La hora de la banda del invierno: seis libros para disfrutar (o sobrevivir) la estación más fría del año

Una selección de libros para leer en invierno

“En medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible”, es una de las frases más conocidas del escritor francés Albert Camus, y que hoy, el día en que comienza el invierno en el hemisferio sur , hace reflexionar. Envueltos en una manta con una taza de té o café en mano es uno de los momentos ideales para abstraerse y dejar que el frío del ambiente se convierta en calor a medida que avanzan las páginas de la lectura.

Durante la estación más fría del año los días son más oscuros, pensamos en cocinar los mejores guisos, viajamos (ojalá) a lugares recónditos llenos de nieve, soñamos con los largos abrazos y besos de las mejores historias de amor y, abrigo y calor de por medio, esperamos a que las flores vuelvan a nuestras vidas. Para celebrar el invierno aprovechamos para leer porque, como dijo Cervantes, “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Y, mientras, nos preparamos la taza de té.

Aquí, algunas ideas:

“Más allá del invierno”, de Isabel Allende

“Más allá del invierno”, de Isabel Allende.

En Más allá del invierno, la reconocida escritora chilena Isabel Allende reúne a Lucía, Richard y Evelyn, tres personajes de diferentes nacionalidades y experiencias que atraviesan un invierno en sus vidas y que, reunidos por el azar, deben tomar una decisión crucial, en el marco de una tremenda tormenta de nieve en Brooklyn. El paso del tiempo, la culpa, el amor crepuscular e inesperado; la violencia política, las maras, la trata de personas, la inmigración, el narcotráfico y las adicciones son algunos de los temas de una novela que, sobre todo, apuesta fuerte por las segundas oportunidades.

La autora de Violeta, Mujeres del alma mía, y la trilogía “Memorias del Águila y del Jaguar” construye tres personajes que sobreviven a un terrible temporal de nieve que cae en pleno invierno sobre Nueva York y acaban aprendiendo que más allá del invierno hay espacio para el amor inesperado y para el verano invencible que siempre ofrece la vida cuando menos se lo espera.





“Diario de invierno”, de Paul Auster

“Diario de invierno”, de Paul Auster.

En este libro, el influyente escritor norteamericano Paul Auster narra su propia vida. Considerado uno de los libros más íntimos y personales del autor, Diario de invierno repasa distintas experiencias: el descubrimiento del sexo con una prostituta, un accidente cuando era niño, el recuerdo de sus padres, su estadía en París, las 21 habitaciones en las que vivió hasta su actual residencia, los ataques de pánico, los viajes, las mujeres que lo acompañaron, la nieve, entre otras, desde “el invierno de su vida”, al cumplir 64 años.

“Ambos, placer y sufrimiento cuentan igual en la vida”, supo decir el autor de Trilogía de Nueva York a El País y agregaba que “Este libro es un libro sobre el cuerpo humano, concretamente sobre el mío, y cuando atraviesas la memoria de heridas y de enfermedades que has sufrido te das cuenta de que por todos lados has recibido, pero no soy solo yo, es una verdad universal”.

Con Diario de invierno, Auster retoma su faceta autobiográfica mostrada en libros anteriores como A salto de mata y La invención de la soledad e indaga sobre el paso del tiempo, la muerte, la fugacidad del ser humano y la superación del dolor. Publicado hace más de diez años y narrado en segunda persona, el escritor y guionista no sabría el infierno que vendría más tarde en su vida: las adicciones de su hijo más grande y las posteriores muertes por sobredosis de su nieta de 10 meses y su padre. En este libro, una mirada al estilo autorretrato que todavía no incluye los últimos meses de horror ni los días más oscuros y fríos de su vida.





“El caso Hartung”, Søren Sveistrup

“El caso Hartung”, Søren Sveistrup.

El escritor y guionista danés Søren Sveistrup configura una nueva forma de contar los policiales hoy. El caso Hartung, publicado en 2019 por Roca Editorial, comienza con un escenario perfecto de invierno: una ventosa mañana de octubre en un tranquilo suburbio de Copenhague que se convierte para el lector en una novela negra adictiva. Escrita por el guionista y creador de la serie The Killing, esta historia tuvo su adaptación con gran éxito en Netflix.

