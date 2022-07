Carolina Andújar habló de su nueva novela: “Familia maldita”: “Lo que quiero es permitirle a la persona evadir la realidad porque me parece que la realidad es bien dura”

Carolina Andújar, escritora colombiana. Imagen: Penguin Random House

Carolina recuerda muy bien su etapa de bloguera, aquellos días en los que el mayor porcentaje de sus lectores estaba en internet y no en los libros que actualmente vende por miles. Inició una carrera como escritora conducida por su gran pasión por las grandes historias, por su búsqueda de acción y detalles memorables en esos relatos invadidos de misticismo de otras eras, por compartir su mundo con sus seres queridos.

Fue así, con una base de fanáticos que no superaba su círculo familiar, mejores amigos y vecinos que hicieron las veces de sus primeros críticos literarios, mientras su madre fungía de editora, impulsándola a buscar nuevas salidas para esas grandes historias que en principio fueron impresas de manera independiente, hasta que, gracias a ese estilo tan propio y único de su pluma, las puertas se fueron abriendo progresivamente llamando la atención del mundo editorial que la enredó en este mundo del que no pretendía hacer parte y que hoy la llena de amor, gratitud y que logra conmoverla hasta las lágrimas después de leer los mensajes de sus lectores que declaran el impacto que sus letras tiene sobre sus vidas y el rescate de la oscuridad que ha representado para muchos.

Portada de 'La familia maldita, Carolina Andújar, Penguin Random House (2022)

Carolina Andújar es de Cali, Colombia, una ciudad cargada de su propia magia contemporánea, tiene dos nacionalidades, la colombiana y la húngara, pero también tiene dos presencias en este plano literario, la de la mujer que se mueve entre la música, el teatro, el cine, la escritura y la homeopatía, navegando entre las aguas de las artes con la menor pretensión de convertirse en el fenómeno editorial que representa en esta generación de la literatura en su natal Colombia; y la de la escritora que convoca inmensas filas de lectores ansiosos por una foto, un saludo o un abrazo, autora de la serie de suspenso paranormal Carmina Nocturna con su casa editorial Penguin Random House, que incluye los títulos Vampyr (2009), Pie de Bruja (2014), Vajda, príncipe inmortal (2016) cerrando con el lanzamiento de su más reciente libro ´La Familia Maldita´, la cuarta entrega de esta emocionante saga que ha cautivado a miles; y también es autora de las obras de fantasía La princesa y el mago sombrío (2000) y El despertar de la sirena (2016) y de la novela C.A.L.I de (2019), que tiene muy claro su perfil como escritora y su intención de brindarle el protagonismo a los libros aunque los reflectores estén sobre ella.

Carolina es un personaje lleno de encanto, simpatía y sencillez natural, que contempla su camino en retrospectiva y honra a sus lectores, no se cansa de mencionar la estrecha relación que tiene con ellos, la permanente retroalimentación que tienen; una escritora en medio de una curiosa introversión, con una obra que habla por ella, sin embargo, más allá de sus textos buscaba saber de ella, de la mujer que estaba detrás de los éxitos literarios y que despertaba mucho más que admiración, sentimientos entrañables con lectores que sucumben ante el poder de una escritura poderosa que rebasa las barreras de lo onírico para hacerse parte de la realidad de cientos que conectan con su inspiración, en un país plagado de realidades dolorosas, Carolina brinda un escape a la belleza, la vehemencia de las maneras de otros tiempos, las tradiciones, a un lenguaje antiguo, a postales reveladas en daguerrotipo y en las imágenes mentales fantásticas de esos lectores que la siguen y respetan en un amor mutuo.

Finalmente logramos concretar un encuentro virtual, ella desde algún lugar del campo colombiano y yo, desde la sala de redacción, descubriendo detalles desconocidos para mí, tomando nota, pero sobre todo comprendiendo su propio relato, el del camino que la trajo a un siglo futurista por una acrobacia de un viaje en el tiempo o quizás un acto de escapismo que termina ante nuestros ojos para sumergirnos en un mundo creado por su mente y manos.

