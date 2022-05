Ignacio Hutin y la guerra de Rusia y Ucrania: “Estamos ante un escenario que está condenado al estancamiento”

Feria del Libro 2022 - Ignacio Hutin

Ignacio Hutin pasó por el stand de Leamos, en la Feria del Libro y conversó con Hinde Pomeraniec acerca de la guerra en Ucrania. “El día que termine esta invasión, ojalá que sea pronto, Ucrania se debe una autolectura, se debe una relectura histórica que tiene que ver con el rol de estos grupos neonazis, que tienen mucho que ver con la propia historia de Ucrania.”

Hutin es periodista, analista internacional, especialista en el este europeo. Es autor de varios libros sobre Ucrania como Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la EuropaOriental poscomunista, Ucrania: crónica desde el frente y Una renovada guerra fría.

En el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, relató cómo se acercó al estudio de Europa oriental. “Yo llevaba más o menos dos años viviendo en Europa, escribiendo para Infobae y buscando distintas historias con la idea de mostrar historias originales que no se hayan contado, terminé en el este de Ucrania. Yo ya sabía que Ucrania estaba en guerra desde 2014 pero la guerra en el Donbass, en el este ucraniano fue muy activa entre el 2014 y 2015″.

Si bien para el resto del mundo la guerra comenzó este año, Hutin revela: “Nos olvidamos de que Ucrania estaba en guerra desde el 2014. Entonces, a mí me interesaba mucho saber qué fue de estos dos territorios que se autoproclamaron independientes. Territorios en el este de Ucrania, que el estado ucraniano no controla. Que tienen sus propias banderas, que tienen su propio gobierno, su propia universidad nacional, tienen su propia liga de fútbol. Cómo se vivía en ese lugar en medio de una guerra estancada.”

Y añade: “Si le preguntás a la gente de Donbass, ellos te van a decir que no es el mismo país. Son independientes. Pero para todo el planeta, hasta el 21 de febrero cuando Rusia reconoce la independencia de estas dos repúblicas, para todo el planeta era territorio ucraniano. Pero de facto funcionaban como dos países distintos. "

Ante la invasión rusa en Ucrania, Hutin admite que sintió mucha impotencia. “Porque lógicamente Ucrania es un país independiente, es un país soberano que puede tomar sus propias decisiones en base a sus intereses nacionales. Pero tiene la mala suerte de estar al lado de un país muy grande con intereses muy fuertes, y que siempre vio a Ucrania como su patio trasero.”

Y anticipa: “Si ninguno de los dos cede y ninguno puede lograr una victoria bélica total, si Ucrania no puede expulsar a Rusia de su territorio y Rusia no puede conquistar todo el territorio ucraniano estamos ante un escenario que está condenado al estancamiento, a una guerra que no puede terminar al menos en el corto plazo.”

