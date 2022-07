Cinco libros juveniles para las vacaciones de invierno

Cinco novelas juveniles para todos los gustos y edades: del realismo a la fantasía y de la política al policial.

El rango de edad para los lectores de libros juveniles se ha ido desdibujando en los últimos años . Los títulos de esta categoría son leídos por adolescentes de 13 o 15 años e incluso también por adultos de 28 o 30. Los hay para todas las franjas de edad, gustos literarios y niveles de lectores. Por esta razón, voy a compartir con ustedes algunos títulos recomendados para leer durante estas vacaciones de invierno , simplemente como una excusa para poder darles una oportunidad a libros interesantes que descubrí en el último tiempo. Muy distintos entre sí, ya que abarcan diversas categorías dentro del ámbito de la literatura dedicada a los jóvenes adultos, pero con un eje en común: son elegidos y recomendados a través del boca en boca por los mismos lectores.

“Las crónicas de Spiderwick” (libros 1 y 2), de Tony DiTerlizzi y Holly Black

Aquellos que crecimos viendo películas de Freddie Highmore (Descubriendo el país de Nunca Jamás en 2004, Charlie y la fábrica de chocolate en 2005) recordaremos a un pequeño Highmore interpretando al problemático Jared Grace en Las crónicas de Spiderwick en 2008, adaptación muy bien lograda de la historia, pero que en Argentina quedó olvidada al igual que su saga de cinco libros editada en su momento por Ediciones B.

El sello editorial Puck, que hace tiempo viene trabajando con Holly Black -autora de la trilogía de fantasy juvenil Los habitantes del aire-, publicó en España y Argentina recientemente los primeros dos títulos que relatan las aventuras de los hermanos Grace (Jared, Simon y Mallory). A raíz de la separación de los padres, los jóvenes se tienen que mudar con su madre a la vieja mansión que perteneció al tío abuelo: Arthur Spiderwick. Al llegar, la madre de los niños se acerca a Jared para decirle que esta es una oportunidad para comenzar de cero, sin imaginar que los protagonistas encontrarán en la mansión un libro muy antiguo llamado La guía del campo, el cual será el detonador para encontrarse con un mundo fantástico que no podrán controlar .

En estas nuevas ediciones no solo encontraremos mapas y muchas ilustraciones que acompañarán la lectura y la harán mucho más divertida para los pequeños lectores , sino que además leeremos cómo los niños dudan en aceptar la existencia de criaturas exóticas, como por ejemplo: trolls, hadas, duendes y ogros silvanos, entre otros, luego de tener que atravesar diversos hechos sin una aparente lógica que hacen temerle a la mansión. La guía del campo es un libro gigantesco para comprenderlo en su totalidad, pero cuando Simon desaparece en el libro 2 de Spiderwick, Jared tendrá que hacer todo lo posible para que Mallory entienda que la desaparición de su hermano está vinculada a la guía y que están a contrarreloj para salvarlo.

El libro 1 de Las crónicas de Spiderwick es apenas la introducción de una historia mucho más rica y llena de nuevos escenarios y personajes secundarios (que no tienen que porqué ser humanos) que se comienza a desarrollar en el libro 2, por lo que recomiendo ambos libros para los jóvenes lectores que están dejando la literatura infantil y se están adentrando en los libros con un poco más de texto con ilustraciones en blanco y negro; y también para aquellos lectores más grandes que quieren viajar al pasado.

“Paper Girls”, Brian K. Vaughan

Portada de "Paper Girls", de Brian K. Vaughan.