¿Cómo te fue con la firma de libros en la gira que acabas de tener?

Estuvo sensacional, súper chévere, hace mucho rato que no hacía aún así grande de varias ciudades seguidas y súper bonito, de verdad es un lujo poder ver a los lectores cara a cara saludarnos, abrazarnos, escucharlos, que me puedan preguntar lo que quieran de los libros, es un espacio personal muy lindo y es ese tiempo individual que usualmente no se tiene en las grandes ferias, por eso es muy lindo hacerlo por medio de librerías.

Tienes una conexión bien especial con tus lectores, además tienes una comunidad en redes sociales, bien importante que todo el tiempo te está dando retroalimentación de tus libros, de los efectos que la lectura ha tenido sobre ellos, de las pesadillas que les provocan, de que se enamoraron, de haber encontrado parecidos con personajes de su vida… ¿Cómo crees que se ha formado esa relación con tus lectores?

Eso empezó como desde que salió mi primer libro, no oficialmente con la editorial, sino desde que mi mamá me sacó el primer tiraje con una imprenta, ella diseñó básicamente cómo salía la edición del libro, escogió fuente, tamaño, todo. hizo las veces de editora que era muy bonito Eso hace recogió después cuando ya salió oficialmente con la editorial, pero cuando salió abrí un blog en esta época todavía no usábamos las redes sociales así como ahora, apenas estaba como arrancando Facebook y en ese blog me empezaron a contactar los lectores diciéndome “mira me encontré tus libros en una librería” porque Librería Nacional permitía que estuvieran los libros de esa empresa exhibidos, era una imprenta que ya cerró.

Me escribían por allí, empezamos a hacer amigos, era muy underground en esa época, cosa que me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho el arte under, la literatura, la música y era muy chévere, porque era formato blog en esa época por medio de comentarios de blog, le había sacado un blog al libro con comentarios como “no sabía que tú eras colombiana y que se hacía este tipo de literatura pesada, que chévere que se esté haciendo literatura gótica de vampiros en Colombia” me sorprendí mucho al descubrir que eran de mi país y se empezó a formar una comunidad bastante grande, me quedé con esos lectores.

Ya luego salió oficialmente, con redes sociales y se empezaron a abrir como en Facebook, otros canales y blogs en esa época eran conocidos. Imagínate era esa época en la que se usaba mucho blogspot y no recuerdo cómo era que se llamaba la otra, pero yo no la usaba. Yo usaba blogspot, los blogs eran muy populares y ya se empezó a ser un poquito más Facebook y nos empezamos a hacer amigos en las firmas, empezaron a llegar muchos muchos lectores nuevos allí sí, pues una difusión mucho más grande por ser una editorial grande que que tenía como mandar los libros a todas partes, salieron impresos en muchos países al tiempo salieron en España, México, Argentina y Chile, para entonces ya estaban las redes sociales y los lectores podrían escribirme y contactarme y nos hicimos amigos tuvimos una conexión muy especial desde el pienso por su espontaneidad porque porque siempre tuve la fortuna de contar con lectores que me han conocido a través del libro.

Vampyr, Carolina Andújar, Penguin Random House (2009)

No me oculto, no oculto quién soy entonces era muy lindo desde el comienzo porque me abordaban con mucho cariño y espontaneidad ya habiéndome conocido través del libro y todavía hoy en día es muy fácil para mí saber quién me ha leído por la forma en que me aborda, cuando alguien dice haber leído el libro yo veo en sus ojos que me conoce y sé que se ha leído mi libro, o sea, es con muchísimo cariño, con esa energía de que es una amiga mía y donde de una siempre sé quién ya se leyó mi libro, por la forma en que me mira y cómo me saludan, como cuando te está saludando una amiga o un amigo ¡Hola, mi amor, cómo estás? ¿Cómo te llamas? Si alguien no se ha leído el libro o llega como para firmárselos a alguien más para regalárselos es distinto, es como una persona extraña como “No sé qué tal sean las cosas que usted escribe, pero bueno” hay una reserva emocional, en las otras es una apertura emocional total y absoluta, súper divino.

En la Feria Internacional del Libro te vi con unas largas filas para firmas de libros y en general, en tus convocatorias, recuerdo la firma de libros de la carpa cultural de la plazoleta central que atravesó toda la plazoleta recordé muy bien eso y veía a la gente con su pila de libros esperándote… ¿Cómo fue ese encuentro con tus lectores en la Filbo después de dos años sin presencialidad en una feria llena de emociones y de una cantidad de situaciones que nos hacían reencontrarnos en torno a los libros? ¿Cómo viviste la Feria?

Con muchísima emoción, yo creí que de pronto no iba a pasar de nuevo, como que pronto cancelaron todas así firmas, acabo de salir y cuando nos encerraron a todos no le pudimos hacer obviamente promoción y difusión por lo mismo porque nos encerraron. Alcanzamos a hacer un lanzamiento muy breve y a la casa, entonces fue súper triste eso porque teníamos planeado justamente esto teníamos planeadas extremadas ferias, giras y en algún momento llegué a perder la esperanza.

Me preguntaba ¿Podremos reencontrarnos en algún momento? ¿Nos van a dejar salir? ¿Cuánto durará esto? ¿Cinco años, diez, siete? Pero bueno, se logró hacer por fin la feria, salimos todos y pues súper emocionante, yo no lo podía creer, reencontrarnos fue divino, hermosísimo. Obvio, todavía había algunas restricciones, por ejemplo, el aforo de personas en cada espacio era limitado sobre todo cuando era un recinto cerrado, entonces algunos chicos se quedaron por fuera, lo cual fue triste porque te habían llegado a la feria, limitaron el tiempo de firmas a dos horas, muchos se quedaron sin poder firmar el libro, quedaron descontentos entonces, pues por ese lado si quedé un poquito triste porque para ellos lo más importante era la foto y poder firmar ese cerro de libros que habían guardado tanto tiempo, pero pues nada, o sea, había que respetar ciertas formas de sanidad, Corferías hizo lo mejor que pudo, la Cámara Colombiana del Libro hizo lo mejor que pudo dadas las circunstancias. La verdad es que fue bellísimo, o sea, fue hermoso tuvimos muchos eventos, nos pudimos ver y cada vez va a haber menos restricciones y llevamos a poder volver a las filas con abrazo para todos y con foto para todos, que se puedan cargar siete horas sin restricción cada vez va a ser mejor.

Me hablabas de la época del blog y de tu primer libro, remontémonos un poquito más atrás ¿Cómo fue tu encuentro con la escritura como vocación, cómo camino?

Pues para mí fue una sorpresa, nunca creí que yo podría ser escritora, no era una opción, no era como una estudiar literatura nunca lo equiparé con ser escritora cierto, entonces nunca se me ocurrió como seguir esa carrera para nada, yo soy homeópata estudié homeopatía que era de lo que más me gustaba que que en el momento no, o sea, pues se podría hacer de carrera y no pasatiempos y la escritura y el teatro y la música para mí siempre fueron hobbies, era era la parte artística que que no se me ocurrió en ningún momento que pudiera ser una carrera profesional para mí, hasta que escribió Vampyr por por puro placer, por ganas, sin ninguna intención de publicación.

Yo no lo escribí diciendo “voy a escribir un libro para entrar a una editorial para hacerme escritora y conocer lectores”, lo escribí porque me gustaban mucho los libros góticos tipo Drácula y no encontraba más libros buenos de esa índole que leer contemporáneos ya me los había leído todos y yo decía que qué ganas de leerme otro libro de esos de vampiros pero del siglo XIX con el castillo con la ropa, con conocer el lenguaje tan bonito, con el amor como se vivía en los libros de la época, escritos por escritores de la época, desde mi perspectiva lectora era un amor menos superficial, más profundo más de emociones que de que de pequeñas interacciones, donde los diálogos son te hacen sentir mucho más en un diálogo breve que, digamos, los libros de romance contemporáneo que son un poco más pícaros o más encausados hacia la atracción.

