Marcus Dantus, de Shark Tank, y sus secretos para el emprendimiento: “El miedo es lo que hace que realmente no seamos exitosos”

En la vida casi todos queremos tener éxito, por eso, las personas que empiezan a crecer en su vida o en su trabajo son inspiración para otros, en un claro ejemplo de lo que es pensar en grande, o por lo menos eso es lo que plantea Marcus Dantus, el “tiburón” del programa “Shark Tank México”, y lo que busca transmitir en su nuevo libro, “Pensar en grande para hacerla en grande”, una guía para todos aquellos que quieran ser más exitosos, con un poco de emprendimiento.

El emprendedor e inversionista plantea en su texto 16 habilidades para alcanzar el éxito, y espera que las personas puedan verse reflejadas en los ejemplos y experiencias de vida que detalla Marcus, pues él empezó a tener éxito, asegura, mientras fue desarrollando poco a poco estas habilidades.

En entrevista con Infobae, el autor explicó no solo cómo fue realizar este libro, sino también en qué consisten estas lhabilidades y cómo obtenerlas.





Marcus Dantus

— Pensar en grande también es escribir un libro ¿Cómo se siente?

— En primer lugar me siento muy satisfecho de haberlo acabado, porque no es nada fácil hacer un libro, es bastante complejo. Yo que escribo mucho y hago muchas presentaciones puedo decir que un libro es mucho más complicado, pero me da mucho gusto haberlo acabado y está bastante bien, relacionado con lo que pensaba yo hacer, originalmente, y, segundo, me da mucho gusto transmitir todo este aprendizaje, me gusta ayudar a las siguientes generaciones y algunas veces a las generaciones anteriores a la mía, es parte de mi “chamba” (trabajo) y eso es lo que me gusta.

— ¿Por qué cree que a las personas se les dificulta tanto dar ese primer paso para comenzar un emprendimiento?

— De hecho, la primera habilidad es la valentía, audacia y, precisamente, la pongo como primera habilidad porque siento que muchas veces lo que nos para son los miedos, los miedos a no lograr lo que nos proponemos, a fracasar a lo que diga la gente, etc., creo que todo ese capítulo se trata de cómo superar esa parte porque el miedo es lo que hace que realmente no seamos exitosos, que no nos permitamos a nosotros ser exitosos, yo diría que es el obstáculo, en mi opinión, más grande.

— ¿Cree que las personas nacen con un alma exitosa o se hace?

— Fíjate que la nota de autor del libro eso describe. El éxito es una cosa muy subjetiva, en mi opinión, no es algo predefinido.

Yo creo que todos tenemos la posibilidad de ser exitosos, sin duda, pero también hay que darnos chance de celebrar estos éxitos y eso es precisamente lo que digo en la nota de autor, que quizá metiste un gol en la primaria y eso te hace sentir exitoso ese día y quizá besaste a la niña que te gusta o conociste a un nuevo amigo, sacaste un diez en un examen, etc.

Yo no creo que la persona más exitosa es la persona que logra unidimensionalmente un éxito (hacer dinero o fama). La persona más exitosa es la que celebra todos estos micro éxitos en toda su vida y, mientras más celebres, más exitoso eres. Para mí, el éxito es un viaje, no es un destino. De eso se trata.

— De estas 16 habilidades, de las que da ejemplos personales, ¿cuál cree que fue la que le costó más trabajo?

— Todas cuestan trabajo, yo te diría que la primera, la de los miedos, fue la primera que me costó trabajo superar. Las demás me fueron cayendo, por ejemplo, el propósito. Nunca pensé en tener un propósito, pero de repente me di cuenta de que estaba cumpliendo mi propósito, como cuando me di cuenta que me encanta lo que hago, por ejemplo.

La resiliencia y la perseverancia también responden a hacer lo que te gusta y a tener algunos éxitos en ello.

