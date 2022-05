A la Feria del Libro le gusta la política (y viceversa)

Los libros de políticos y sobre política sostienen buenas ventas para las editoriales.

Hay dos hechos bien visibles entre los que atraviesan la presencia de los libros políticos -y de los políticos también- en esta 46ª Feria del Libro. Se cumplen cuatro décadas desde la guerra de Malvinas y, además, este 2022 no será un año electoral. Ya se sabe: cuando se acercan las elecciones, sube el voltaje político de los encuentros y los candidatos más relevantes ven a la Feria como un escenario más para sus campañas, como ocurrió en la última edición antes de la pandemia, en 2019.

Para medir la gravitación política de este evento alcanza con recordar que en mayo de 2019, Cristina Fernández de Kirchner presentó su flamante libro Sinceramente y agradeció especialmente a un hombre sentado en la primera fila por impulsarla a escribir el texto: Alberto Fernández . Nada se sabía aún de la fórmula presidencial que iban a compartir, pero La Rural fue el escenario de un acercamiento que resultaría contundente.

Sin embargo, aunque en esta 46ª edición aún falta más de un año para las elecciones generales, todo el arco ideológico está presente en los stands y las salas de La Rural. Desde Martín Redrado, Miguel Angel Pichetto, Fernando Iglesias y Javier Milei hasta el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y Hebe de Bonafini, pasando por Myriam Bregman y Christian Castillo, entre otros. De derecha a izquierda, la Feria es, una vez más, una vidriera para dar con libros y personalidades que construyen la política argentina a diario. Y, aunque no hay cifras oficiales aún, los libros de políticos y sobre política siguen dando buenos resultados de ventas a las editoriales.

Las huellas de una herida abierta

El 40° aniversario de Malvinas es tal vez el tema que cruza historia y política que, por tratarse de un aniversario de los contundentes, más asoma en los stands de las grandes y pequeñas editoriales. Las historias de las islas y los ex combatientes pueden encontrarse en los puestos del sello Grupo Argentinidad, que desde hace años publica libros escritos por veteranos de esa guerra, junto a textos que ofrecen otros stands como el del Congreso Nacional y el del Ejército Argentino.

No sólo hay libros de ficción y de no ficción sobre el conflicto bélico de 1982, sino que el aniversario llegó al núcleo de la organización de la Feria. La Fundación El Libro programó la “Jornada Malvinas, 40 años”, con tres encuentros: Qué pasa hoy con las islas, la memoria, los veteranos y los hijos; De la metáfora al testimonio, 40 años del teatro sobre Malvinas y La narrativa de la guerra. La agencia oficial Télam también preparó jornadas conmemorativas: Malvinas a 40 años: el hundimiento del Belgrano, militarización y armas nucleares y Malvinas y medios: la otra guerra, un debate sobre el plan de la dictadura para “neutralizar” la información negativa vinculada al enfrentamiento en las islas.

Ideas para todos los paladares

Cuarenta años más acá, la política bien actual, que teje y desteje a diario, recorre la Feria en los stands de las editoriales pero sobre todo en las actividades de las que participan referentes y funcionarios de todos los espacios. Se trata de una oportunidad para los seguidores de esos políticos de tenerlos cerca y poder desde sacarse una foto o pedirles que les firmen un libro hasta llegar a formularles alguna pregunta o darles su opinión sobre algún tema. Y se trata también de poder escuchar -y también interpelar a través de alguna pregunta- a quienes están lejos del pensamiento propio, incluso en las antípodas. En la Feria entran todos .

Entre las presentaciones que prometen generar más revuelo y debate está la del diputado Javier Milei, con su libro El camino del libertario. El encuentro protagonizado por el funcionario de La Libertad Avanza que ya se precandidatea a la Presidencia será el sábado 14 y estarán en la mesa Miguel Ángel Pichetto y la periodista Viviana Canosa. Este miércoles, no como protagonista -al menos a priori- sino como participante de la mesa de presentación del libro La batalla cultural, de Agustín Laje, Milei ya empezó a hacer ruido en la Feria: la fila para entrar a la actividad fue de las bien largas y, dos horas después de iniciada la convocatoria, el acto no había terminado. Pichetto, por su lado, es coautor de otro libro con charla en la Feria: Capitalismo o pobrismo (esa es la cuestión), escrito junto a Carlos Reymundo Roberts.

Ya pasó por la Feria el economista Martín Redrado, con Argentina primero. Poner en marcha el país tras la pandemia, presentado y elogiado por el diputado radical Facundo Manes. “Lamentablemente los problemas han empeorado desde el 2020, no solucionamos ninguno de los problemas que teníamos”, dijo el autor en la concurrida charla que encabezó.