Estos decimonónicos tenían una trascendencia casi espiritual en esos romances, y yo quería justamente eso pero con un poco más de acción, libros con con más ciertos libros decimonónicos del siglo XIX, con castillos con esta atmósfera, con pluma, son espectaculares, poéticos, tienen un lenguaje súper lindo, pero aún así podrían mejorar con más acción y con unas tramas más complejas, menos simples y eso fue lo que me propuse hacer por puras ganas de leer algo así porque no lo tenían.

Terminó siendo un novelón, grandísimo y le iba pasando las páginas escritas a mi mamá, a mi hermana, a las vecinas acá mismo y les fascinaba, me pedían otro capítulo cuando terminé de escribirla como “esto sí está como para pasarlo a una editorial para que otra gente lo lea para que salga el libro impreso y publicado” y yo con sorpresa reaccioné “Ah, ¿verdad?”, pues chévere, lo intento, pero no era y nunca lo fue la idea ser escritora.

Lo envié a las editoriales impreso, a las dos que conocía, me olvidé del asunto y como no me contactaron lo deje ser y dije “bueno, listo, voy a seguir con la otra” porque de hecho era chévere mostrárselo a mi mamá, a mis amigos y empecé a escribir la segunda y mi mamá como amaba tanto el libro dijo “no, yo sí lo voy a sacar con la imprenta para regalar copias a todas mis amigas, porque este libro es buenísimo” y lo sacó efectivamente con la imprenta que te comenté desde mamá y ya impreso, una de las amigas de mi mamá dijo “esta novela es espectacular, yo conozco a alguien que conoce a alguien en una editorial”, venga, yo se lo pasa a este señor, el señor lo cogió y dijo “ah, libro de vampiros esto a mí no me gusta, pero tengo un amigo de editor al que de pronto le gusta”, se lo pasó a otro y ese se lo pasó a otro y el caso fue que me llaman de Editorial Norma en esa época a decirme que me querían publicar.

No hice esfuerzos, en pocas palabras no hice esfuerzos, no creía que pudiera ser una carrera para mí, obvio, me puse feliz, no lo podía creer, me sorprendía que lo fueran a publicar en serio con la editorial y todo, que saliera al mercado ya grande con distribución grande y pues sí, era en serio, así que yo soy la más sorprendida con esto de que tenga una carrera de escritora que nunca busqué, pero cuando se dio, fue lo mejor que me ha pasado en la vida, es lo que más amo de la existencia básicamente.

Hoy cómo podrías describir en todo ese camino en la literatura que has tenido y la respuesta que has logrado con todo el público que tienes ahora hay gente que está pendiente de ti de lo que escribe si está totalmente compenetrada con tus historias

Es lo más feliz que me ha ocurrido, tenía la idea cuando cuando salió así como medio clandestino y underground, tener siempre una presencia como muy también clandestina y under, porque a pesar de que no soy nada tímida soy bastante introvertida, es decir, me gusta, me gusta mi espacio, nunca me ha gustado como tener una figura pública y que se sepa tanto de uno, me atemoriza porque sobre todo ahora todos somos figuras públicas, ahora todos estamos sobreexpuestos en redes, pero cuando estaba comenzando esto y la atención estaba más dirigida a artistas o escritores y me sentía abrumada y sobrecogida con la cantidad de atención sobre mí, a mí me encantaba que la atención estuviera en los libros por supuesto y las historias y hablar al respecto con los lectores, pero que hubiera tanta tanto interés al respecto de mí como persona, no de la obra, sí me abrumó y me atemorizaba y no quería hablar de mí y me he ido acostumbrando obviamente porque ha sido una larga carrera, pero sí habría querido hacerlo como el escritor del que no se sabe nada y del cual se habla solo del libro.