Yo creo que la intuición y la adaptabilidad son cosas que siempre he traído, siempre he sido una persona muy auténtica, al menos así me siento. La integridad y la empatía también van de la mano. Hay muchas cosas que ya tenía, pero yo creo que la valentía, la parte del propósito, el enfoque son las que más me costaron.

Marcus Dantus (Foto: Instagram@marcusdantus)

— Tras escuchar y aconsejar a tantas personas ¿cuál cree que es la habilidad que más necesita un empresario?

— La habilidad que siempre debe tener un empresario es la de poder vender sus ideas; poder realmente transmitir su propuesta de valor, su solución, las ventajas, su pasión por lo que hace.

— Una habilidad que debe de tener una persona en este momento es la humildad ¿qué piensa de las personas que no son humildes?

— Estoy de acuerdo contigo, pero te diría que algo que necesitamos todavía más que la humildad, es la empatía, tenemos que entender y contextualizar la vida de los demás para poder entenderlo y más hoy en México, tan fuertemente dividido que yo no lo había nunca vivido así, te diría que la empatía, pero la humildad te ayuda a eso y fíjate, cada capítulo está acompañado con un dicho popular y si no mal recuerdo, el dicho de la humildad era algo así como “Cabeza grande y gran cabeza no son la misma proeza” y la idea es que puedes realmente aprender de todo mundo.

Si nos damos la oportunidad, nos vamos a dar cuenta que sea quien sea, con el “background” que tenga, con los estudios que tenga, de la clase social que sea, etc tiene algo que enseñar uno siempre y creo que ese es uno de los aspectos más bonitos de la humildad, el aprender de todo el mundo.

— Me llama mucho la atención que en todo el libro Nelson Mandela está presente ¿cómo fue su acercamiento con este personaje?

— Desgraciadamente nunca lo conocí, nunca tuve un acercamiento con Nelson Mandela, pero es una historia que desde que me la contaron y que conozco algo de él, como el hecho de que estuvo en la cárcel simplemente por luchar por sus derechos, el hecho de que se haya aguantado en la cárcel tanto tiempo sin quejarse, el hecho de que haya acabado siendo presidente de su país y todavía más impresionante sin vengarse de la gente que lo había puesto en la cárcel, sino entendiendo que hay algo mucho más grande que él, todas esas cosas se me hacen fantásticas, sin lugar a duda se me hace uno de los personajes más importantes que ha tenido el mundo en su historia y yo por eso lo admiro mucho.

Desgraciadamente digo que nunca lo conocí, pero una vez estuve en Sudáfrica, en un evento, y conocí a alguien que estuvo en la cárcel con él, fue la parte más cercana y que lo había conocido a Nelson Mandela.

— ¿Qué cree que haga falta en Latinoamérica para que muchas personas puedan emprender y alcanzar sus objetivos?

— Antes que nada, el libro no solo se trata de emprender, específicamente, sino también se trata de cómo ser exitoso. Puede ser en tu trabajo, sin trabajar también y a la pregunta creo que lo estamos logrando.

Creo que la cultura de emprendimiento ya se esparció a niveles en que “Ya empiezas a moverla una vez y empezando a mover la montaña es difícil pararla”, y yo creo que la montaña ya se empezó a mover, yo creo que la cultura emprendedora está en la mente de la mayoría de los jóvenes y esto es muy importante y ahora que están empezando a ver éxitos como los unicornios famosos, que esas empresas valen mil millones de dólares.

Más gente se va adherir al movimiento del emprendimiento, pero específicamente contestándote necesitamos más educación emprendedora, educación financiera, educación e innovación que son las bases para que se genere un emprendimiento y luego lo que tenemos que hacer es apoyarlos, sino no nada más el gobierno, esta es una cosa de cuatro, cuádruple hélice: la sociedad, la academia, industria y el gobierno para que puedan generar estas oportunidades a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, que quieran emprender.

Se está haciendo en varios niveles y nos faltan muchas cosas, pero ahí vamos.

SEGUIR LEYENDO: