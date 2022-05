“The Arsenal Way”: la historia del equipo inglés que enamora por su filosofía de vida

"The Arsenal Way: un club de fútbol, una filosofía de vida" (Editorial LIBROFUTBOL.com) de Rodrigo Duben

—¿De qué cuadro sos?

—Del Arsenal.

Aunque lo intente, no logro identificar el punto de mi vida en el que empecé a reconocerme como hincha de un equipo inglés siendo argentino, con todo lo que eso representa en términos de cultura futbolística y por la rivalidad que existe entre ambos países. No sé en qué momento me convertí en fanático del Arsenal Football Club pero sucedió de forma muy espontánea y natural. En mi infancia y hasta llegar a la adolescencia, lógicamente, no tenía desarrollada esa capacidad de percibir el fútbol desde una óptica mucho más analítica. Mis gustos deportivos estaban estrechamente ligados a los de mi familia o mis amigos: apoyaba al equipo que ellos elegían, aunque nunca lo hice de forma tan entusiasta ni me sentía completamente representado por sus pasiones. Pero cuanto más me gustaba el fútbol, más ponía el foco en el juego y el Arsenal F.C. de Arsène Wenger marcó una época por su estilo elegante y dinámico. Con 13 o 14 años, en mi acercamiento definitivo a esta disciplina tan popular, descubrí que del otro lado del planeta había un grupo de jugadores que brillaban a puro talento e inspiración. No pude evitar quedar obnubilado con las cualidades de Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pirès, Freddie Ljungberg y Patrick Vieira, entre otros futbolistas que eran parte de ese elenco que logró ser campeón en Inglaterra sin ni una derrota en todo el torneo y que estuvo invicto durante un total de 49 partidos.

Ese flechazo sentimental por Los Invencibles, como se apodaba a ese brillante plantel, lo podría considerar como la semilla de mi libro The Arsenal Way: un club de fútbol, una filosofía de vida (Editorial LIBROFUTBOL.com), una obra que refleja la identidad del Arsenal F.C. a través de un repaso por esos sucesos que han sido determinantes en su historia. La atracción por ese equipo dirigido por Wenger fue el punto de partida de un largo camino hasta la publicación de este material que hace hincapié en la forma en la que esta institución se ha convertido en una referencia a nivel mundial. Los verdaderos fanáticos de los Gunners apoyan al club porque su magnífica reputación tiene un fuerte lazo con esos valores intangibles que definen cómo se consigue el éxito. “La victoria crece a través de la armonía”, reza nuestro lema oficial. Ese axioma le ha permitido al club fundado a fines del siglo XIX por los trabajadores de una fábrica de armamentos de Londres trascender las fronteras del Reino Unido, llegar a cada rincón del planeta, y generar un sentido de pertenencia inigualable en millones de personas.

Rodrigo Duben

Mi vínculo con el Arsenal F.C. ya era bastante estable cuando decidí que iba a ser periodista. Siempre tuve esa convicción. Lo que no me esperaba era tener un gran desarrollo con la escritura. No me gustaba escribir. Le tenía mucho temor a las páginas en blanco, no confiaba en mis escasos recursos literarios, pero llegó esa oportunidad laboral que me puso en el lugar correcto, con las personas indicadas, y la evolución fue inevitable. Después de casi una década de trabajo intensivo, me empecé a llevar mucho mejor con las palabras y fijé el objetivo de escribir un libro. No tuve que pensar mucho la temática, puesto que ya llevaba algunos años en marcha con un proyecto llamado Arsenal en América, un espacio multiplataforma de análisis e información, que ha transitado por distintas etapas pero que siempre tuvo la misma esencia: un espacio para los fanáticos del Arsenal F.C. de habla hispana, con análisis objetivos y opiniones argumentadas, sin críticas infundadas ni comentarios ofensivos. Es una comunidad que crece cada año porque, además de compartir la misma pasión, hemos asumido un compromiso con cada uno de los hinchas que está a la expectativa de nuestro contenido.

Debo reconocer que mi foco inicialmente estaba puesto en los jugadores latinos que habían vestido la camiseta con el escudo del cañón en el pecho, iba a escribir una obra dedicada al ciclo de Wenger desde la óptica de esos protagonistas. Eso cambió a partir de un llamado telefónico con Mauro Medvetkin, de la editorial LIBROFUTBOL.com, quien terminó ampliando mi espectro de intereses dentro del tema central y abrió paso a un proceso creativo que disfruté mucho. Desde la elaboración del índice, con la elección del contenido en cada capítulo, hasta la confección y el ensamblado de todos las partes, tuve la fortuna de que la redacción fluyera de maravillas. Creo que The Arsenal Way es un libro logra reflejar los aspectos más distintivos del Arsenal F.C. y esos valores intangibles que trascienden las fronteras del deporte. Pese a que sobran méritos deportivos, hitos, récords y personalidades destacadas –lo que puede funcionar como un gran atractivo– para elegir ser hincha gunner, la conexión del club con sus fanáticos está en su filosofía. Somos una gigantesca familia que permanece muy unida por una misma cultura, una comunidad que jamás olvida sus orígenes y defiende su reputación al actuar con clase, dignidad y valentía. Tenemos la convicción de que existe una manera diferente de lograr nuestros objetivos. Nos gusta siempre mirar hacia adelante con la fe puesta en que el éxito llegará naturalmente si primero logramos tener armonía, es decir, si logramos equilibrio en todos esos aspectos que influyen en el proceso. Y entendemos que los malos momentos son fugaces y que debemos confiar en que la gloria está garantizada si demostramos merecerla. La grandeza está en nosotros.

Cesc Fàbregas jugando en el Arsenal

Uno de los momentos que me ha demostrado que en el Arsenal F.C. existe esa consonancia entre todas las esferas que lo componen, y que la fidelidad es uno de los pilares fundamentales dentro de su universo, fue la entrevista que le hice a Cesc Fàbregas y que se transformó en el prólogo del libro. Esa oportunidad de charlar a solas con uno de mis grandes ídolos llegó gracias a la ayuda de Jonathan Vidallé, quien me puso en contacto con Francis Cagigao, el scout que llevó a Cesc y otros talentosos jugadores a Londres. Cuando finalmente pude charlar con ese futbolista al que tanto admiraba, pese a estar extremadamente nervioso, noté que estábamos en la misma sintonía. Vi a un Fàbregas muy agradecido por haberse criado deportivamente bajo la filosofía de Wenger y todavía muy conectado con esos valores que representan al club, independientemente del dolor que causó su marcha al Barça o su posterior paso por el Chelsea. Me encontré en su relato con alguien todavía siente una conexión especial con el Arsenal F.C. y desea sostener ese vínculo porque siente que lo representa.

Hay una frase de Dennis Bergkamp, una de las leyendas de los Gunners, que explica a la perfección lo que sentimos: “Cuando comienzas a apoyar a un club de fútbol, no lo apoyas por los trofeos, ni por un jugador, ni por la historia, lo apoyas porque te encuentras a tí mismo en algún lugar allí; encuentras un lugar al que perteneces”. Haber escrito este libro no hizo más que consolidar todavía más ese lazo que he construido con el Arsenal F.C. a lo largo de mi vida, un nexo emocional que nada tiene que ver con mis raíces pero sí con mi esencia. Ya no importa tanto cómo sucedió pero, cuando alguien me pregunta de qué cuadro soy, mi respuesta me enorgullece. Aguante el Arsenal.

* Hoy, miércoles 11 de mayo, a las 20:30, “The Arsenal Way” se presenta en el stand de LIBROFÚTBOL.com (stand 93) del Pabellón Azul





SEGUIR LEYENDO