Hablemos solamente de los libros, me habría fascinado nunca tener una foto mía en el periódico, sino del libro y que no se supiera cómo soy, ni siquiera el nombre, habría sido feliz con un seudónimo pero pero ya fue así y la parte linda del asunto es que yo amo mucho mis lectores y ellos a mí, entonces he encontrado gente súper especial y súper linda y he hecho unas amistades muy especiales con ellos, así que esa ha sido el lado bonito de lo que yo no quería hacer que era exponerme ante el público, nos nos hemos gustado de verdad, quienes somos y hemos encontrado que compartimos valores, gustos estéticos y nos reímos un resto compartimos sentido del humor, entonces gané muchísimos amigos y he podido conocer gente muy divertida, descubrí además coincidencialmente gracias a eso que había la gente cheverísima en Colombia que yo en el momento como que no lo tenía mucha fe al mundo en general y decía las masas, pues no son tan chéveres y no los individuos y resulta que hay una cantidad de gente genial, acá y gracias a ellos me reconcilié con la idea del mundo, que qué cantidad de gente tan chévere que que ha crecido ahora y que son unos adultos maravillosos, son muy distintos, tienen otra forma de ver la vida y salí ganando en pocas palabras.

Siguiendo con esta retrospectiva, vamos al 2017 en donde se publica aquel ese manifiesto de ‘Colombia tiene escritoras’, han pasado muchas cosas desde entonces, ha cambiado también el lugar de la de las escritoras en Colombia ¿cómo aprecias esto desde tu punto de vista? ¿Qué cambios has evidenciado tú como escritora desde ese entonces?

Veo que veo que sí hubo una mejoría en cuanto a la actitud pública hacia la escritora mujer, por ende creo que sirvió creo que fue útil unirnos entre todas las escritoras y conversar al respecto como que mira que sí había una predilección del escritor hombre en aquel entonces, y sobre todo en la parte gubernamental y estatal que era lo grave.

Porque ya si alguien al natural pues prefiere sus escritores hombres y es lo que más le gusta, pues simplemente te gustó más como escriben los hombres y punto, te gustó más su calidad literaria, pero ya cuando lo en lo oficial se le está dando una predilección muy obvia a un a un sexo sobre el otro sí era problemático, era problemático en cuanto a la representación, estaba prácticamente negado a la representación femenina oficial y creo que ese era el problema que nosotros teníamos con el asunto, no la parte de que el lector en su individualidad elija leer a un hombre o una mujer, eso ya cada quien verá, creo que hay ese asunto de mérito, no de que de diez escritores, pues tenemos que publicar a cinco que sean hombres y a cinco mujeres para darle la oportunidad.

Nunca he creído en eso, creo de verdad el arte tiene que basarse todo en la calidad del trabajo solamente, es decir, si de diez escritores los diez mejores son hombres y lo están haciendo mejor, creo que se le debe dejar a los hombres, no porque son mujeres entonces con un trabajo mediocre lo tendrían también, pero ese no era el caso, el caso es que había unas escritoras estupendas y la representación oficial ahí sí tenía que ser más pareja, sirvió porque primero que todo nos conocimos entre las escritoras, que no nos conocíamos, yo siendo súper privada, no es que conozca tantos escritores todavía, conozco más bien pocas escritoras y escritores.

No estoy socializando con con mis colegas, como que “tú también escribes hagámonos súper amigos o súper amigas”, soy más de estar en contacto con los lectores, pero fue muy bonito hablar con otras escritoras mujeres al respecto de cómo veían esto, cómo veían su representación, escuchar las injusticias que habían pasado por ser escritoras de las cuales no era consciente porque a mí, coincidencialmente, me ha ido muy bien, me he sentido bien representada, tuve una acogida muy grande por parte de los lectores, las editoriales me han tratado bien, no me he sentido discriminada, no ha sido mi caso pero el de otras mujeres escritoras sí y era importante para mí conocer los casos de ellas, evaluarlos, que no me haya tocado a mí no quiere decir que no le haya pasado a otra persona por ser mujer.