En los últimos años, las cuestiones de género se han ido transformando, analizando y repensando, al igual que muchas otras cuestiones culturales. En pocas palabras: se empezaron a escribir novelas gráficas para una mayor amplitud de lectores, de todas las edades, de todos los géneros y dándole más oportunidades a los personajes femeninos. En octubre del 2015 se publicó la primera entrega de Paper Girls, una historia situada en el Halloween de 1988, donde cuatro repartidoras de diarios de 12 años se verán envueltas en viajes en el tiempo y que además deberán luchar o aliarse con sus yo del futuro . En julio del 2019 el autor Brian K. Vaughan y el ilustrador Cliff Chiang le dieron un final a la historia que fue compilada y dividida en varios volúmenes y que en Argentina se puede conseguir mediante el sello editorial Planeta Cómic.

Esta historia es un constante exponente del poder femenino en donde las protagonistas (Erin, KJ, Tiffany y Mac) se van sorprendiendo con los extraños sucesos que comienzan a desarrollarse esa mañana de Halloween, a finales de la década de los 80, casi al mismo tiempo que el lector y demostrando su poder kick-ass para enfrentarse a lo extraño. Uno creía que la gran amenaza en esta trama son los viajes en el tiempo pero en realidad el eje de la historia se volverá aún más complicado y tenso, cuando las protagonistas deban enfrentarse a la Old Watch -pseudos policías que están detrás de los viajeros en el tiempo- y a sus versiones adultas en futuros distorsionados y completamente distintos a los imaginados.

Paper girls llegará a la pantalla de streaming el 29 de julio de la mano de Amazon Prime Video por lo que es una excelente oportunidad para leer la historia y cerrar el mes de julio haciendo una comparativa entre lo leído y la adaptación de la plataforma online.

“La chica que se llevaron”, Charlie Donlea

Los thrillers se están volviendo muy populares dentro de la literatura juvenil . Por ejemplo, Sadie y Con toda la furia de Courtney Summers (ambos publicados por VRYA) son dos historias que se animaron a hablar de la desaparición o casos de abusos de niñas y jóvenes, alternando crudeza, realidad y una leve esperanza en las tramas, teniendo presente que el público de esos libros puede sentir cercanía por la edad de los personajes.

Puntualmente en Con toda la furia, Summers, se animó a poner un interrogante disparador en una de sus historias: ¿se merecía la protagonista lo que le sucedió? Siguiendo el eje de esta pregunta, nos encontramos con La chica que se llevaron de Charlie Donlea. El autor en este libro nos presenta a dos jóvenes: Nicole Cutty y Megan McDonald. La primera de ellas es una chica un poco problemática y provocadora, con una hermana mayor fuera de la ciudad haciendo sus prácticas de médica forense; en cambio, Megan es la gran promesa del instituto, hija de un policía reconocido. Las dos jóvenes desaparecieron, el problema está en que Megan volvió y Nicole no . Megan es la chica que se llevaron y luego encontraron en una carretera, y Nicole es una historia sin final feliz, ni siquiera con un punto final ya que no se la ha encontrado ni viva ni muerta. A lo largo de las páginas el nudo de la historia irá narrando lo difícil que para Megan es seguir con una vida “normal”, a sabiendas que la ciudad y la prensa está más focalizada en su historia como sobreviviente en saber qué es lo que sucedió con Nicole. El destino unirá a Megan con Livia (hermana de la chica desaparecida) para descubrir qué pasó la noche en que desapareció Nicole y entender porqué Megan volvió y la otra joven no.

La pluma del autor mantiene la tensión e incertidumbre en todo el libro . El dolor de Livia de saber que el próximo cuerpo que puede llegar a su práctica forense puede ser el de su hermana es desgarrador. No obstante, la alianza entre ella y Megan transformará a las protagonistas en detectives y junto a los saltos temporales el lector podrá ir armando el gran rompecabezas que es este thriller. Ideal para los amantes del misterio realista sin una gota del género fantástico .

“Almendra”, Won-pyung Sohn

Yunjae nació con alexitimia, una enfermedad que le impide reconocer y expresar emociones que está asociada a un crecimiento inferior de la amígdala cerebral, generalmente del tamaño de una almendra . Su mamá, desde que Yunjae era bebé, se dio cuenta que su hijo iba a ser distinto a los demás, por eso trabajó duro junto a su madre para que el niño aprendiera a reconocer y actuar las emociones para así poder encajar en la sociedad pero sobre todo en el ámbito escolar. También le dio de comer muchas almendras de pequeño con la intención de que las suyas crecieran.

La vida de Yunjae se fue desarrollando con cierta normalidad -y mucho trabajo y esfuerzo de fondo- hasta que una noche, más puntualmente en Nochebuena, la familia de tres salió a cenar y fueron parte de una tragedia. Un hombre que había perdido su trabajo y estaba bajo una gran depresión salió a la calle a apuñalar a todas aquellas personas que estuvieran demostrando felicidad. Así fue como atacó a la abuela y a la madre de Yunjae dejando al joven solo ante un mundo que no termina de conocer del todo.

A cargo de un solitario hogar y de una librería de venta de libros de segunda mano, Yunjae se embarcará en un camino lleno de emociones que no sabrá interpretar . En él conocerá al doctor Shim, quien descubrirá que era amigo de su madre y será su guardián protector luego de la tragedia. Con el tiempo llegará a su vida Goni, un joven que se perdió cuando era niño y al reencontrarse con su padre años después se había convertido en un chico rudo, problemático y buscapleitos. Por último, el protagonista conocerá a Dora, ¿su primer amor?, quien lo acompañará, al igual que Goni, a atravesar su nueva realidad.

Almendra es un libro totalmente distinto. Es increíble lo que la peculiaridad de Yunjae provoca en las personas que tiene alrededor y, como lector, lo difícil de las situaciones al ver que él no puede transmitir emociones. Así y todo, el camino del héroe que recorrerá el protagonista será una lección para los lectores de bondad, amistad y comprensión . Yunjae pasará por mucha violencia y humillación pero también será parte de un gran crecimiento personal. La historia es peculiar al igual que su protagonista y digna de ser leída.

“La Ola”, Todd Strasser

En 1969, en el instituto de Palo Alto, California, un profesor de historia creó un experimento con sus alumnos para explicarles el auge del nazismo en Alemania. Basado en este hecho real, el escritor estadounidense Todd Strasser publicó La Ola en 1981, un libro muy corto que narra la historia Ben Ross, un profesor que, al ver las reacciones de sus alumnos luego de una clase sobre nazismo, decide poner a los estudiantes a prueba, en especial a aquellos que dicen que nunca hubieran permitido un comportamiento autoritario de esa manera .

Esta historia, que no llega a las 130 páginas, interpela a los personajes y al lector con ciertos conceptos claves que se van convirtiendo en una ideología muy poderosa. Con el tiempo, se va volviendo muy corta la brecha entre ser un profesor de Historia y un dictador , o bien entre ser un estudiante que está haciendo un proyecto escolar y ser un fiel seguidor de una ideología con tanta fidelidad a la idea que no importa si maltratás y perseguís a tus seres queridos.

Porque cuando hablo de disciplina, en realidad quiero decir poder. Y también quiero decir éxito. El éxito que se obtiene mediante la disciplina. ¿Alguno de vosotros no está interesado en el poder y el éxito?

¿Por qué recomiendo La Ola? Porque recuerdo mis años de secundaria, cuando nuestro profesor de Literatura nos hizo ver el film de Dennis Gansel (2008) y el impacto que tuvo en mis compañeros y en mí misma. Fue una conexión con mi yo de casi una década atrás y creo en la importancia de entender las consecuencias de pensamientos tan autoritarios. Si no se aprende, la Historia está condenada a repetirse , y por más que estamos en un mundo que parece muy lejano a la época del nazismo, estas líneas de pensamiento siguen latentes y hay que educar y llevar a la reflexión a los jóvenes. Porque aún no pasó de moda esa vieja frase de que los niños/jóvenes son el futuro, ¿verdad? Entonces hay que darles lecturas para reflexionar.

