyrics / Letra y música, 2007, protagonizada por Drew Barrymore y Hugh Grant - PHOTOGRAPHS TO BE USED SOLELY FOR ADVERTISING, PROMOTION, PUBLICITY OR REVIEWS OF THIS SPECIFIC MOTION PICTURE AND TO REMAIN THE PROPERTY OF THE STUDIO. NOT FOR SALE OR REDISTRIBUTION

¿Ustedes también creen que Drew Barrymore es una de las reinas de las chick flicks? en esta película, la actriz de E.T y Los Ángeles de Charlie se encuentra con Hugh Grant (Alex Fletcher) que interpretan a una ex aspirante a escritora (Sophie Fisher) que fue traumada por su mentor que usó la vida de la chica para escribir un libro y ser exitoso mientras ella se escondió y olvidó su amor por la literatura, y a una ex estrella del pop que entró en un estado de ocaso profesional y que no encuentra inspiración para escribir una canción encargada por una nueva estrella de la música.

Esta es una de sus películas más interesantes, no solo porque la película va más allá de ser una comedia romántica saturada de azúcar, sino porque además de que muestra una gama de emociones, entre ellas la frustración, la soledad, el miedo, el derrotismo, la amenaza de una vida de fracaso y las zonas de confort, también vemos a un par de grandes actores interpretando a un dúo de cómplices creativos (y amantes potenciales) unidos por la casualidad y encontrando juntos un paso a una nueva etapa emocionante de sus vidas cuando ya no creían que algo nuevo podía pasar. La crítica fue implacable, pero también supo destacar el potencial de la narración en medio de un mar de cintas similares pero sin intensidad, así como la capacidad de Marc Lawrence, escritor y director de la cinta, para arriesgarse a mostrar nuevos perfiles del comportamiento humano, maniobrar tímidamente con la tensión sexual sin caer en lo explícito, generar momentos de conexión emocional y jugar con poderosas referencias de cultura popular para darle un toque alternativo a la historia.





Medianoche en París, 2011

Medianoche en París, 2011, escrita y dirigida por Woody Allen

Un viaje en el tiempo para conocer a los poseedores de las más grandes mentes literarias y artísticas de los años veintes en París no suena nada mal si eres un escritor frustrado de Hollywood (Owen Wilson como Gil Pender),que busca nuevo sentido para su inspiración y sus sentimientos mientras está atrapado en un compromiso con una mujer que menosprecia sus sueños profesionales y románticos con la contemplación de la vida y las grandes historias, y que en el camino se encuentra con el escritor Ernest Hemingway, la gran Gertrude Stein, novelista, poeta y escritora de teatro (quién como en una hermosa fantasía para escritores termina revisando los manuscritos de Gil), Juan Belmonte, un torero de la época, Pablo Picasso, el cantante y música Cole Porter, la vedette Josephine Baker; con Zelda y Scott Fitzgerald, una pareja explosiva y muy fiestera que lo conduce por los ambientes más sofisticados y divertidos de la escena artística de inicio del siglo XX hasta que coincide con Adriana (Marion Cotillard), una aspirante a diseñadora de vestuario con la que tiene una poderosa atracción intelectual y romántica.





Legalmente rubia, 2001

Legalmente rubia recaudó en la taquilla mundial

Elle Woods (Reese Witherspoon) interpreta a la rubia que a pesar de ser inteligente, aplicada en sus estudios, una novia amorosa y una chica popular en su entorno, es menospreciada por ser rubia. Su novio, aspirante a la escuela de leyes de Harvard, la deja porque no la ve como potencial esposa y tras esta desilución amorosa, Elle se embarca en la aventura de ingresar a Harvard para ser abogada también, se entrega a su preparación por medio del estudio y la lectura, aprueba su examen, crece profesionalmente y es reconocida por sus méritos, inteligencia y capacidad de resolución de problemas gracias a su entrega e interés por los demás.





