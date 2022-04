Cinco escritores coreanos imperdibles

“Mudanza” en JI-DO: Antología de la narrativa coreana contemporánea

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) ya inició y el país invitado a esta jornada literaria es Corea, con una amplia tradición literaria, e interesantes textos históricos e incluso políticos.

Acontecimientos como la invasión japonesa hasta la Guerra de Corea son temas que estos escritores acercan al lector para que puedan tener el contexto de lo sucedido con su país.

En algunas ocasiones, el idioma es un factor importante que determina si las personas acceden o no a esta literatura, pues la mayoría de los textos, fuera del coreano, se encuentran en inglés.

Aquí hay una lista de cinco escritores considerados entre los más importantes de Corea, que han trascendido no solo en la literatura, sino también en la cultura de su país.

Ch’oe Hyon-mu

Choe Yun

Más conocida por su seudónimo Choe Yun, es una escritora de Sur Corea que nació en 1953. Sus obras como “The Lasto of Hanako”, “There a Petal Silently Falls” y “Gray Snowman” muestran algunos aspectos históricos y políticos del país de riente.

Entre sus historias se pueden vislumbrar los movimientos del cambio de la dictadura al gobierno democrático o sobre el levantamiento popular, violentado por los militares.

Ko Un

Ko Un

Este poeta de Corea del Sur ha sido el favorito, de muchas personas, como candidato para el Nobel de literatura.

Este poeta y budista nació en 1933, quien sufrió los daños que desató la guerra de corea y desde 1952 a 1962 Ko abandonó el mundo para poder adentrarse a la religión budista y a pesar de haber sido encerrado por su oposición política, mantuvo la esencia de sus poemas y textos.

Entre sus libros está: “The Sound of My Waves: Selected Poems 1960-1990″, “Abiding Places” y “Korea North & South y Songs for Tomorrow: Una colección de poemas 1961-2001″.

Park Wan-suh

Park Wan-suh

A pesar de haber entrado a la universidad, los problemas del país ocasionaron que no solo dejara de estudiar, sino que también se alejara de su familia, pues la guerra de Corea ocasionó una separación de la cual relató más adelante en sus textos.

En 1970 se dedicó específicamente en el mundo de la literatura, pues muchos de sus textos hacen referencia a los traumas que vivió de la guerra.

Libros como: “The Naked Tree” y “Who Ate Up All Shinga” son temas que van desde la perspectiva femenina y la familia, en el cual enfatiza el problema con el que viven las mujeres en una posguerra, que sigue siendo de un extremo patriarcal.

Kim Young-ha

Kim Youngha

Este novelista tiene textos que van desde el género detectivesco o de ficción, utilizando un estilo inexpresivo, del cual utiliza la vida cotidiana. Un ejemplo de ello es su libro ¿Qué pasó con el chico atascado en el ascensor?, texto del cual habla del pésimo día que tiene Kim, su protagonista.

En 2004, ganó los premios literarios más importantes de Corea: el Premio Literario Dong-In por “Flor Negra”, el Premio Literario Yi Sang por “El hermano es negro” y el Premio de Literatura Hwang Sun-won por “Barco del Tesoro”.

Kim Insuk

Kim Insuk

Esta escritora es de la nueva generación de la literatura joven de Corea y que además busca temas como la experiencia de coreanos en el extranjero.

El único libro que existe publicado en inglés es “The Long Road”, en el cual muestra las diferentes experiencias que tienen los expatriados en Australia y hacen una reflexión de su vida anterior antes de salir del país.

En 2003, Kim Insuk ganó el Premio de Literatura Yi Sang por su libro “Ocean and Butterfly”, uno de los más prestigiosos del país.

