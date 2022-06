Cinco novelas románticas para aprovechar las ofertas de Bajalibros

BajaLibros continúa con las ofertas: hay casi 300 libros con descuentos.

El frío es una gran excusa para quedarse en casa leyendo, y qué mejor para entrar en calor que una buena novela romántica. En el marco de las rebajas de BajaLibros.com, que hasta el 5 de junio ofrece descuentos de hasta el 50% en casi 300 títulos , Infobae Leamos seleccionó cinco exitosos libros de amor para quienes quieran disfrutar de ese género sin tener que moverse de casa para conseguir sus nuevos ejemplares.

“Los espaguetis de Gonzalo”, de Viviana Rivero

Al profesor Gonzalo Petrini le gustan los hombres, o eso es lo que cree. Sin embargo, algo extraño le sucede cada vez que ve a la profesora Hellman comer fideos en la cantina de la facultad en la que ambos dan clases. Esa particular premisa, una especie de salida del clóset a la inversa , es el puntapié con el que la autora construye una fábula sobre el deseo pero, más que nada, sobre la libertad.

Viviana Rivero nació en la ciudad de Córdoba, Argentina, donde reside junto a su familia. Es abogada y ha creado numerosos grupos de autoliderazgo para crecimiento y desarrollo de la mujer. Además, ha sido productora y directora de programas televisivos. Varias de sus novelas, como Secreto bien guardado, Y ellos se fueron y Lo que no se dice se convirtieron en best sellers. Sus obras se destacan por la defensa de los derechos de la mujer, y reflexionan sobre el amor, el desafío femenino, la emigración España-Argentina y, sobre todo, la mujer como sujeto que debe asumir responsabilidades y tomar decisiones por sí misma.



“El secreto de una dama”, de Nora Roberts

Miranda Jones es una experta en arte, especialista en el análisis de bronces renacentistas, que viaja a Florencia para comprobar la autenticidad de La dama oscura. Para ella, la obra pertenece al período de juventud de Miguel Ángel, pero los análisis oficiales dicen que no se trata más que de una simple reproducción.

Para esclarecer el misterio, buscará la ayuda de Ryan Boldari, un seductor ladrón de guante blanco con quien se generará una instantánea atracción. A medida que crecen el amor y el misterio, aparecerá una misteriosa figura dispuesta a terminar con la reputación y la vida de Miranda en esta novela repleta de intriga y deseo, firmada nada menos que por la best seller Nora Roberts, la autora número 1 en ventas de The New York Times.



“El revés de las lágrimas”, de Cristina Loza

Damiana tiene una vida perfecta : es joven, bella y está por casarse con Conrado, el hombre de sus sueños. Una vez celebrada la boda, Damiana se queda sin el ala protectora de su padre, un próspero comerciante cordobés, y parte junto a su flamante esposo a la estancia de frontera que será su hogar. Pero todo cambiará de un día para el otro cuando un malón cae a la estancia y raptan a Damiana. Perdida entre dos mundos antagónicos, “su espléndido pasado cosmopolita y su presente como cautiva en el desierto ranquel”, Damiana hará todo lo posible para construirse un nuevo destino a partir del dolor. Su única salvación será el amor.

Cristina Loza nació y vive en Córdoba, Argentina. Sus novelas El revés de las lágrimas y La hora del lobo obtuvieron un formidable éxito de público y crítica. La autora, que lleva vendidos más de 40 mil ejemplares en todo el país , se describe a sí misma como “una mujer que escribe, que se escribe a sí misma. Escribir, corregir, tachar, rehacer y volver a escribir, ¿acaso no es eso la vida?”.



“Historia de un canalla”, de Julia Navarro

“Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin que me importaran las consecuencias. He destruido sueños y reputaciones, he traicionado a los que me han sido leales, he provocado dolor a aquellos que quisieron ayudarme. He jugado con las esperanzas de quienes pensaron que podrían cambiar lo que soy. Sé lo que hice y siempre supe lo que debí hacer. Esta es la historia de un canalla. La mía”.

Thomas Spencer es un publicista y asesor de imagen que sabe cómo conseguir todo lo que desea pero que ha tenido que pagar su éxito con una salud delicada. Aunque siempre vivió sin culpa, un ataque al corazón lo hará preguntarse, en la soledad de su lujoso apartamento de Brooklyn, cómo habría sido la vida que conscientemente eligió no vivir.

El mundo que presenta Julia Navarro es uno hostil, gobernado por hombres, en el que las mujeres se resisten a tener un papel secundario. Con sus ocho novelas, la autora ha cautivado a millones de lectores en más de treinta países, y su libro Dime quién soy ha sido adaptado a la pantalla chica.

“La memoria de la lavanda”, de Reyes Monforte

“ Morí un 3 de mayo. Ese día dejé de respirar, de sentir, de oír, de pensar, de reír. Lo mejor que te puede pasar en la vida es amar y ser amado. Y perder esa sensación es mucho más doloroso que no tenerla nunca”.

Lena es una fotógrafa profesional que, tras dos meses de la muerte de Jonas, su marido, parte al corazón de la Alcarria para cumplir el último deseo del difunto: esparcir sus cenizas en los campos de lavanda. Allí se encontrará con Daniel, un misterioso sacerdote y primo hermano de su marido con quien comparte los sentimientos de amor y pérdida, pero también con su amenazante cuñado Marco, un hombre mezquino y envidioso que no respetará su duelo. Así, Lena recordará su historia de amor con Jonas mientras resurgen secretos familiares escondidos durante demasiado tiempo.

Reyes Monforte es periodista y escritora. Su primer libro, Un burka por amor, vendió más de un millón y medio de ejemplares y fue adaptado a una exitosa serie de televisión. Tanto esta como sus posteriores publicaciones (Amor cruel, La rosa escondida, La infiel, Besos de arena y Una pasión rusa) han sido traducidas a varios idiomas.