¿De qué se trata? Una joven ha sido asesinada y abandonada en un parque infantil. Le han amputado una mano y sobre el cadáver cuelga una pequeña figura hecha con castañas. Una joven inspectora y su compañero descubren una misteriosa huella que les llevará a una niña, la hija de la ministra de Asuntos Sociales Rosa Hartung, desaparecida un año antes y que presuntamente está muerta. Un hombre confesó el crimen en su momento y el caso consta como resuelto y cerrado desde hace varios meses. Pero otro cadáver aparece y tendrá en vilo a todo un país.

Al ser consultado Sveinstrup sobre si se basó en algún caso real, el autor dijo que a pesar de tratarse de una ficción se inspiró en un suceso acontecido en su familia que lo mantenía en secreto y se trataba de una gran tragedia, además de ciertos hechos aterradores que aparecieron en las noticias de Dinamarca mientras escribía. Un policial nórdico para no quedarse tapado con las mantas.





“Recetas de bodegones”, de Pietro Sorba

“Recetas de bodegones”, de Pietro Sorba.

Si hay algo que traen los días fríos del invierno son las ganas de comer los sabores y platos que solo nos permitimos en esta época del año. Guisos, buñuelos, sopas, milanesas, pastas cargadas de salsas y albóndigas y la lista podría seguir. Parece que, sin quererlo, el escritor y crítico gastronómico Pietro Sorba aporta con su libro Recetas de bodegones una pieza fundamental para esta estación: el disfrute del paladar puertas adentro.

¿Qué encontramos en este libro? La conservación de las famosas recetas de las abuelas y madres, con sabores intensos y de gran dedicación en la cocina, que esquivan cualquier moda para plasmar un verdadero ADN argentino y porteño. En las más de 200 páginas, las recetas incluidas en este libro no tienen mayores dificultades y se pueden hacer en casa. Entradas, platos principales y postres son los apartados en los que incluyen los famosos bocaditos de acelga, empanadas criollas, mendocinas y muchas recetas más. También detalla el tiempo de preparación y grado de dificultad. Una edición hermosa para celebrar el buen comer porque, como bien escribe el autor, “las modas y las tendencias pasan. Las recetas de los bodegones quedan”.





“Amigos por el viento”, de Liliana Bodoc

“Amigos por el viento”, de Liliana Bodoc.

La escritora y poeta argentina Liliana Bodoc revolucionó a fuerza de sagas potentes la literatura fantástica argentina y que murió en 2018, en Amigos por el viento vuelve a tocar una fibra sensible, cargada de belleza. El libro, reeditaado por Alfaguara, consta de siete relatos que dejan marcas e incluye reflexiones y comentarios de la autora sobre su escritura.

“A veces, la vida se comparta como el viento: desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se Ie entiende. A su paso todo peligra; hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, 5e nos ensucian los ojos con los que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado, pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. EI cielo se mueve mas rápido que las horas. Y lo peor es que nadie sabe si, alguna vez, volverá la calma”, son las primeras palabras que escribe Bodoc para adentrar al lector en un mundo de temas diversos.

Con ilustraciones de Poly Bernatene, la reconocida escritora elabora con un lenguaje cargado de emotividad y precisión situaciones de la vida cotidiana, tristezas, el descubrimiento de un amor profundo y la complejidad de la guerra, entre otras. Incluído en el Plan Nacional de Lectura, Amigos por el viento es un libro de cuentos que transforma desde la poesía y la sensibilidad a cualquier lector, sobre todo, a los más chicos.





“Amor de invierno”, de Jazmín Riera

“Amor de invierno”, de Jazmín Riera.

Si hay un escenario ideal para pensar y pasar el invierno es la Patagonia argentina. La escritora juvenil surgida de Wattpad, Jazmín Riera emplaza su libro Amor de invierno en una de las ciudades más lindas del sur: Bariloche. Lina, la protagonista de esta historia y del libro anterior Amor de verano, no es la misma de aquel verano hace quince años atrás. Un traumático accidente en el mar le dejó una cicatriz en la pierna y un dolor insuperable de por vida.

Ahora es dueña de una prestigiosa escuela de danza en Buenos Aires y decide participar del concurso más importante de Latinoamérica, Pavlova. Entre audiciones en su academia, el novio de su mejor amiga les consigue la estadía en el imponente hotel Llao Llao y cuando llegan, Lina no solo descubre un lugar encantador sino también a un viejo amor: Shep.

Este libro es ideal no solo por los paisajes sino porque tiene la dosis justa de romance, emoción y evolución de los personajes.





SEGUIR LEYENDO: