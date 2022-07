Famosas escritoras que usaron seudónimos para poder publicar sus obras

Anne Hathaway interpretando a la escritora británica Jane Austen en la biopic ´Becoming Jane´(2007)

Quizás hoy en día sea muy común que cientos de mujeres en todo el mundo publiquen sus libros y que incluso, sean renombradas editoras y miembros activos del sector literario, sin embargo esto no siempre fue así ya que las mujeres tenían que atravesar grandes rechazos por su género, no era permitido que las mujeres dieran a conocer su punto de vista, mucho menos que alcanzaran independencia financiera por medio de la publicación de sus creadores, por lo que muchas de ellas tomaron la decisión de firmar sus textos con nombres, generalmente, masculinos, para que su obra saliera a la luz.

Muchas de estas escritoras todavía permanecen en el completo anonimato y seguramente las hemos leído bajo el nombre de algún caballero, pero muchas otras, atravesaron las barreras de la discriminación y el sexismo con sus letras para traer a nuestra época su valentía y mostrarnos que el poder de las grandes historias puede prevalecer en medio de la mezquindad y las transformaciones culturales.





Jane Austen

Una de las más grandes escritoras de habla inglesa ha sido llevada al cine, a numerosas adaptaciones literarias, e incluso, al teatro y a los musicales. Se cuenta que esta renombrada autora jamás firmó ninguna de sus obras, sin embargo esta versión suele ser desmentida ya que Austen gozó de reconocimiento en la sociedad británica de su época gracias a su presencia intelectual que marcaba una fuerte pauta en sus contemporáneas.

A lo largo de los años, diferentes tapas de "Orgullo y Prejuicio" de Jane Austen

Jane publicó sus obras, sin embargo muchas de ellas fueron firmadas con “Escrito por una dama” y se dice que los manuscritos y algunas de las primeras ediciones de sus libros impresos como ‘Orgullo y prejuicio’ o ‘Sentido y sensibilidad’ no llevaban su nombre y apellido. Se dice también que su decisión de llevar una vida de soltería entregada a la vida familiar tras la desilusión de su amor imposible con Tom Lefroy ponían un estigma sobre su vida, haciendo que permaneciera en las sombras del anonimato, o mejor aún, alejada de la mezquindad de la sociedad literaria de ese entonces pasando sus días escribiendo en su hogar familiar llena de vida apacible y campestre.





Las hermanas Brontë

Las hermanas Brontë (Anne, Emily y Charlotte) en una pintura de su hermano Branwell de 1834

Seguramente si les contamos de Currer, Ellis y Acton Bell no sean nombres muy familiares, pero si mencionamos a Charlotte, Emily y Anne Brontë conectemos casi inmediatamente con los nombres de las tres autoras británicas que además son hermanas. Estas grandes mujeres de la literatura dieron vida a grandes clásicos como ‘Jane Eyre’, de Charlotte, ‘Cumbres Borrascosas’ de Emily y ‘Agnes Grey’ de Anne. Como era de esperarse en la sociedad machista de sus días, estas chicas no la tuvieron fácil para publicar sus libros y tuvieron que usar nombres masculinos para que su obra no se quedara en sus manuscritos personales y llegaran a millones en todo el mundo.

Otra de las ediciones en español del clásico "Cumbres borrascosas"





Louisa May Alcott

(Shutterstock)

Esta escritora norteamericana no goza al día de hoy de mucho renombre porque solía firmar sus primeras creaciones como A. M. Barnard. Sin embargo su nombre llegaría incluso al cine gracias a las numerosas adaptaciones que su trabajo tuvo, entre ellas las que recibió su bestseller Mujercitas, un clásico absoluto llevado al cine siete veces, entre las que se destacan la de 1994 con las grandiosas Winona Ryder y Susan Sarandon, así como la de 2019 con Saoirse Ronan y Emma Watson.

Mujercitas (1868), original de Louise May Alcott





Amantine Dupin

Amantine Dupin (1804-1876) usaba el seudónimo de George Sand para publicar sus obras y moverse con facilidad en el círculo intelectual de su época

George Sand era el seudónimo masculino con el que la baronesa francesa entregada a las letras y a la cultura presentaba obras como ‘El Marqués de Villemer’. Dupin incluso retaba a la sociedad de su época vistiéndose de hombre para moverse con libertad en recintos prohibidos para las cándidas damas de sociedad, la autora se codeaba con personajes como Victor Hugo, el compositor Franz Liszt, el pintor Eugène Delacroix y los escritores Heinrich Heine, de Balzac, Gustave Flaubert y Julio Verne.





Colette

Colette (Foto: Wikipedia)

Sidonie-Gabrielle Colette dejó una huella tan honda en la literatura francesa del siglo XX que incluso fue considerada una de las más grandes musas, conocida en la sociedad literaria como Gauthier, por su primer esposo Henry Gauthier-Villars. Pocas mujeres eran aceptadas en la época en la Academia Goncourt, una asociación literaria francesa que Colette, después de atravesar innumerables maltratos y tristezas causadas en gran parte por una relación amorosa abusiva con un hombre que buscaba suplantarla, llegó a presidirla.

Sobre la vida de esta autora se hizo una fabulosa biopic con Keira Knightly, una de las reinas de los dramas de poca que interpretó el rol protagónico haciendo una actuación conmovedora en una cinta dotada de un realismo particular.