Sobre el libro del ex presidente del Banco Central, Manes fue elogioso: “Es uno de los mejores libros que he leído sobre el tratamiento de la Argentina. Martín es una reserva para el país porque no tiene miedo de los desafíos. Es uno de los economistas más respetados, más serios, no sólo de Argentina, sino de América Latina”, sostuvo.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, autora del reciente El día que ir a la escuela fue noticia, también pasó por La Rural con su libro, que cuenta el detrás de escena de las decisiones adoptadas por los gobiernos nacional y porteño durante la pandemia del coronavirus. Como muestreo de cómo el evento cultural más multitudinario del país puede convertirse en arena política en apenas una oración, Acuña aseguró: “Voy a trabajar para que Horacio sea el presidente del próximo gobierno”. Fue en su paso por el espacio Ticmas de la Feria del Libro.

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, convirtió la Feria en arena política en una oración.

Acuña no es la única exponente de Juntos por el Cambio en pasar por la Feria. Los diputados Sabrina Ajmechet y Fernando Iglesias son de esa misma partida. Ajmechet, que es profesora de historia, presentó El peronismo menos pensado, un libro que apunta a demostrar cómo el Justicialismo transformó las instituciones a lo largo de los años -desde la Constitución nacional y la ley electoral hasta la ley de partidos políticos- para dotar de más poder a Perón y restarle espacio a la oposición. “Lo genial de Perón fue conseguir que funcionara el Congreso pero que no tuviera ninguna importancia” , dijo Ajmechet en la presentación de su libro, basado en su tesis doctoral.

Antes de que termine la Feria, el viernes 13, se presentará el libro Los días más felices. El modus operandi económico de la leyenda peronista, del diputado Fernando Iglesias. No será el único político de la partida: lo acompañarán Martín Tetaz, Luciano Laspina y Ricardo López Murphy, junto a la periodista Laura Di Marco. El libro es producto de su tesis como magíster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia y lleva un prólogo del historiador italiano Loris Zanatta.

El oficialismo también expone lo suyo, en forma de libros y de presencia, en La Rural. La mesa Néstor Kirchner, la educación y la ciencia. Discursos y políticas para democratizar el conocimiento, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la que participaron los ministros de la Nación Jaime Perczyk y Daniel Filmus junto a Hugo Yasky, Adriana Puiggrós, Adrián Cannellotto e Inés Tenewicki fue una muestra de esa presencia. El ex juez Zaffaroni también pasó por la Feria para presentar su libro Colonialismo y Derechos Humanos. Apuntes para una historia criminal del mundo, junto a Atilio Borón y Víctor Hugo Morales.

Este jueves el oficialismo volverá a dar el presente en La Rural. Por un lado, Perczyk, titular de la cartera nacional de Educación, conversará con Sergio Romero y Adrián Canellotto sobre las políticas educativas como eje de desarrollo. Por el otro, Hebe de Bonafini, titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo, presentará Los caminos de la vida, un libro coescrito junto a Ulises Gorini.

Entre los referentes de izquierda más resonantes que son parte del desfile político de esta edición, Christian Castillo, dirigente del Frente de Izquierda y los Trabajadores, participó de un diálogo con especialistas en la obra de Karl Marx. Myriam Bregman, ex diputada nacional por ese mismo frente, fue parte de la presentación del libro La hegemonía imposible. Veinte años de disputas políticas en el país del empate. Del 2001 a Alberto Fernández, escrito por Fernando Rosso.

El mundo mirado desde la Feria

La Feria del Libro es un escenario atractivo para la política nacional, no importa en qué filas se milite. Pero es también un lugar de debate para referentes internacionales, sean o no funcionarios públicos ahora mismo. Esta edición contó con la presencia del ex presidente boliviano Álvaro García Linera y de la actual diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.

El núcleo más caliente en cuanto al escenario geopolítico global es sin duda el stand de Ucrania en el pabellón amarillo. El país europeo está presente en la Feria desde hace décadas pero esta vez, en medio de la invasión rusa, esa presencia se vuelve un rincón para escuchar desde pedidos de paz transoceánicos hasta historias desgarradoras de una guerra contemporánea .

La celebrada presencia del Nobel peruano Mario Vargas Llosa también da cuenta de ese cruce constante entre letras y política. Su participación del evento desató una interna entre los organizadores de la Feria por su cercanía a la Fundación Libertad, vinculada al neoliberalismo.

Pero por más discusiones internas que pueda generar, se llevan bien la política y la Feria. Se nutren la una a la otra, algo que se nota desde cada inauguración, cuando funcionarios y representantes del sector editorial se refieren al estado más puro y duro de la industria. Este año, el discurso inaugural del escritor Guillermo Saccomanno, quien apuntó provocador en distintas direcciones, no dejó ninguna duda respecto de cómo se cruzan una y la otra.