Comenzó una oleada de apoyo más grande también por parte del público, los medios y lo oficial hacia las escritoras mujeres, como en este mes vamos a exaltar obras de escritoras mujeres que no han sido exaltadas que son estupendas, sí hay una calidad que respalda ese trabajo y veo que el público nos lee más compartan más los trabajos y estoy sorprendida muy gratamente de las personas al conocer las obras de estas mujeres y que dicen “mira yo antes solo solía ver hombres le di la oportunidad después de esto a estas escritoras y quedé muy gratamente sorprendido con el trabajo literario, la calidad literaria de estos escritores que tenemos en Colombia”.

En resumen, fue muy buena esa pequeña revuelta de “Colombia tiene escritoras” y algo muy positivo para todos es que me parece también que la relación entre escritores hombres y escritoras mujeres ha cambiado mucho, sí habla como un pequeño club de los escritores hombres y las mujeres estaban un poco excluidas, pero sí lo supe a través de las experiencias de las otras escritoras y hoy por hoy te digo que nos llevamos muy bien, escritores, hombres y escritoras mujeres y y veo que hay un equilibrio mejor distribuido como que nos apoyamos mutuamente, comparto horas de escritores hombres que me gustaba mucho escritoras mujeres y ellos los señores también comparten los trabajos de nosotras las mujeres con alegría y con gusto, sin sin espíritu de competencia, los niños contra las niñas, sino como que mira son chéveres, léete este, como debe ser, con amistad, con naturalidad y no como por imposición, todo es válido mientras haya calidad.

Estamos atravesando un momento muy especial en Colombia pues podemos sentir una transformación en la cultura con un cambio de gobierno en una fase que el país trata de superar hace años… ¿Cuál es tu punto de vista respecto al papel que tienen los escritores, específicamente en la presentación pública de ideas políticas sobre lo que está pasando? ¿Cuál crees que es el papel que tienen los escritores en este momento específico de Colombia?

Creo que somos como juglares o bufones, básicamente, no creo que nuestra opinión debe ser tomada en serio por ser escritores o más en serio, que la de cualquier otra persona en lo absoluto, no creo que tengamos perspectivas más informadas, no creo que tengamos la razón, no creo que nadie deba seguir nuestro consejo político en absoluto, porque nos equivocamos crasamente de la forma más bárbara y no lo digo solo por mí, sino por otros otros escritores que que dan su opinión y puede ser distinta a la mía y considero que todos nos hemos equivocado brutalmente y que no, por favor, no nos hagan caso a nosotros, no me parece que seamos ninguna autoridad política.

Me parece que somos totalmente emocionales como la mayoría de la gente, muy poquitos puede que tengan ciertas bases y todos también son requete predispuestos por su propia formación y su propia vida, por favor, no, todos somos payasos no nos escuchen, sigan aprendiendo de nuestros errores más bien, pero sí, en eso diría cuídense muchísimo de los escritores, de los partidos que toman, de las opiniones. Soy muy espontánea, siempre les he dicho por favor, a mí no me sigan, yo no soy líder de nadie, aprendan es de mis errores y de mis desaciertos y así les irá mejor porque mis metidas de pata han sido monumentales y muy probablemente lo sigan siguiendo porque uno aprendiendo poco a poco uno no se las sabe todas.

Con las mejores intenciones yo les voy contando mis ideas, se me ocurrió, que esto sea mejor y los chicos no están de acuerdo, puede que ustedes tengan razón, pero pues me es lo que siento lo que pienso irracional o razonable, como sea, también es lo que pienso en este momento que es lo mejor y es lo que va a hacer cada persona, pero no somos ninguna autoridad y los que tienen columnas políticas me parecen aún peores. Me parece que sus desaciertos son todavía más grandes, qué barbaridad, menos mal que nunca he querido ser algo así en serio, cómo dar una opinión política seria o escribir una columna de política, pero entre más a más seriedad entre comillas, se le da al escritor en cuestión que se manifiesta al respecto de estos temas me parece que a largo plazo ha sido aún más desacertado, entonces yo no digo no se metan en política, creo que todo el mundo debería meterse y participar compartir opiniones perfecto, que queremos mal, me parece natural normal, somos todos seres humanos pero no somos modelos a seguir.

