Marcelo Larraquy y la guerra de Malvinas: “Hubo teatro bélico en el continente”

El periodista e historiador, autor de 12 libros sobre la historia contemporánea argentina y sus protagonistas, Marcelo Larraquy, fue entrevistado por Hugo García, editor de Sociedad en Infoabae, en el stand de Leamos de la Feria del Libro, para hablar sobre su investigación sobre la guerra de Malvinas, titulada elocuentemente La guerra invisible. El libro revela algunos aspectos poco conocidos y no oficiales sobre el conflicto bélico del cual se cumplen en 2022, 40 años. “Se cuenta una historia que Inglaterra admite pero no la describe porque no está desclasificada. De hecho, tampoco el estado argentino la reconoce porque sino tiene que abordar un tema que niega, que es que hubo un teatro bélico en el continente”, afirmó.

La charla comenzó con recuerdos de la infancia. Así Larraquy reveló que siempre quiso ser historiador y periodista. Buscar una sincronización entre ambas esferas es lo que se encontrar en los libros que escribió a lo largo del tiempo, afirmó. “Leí muchísima ficción hasta los 20 años. La historia te lleva mucho tiempo de lectura pero si tuviera que marcar una trilogía, marcaría a Roberto Arlt, Ricardo Piglia y Julio Cortázar. Yo me movía en esa esfera. Después lamentablemente la ficción casi que la tuve que abandonar. Estaba muy metido en la carrera y en el periodismo. Seguía leyendo ficción pero nunca con esa devoción.”

Y añadió que dentro de la historia, le gustaban las historias laterales pequeñas, que lo llevaron a especializarse en el siglo XX. “Me gustaba mucho la microhistoria. Había un libro que se llamaba El queso y los gusanos, que seguía a un protagonista en la época de la inquisición, Menoquio se llamaba. Y después Robert Darnton, sobre la Revolución Francesa. a gran matanza de gatos, que era un grupo de obreros que empieza a matarle el gato al patrón. Entonces, era un mensaje totalmente irracional, violento”.

En relación a su último libro La guerra invisible contó que es el resultado de dos años de investigación, que surgió en Inglaterra, cuando estaba de visita en una biblioteca de Londres y vio una pared con más de 1500 libros de Malvinas. “Encontré una historia de un comando britanico escrito por un agente de inteligencia, que había aterrizado en un continente. Me impactó porque yo había estado en Malvinas, cubriendo los 30 años. Esa visita me había transformado. Vivir un domingo en Malvinas era una cosa… Me acuerdo que sentía la sensación de que no sabía dónde estaba, porque no estaba en Argentina pero tampoco en otro país. Conocer a los isleños me había impresionado mucho.”

Larraquy concluyó que el libro fue una experiencia nueva de escribir. “Abrí una ventana nueva, que quizás en el futuro se pueda profundizar más”.

