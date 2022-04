Envenenamientos, corrupción y espías: quién es Daniel Silva y por qué su nueva novela apunta al Kremlin

"La violonchelista" de Daniel Silva

Un multimillonario ruso envenenado. Así empieza La violonchelista, la nueva novela del escritor estadounidense Daniel Silva. El libro pertenece a su saga que tiene como protagonista al espía Gabriel Allon. Se publicó el 13 de julio de 2021 y alcanzó el número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times y el número 4 en la de Los Angeles Times. Hace un mes que se lanzó la traducción al español y proliferaron las nuevas lecturas, sobre todo a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el libro, Silva describe de forma muy particular a Vladimir Putin y a la política del Kremlin. La pandemia del COVID-19 es el telón de fondo.

El adelanto que la editorial Harper Collins Ibérica hace del libro es el siguiente: “El fatal envenenamiento de un multimillonario ruso envía a Gabriel Allon a un peligroso viaje por Europa y a la órbita de una virtuosa música que puede tener la clave de la verdad sobre la muerte de su amigo. La trama que Allon descubre conduce a canales secretos de dinero e influencia que van al corazón mismo de la democracia occidental y amenazan la estabilidad del orden global”. Sobre este libro que cuenta con 446 páginas, pero sobre todos los demás que ha escrito, su autor suele decir que es entretenimiento. Sin embargo, la realidad se cuela.

La violonchelista comienza con un envenenamiento y en la realidad, ya fuera de la novela, hace apenas un mes, el magnate ruso Roman Abramovich, que ha participado en reuniones de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, ha sufrido síntomas de un envenenamiento, los mismos que han afectado a dos negociadores de Kiev. El ex dueño del club Chelsea, que estuvo en Moscú, Kiev, Lviv y otras ciudades en las que se llevó adelante el intento de diálogo, desarrolló “síntomas que incluían ojos rojos, lagrimeo constante y doloroso, y descamación de la piel en sus caras y manos”, indicó entonces Wall Street Journal.

Daniel Silva (Foto: Facebook)

“No tenían la intención de matar, solo era una advertencia”, dijo el periodista Christo Grozev, quien trabaja en el portal alemán Bellingcat y fue el encargado de hablar con un grupo de forenses alemanes que estaban estudiando el caso del envenenamiento a Abramovich y a los dos negociadores ucranianos. No es la primera vez que ocurre algo así: en 2020, el líder opositor ruso Alexei Navalny, el principal enemigo de Putin en el país, estuvo en coma por esta misma razón. También está el caso del ex doble agente ruso Sergei Skripal y del artista y bloguero Pyotr Verzilov, entre otros. El historial de ataques químicos es largo y tiene raíces en la Unión Soviética.

Silva, que según The Washington Post es “el mejor representante a nivel mundial de la novela de espías” —así se lee en la portada de La violonchelista—, comenzó a dedicarse a la ficción a los 36 años. Nació en Kalamazoo, Michigan, en 1960, y a sus siete años se mudó con su familia a Merced, California. Obtuvo su licenciatura en Artes de la Universidad Estatal de California, estudió posgrados en Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de San Francisco hasta que comenzó a trabajar como periodista en United Press International. Eso fue en 1984; diez años después comenzaría a trabajar en El espía improbable, su novela debut de 1996.

Es autor de libros aclamados como El espía inglés, La viuda negra, Casa de espías, La otra mujer, La chica nueva y La Orden. En esta ocasión, con La violonchelista, ha decidido llevar a Gabriel Allon a recorrer Europa tras un crimen y una serie de pistas que se van develando muy de a poco. Hay una pandemia, la del COVID-19, que no es lo único que preocupa al mundo: también las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y los eventos del Capitolio de enero de 2021. También aparecen personajes anteriores como Sarah Bancroft y Christopher Keller. La búsqueda de Allon apunta directamente a Rusia.

Los nombres de los personajes y de ciertas instituciones son ficticios. Aún así, escribe Pedro González en el sitio Atalayar, “no es difícil adivinar quiénes serían los verdaderos protagonistas de las operaciones de lavado de dinero al servicio directo o indirecto del Kremlin”. El libro, continúa González, retrata “la guerra emprendida por Putin contra Occidente y la democracia liberal, para vengar lo que el propio presidente ruso definía como la mayor catástrofe del siglo XX: la desaparición de la Unión Soviética”. También explicita “el papel que desempeñan los grandes oligarcas rusos” y “asoma la voluminosa sombra de Donald Trump”.

Vladimir Putin (Foto: Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

La postura de Silva contra el presidente de Rusia no es nueva. En una entrevista del año 2015 con El Mundo, a propósito de la publicación del libro La chica inglesa, decía que “Putin y sus compinches en el interior del Kremlin están involucrados en la represión sistemática de la oposición. Los activistas pro-democracia que salieron a las calles después de las elecciones se enfrentan ahora a la posibilidad real de pasar varios años en prisión. Muchos de los jóvenes tecnócratas están optando por abandonar el país mientras puedan, no ven ningún futuro en una Rusia dirigida por Putin”.

En esa ocasión dijo también que “Putin tiene un gran resentimiento y tiene gestos de niño”, que Rusia “sin energía estaría perdida” y “está siendo gobernada por una camarilla de ex miembros del KGB liderados por Vladimir Putin. Y ese grupo controla la industria del petróleo y gas. Por lo tanto, no creo que sea una gran licencia literaria crear una empresa de energía de propiedad del SVR”. Luego dijo que sus amigos de los servicios de inteligencia le aconsejaron no viajar a Rusia. “¿Le pone nervioso?”, le preguntó el periodista. “No, en absoluto. De hecho, yo estoy feliz de estar en la oposición junto al movimiento ruso pro-democracia”, respondió.

La crítica ha dicho de La violonchelista muchas cosas. “Una historia llena de ingenio y perfectamente hilada”, dijo The Wall Street Journal. “Allon es el Bond del siglo xxi: elegante, sutil y bien informado”, dijo el Daily Mail. “En las novelas de Silva está la realidad del mundo convulso en el que vivimos. Y mucho espectáculo, que de vez en cuando no está mal”, dijo Juan Carlos Galindo de El País. Es espectáculo y entretenimiento, sí, pero también, como escribe Pedro González, es “una maravillosa trama de ficción para que el lector se explique los porqués que están poniendo al mundo al borde de un nuevo cataclismo infernal”.