¿Qué andas leyendo por estos días?

En este momento estoy escuchando un audiolibro, estoy escuchándolo antes de dormir porque no he tenido mucho tiempo de cargar con el libro, como son pesaditos y andaba en gira, entonces tengo algunos en remojo. Quiero leer a Santiago Gamboa, le tengo muchas ganas a esa lectura. Estaba esperando a volver de gira para leermelo, pero este que me estoy escuchando es un audiolibro de una autora llamada Fiona Grace llamado “Asesinato en la mansión” (2020) y lo pongo para quedarme dormida, para que me arrulle, luego tengo que retroceder algo al llegar a la nochesiguiente para ver dónde iba

En cuanto a tu obra literaria, ¿tienes algún propósito con lo que escribes?

Sí, mi objetivo siempre siempre es entretener, proveer un espacio de escapismo al lector a quien habla el libro, el miedo sí es muy poco instruir, aunque haga una investigación histórica sólida y la incluyo en los libros, no adrede, para que aprendan como que vengan que les voy a enseñar y les voy a echar aquí la cátedra, histórica arquitectónica del siglo XIX, sino eso es para acompañar la narración para que se sienta real y para que sí tenga unas unas buenas bases, pues que no sea un libro sacado de quién sabe dónde sino que sea bonito, bien hecho, de acuerdo con el siglo.

Lo que quiero y afortunadamente se ha logrado, es permitirle a la persona evadir la realidad por medio de la ficción porque me parece que la realidad es bien dura, me parece que es difícil, que es muy dura y tenemos escasos momentos de alegría y felicidad que puede que sean muy intensos, pero no son la mayoría del tiempo, así las personas socioeconómicas estén bien y su vida sea estable no es como que sea, uy, que qué alegría todo el tiempo que chévere todo, siempre hay una incertidumbre muy grande, está el miedo de la muerte, de la enfermedad de los seres queridos y pasa en la vida real, hasta el desamor nos afecta profundamente, el hecho de que tengamos la ficción para evadir esos malos momentos es un refugio muy bonito para todos, sobre todo para los que están viviendo un momento muy horrible o están súper aburridos y no encuentran conformidad con la vida o necesitan despegarse de sus propios dolores emocionales que eso sí me lo han dicho muchos lectores, que les han permitido sobrevivir la lectura en una depresión muy profunda, en una crisis familiar espantosa en un duelo es muy duro, o sea, es una relación romántica o de un miembro de su familia o cuando están pasando problemas de salud me han dicho tus libros menos llevados a sobrevivir y sobrevivir gracias al libro, no hice algo, dile gracias al libro y ahora estoy vivo y estoy estoy bien contento de haber vivido porque ya pasó ese pedazo horrible, pero el libro me acompañó y me sacó, me ayudó a evadir en el momento en que era muy necesaria la evasión y yo misma lo he vivido porque he tenido la depresión en muchos momentos y los libros han sido un refugio muy importante para mí, a veces es importante evadir cuando uno no pueda lidiar con con una situación muy difícil todo el tiempo y que se prolonga.

Entonces eso es lo que he querido, entretener y proveer evasión, es muy bonito escucharlo de parte de ellos me conmueven, me pongo a llorar cuando lo veo esos mensajes sobre todo cuando son muy fuertes, digo ahora sí me alegro yo de haber vivido y de haber escrito un libro porque le ayudó a esta persona o sea, ya le da una trascendencia más grande al entretenimiento puro pues de un momento transitorio.

[”La familia maldita” puede adquirirse, como libro electrónico, en Bajalibros, clickeando acá.]

SEGUIR LEYENDO