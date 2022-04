Bulimia y anorexia: cinco escritoras cuentan sus experiencias en estos libros imprescindibles

Los trastornos alimenticios son difíciles de abordar. Sin embargo, la literatura es una herramienta para canalizar el dolor silencioso que la bulimia y la anorexia acarrea. Leer y escribir sobre el padecimiento resulta catártico. Ya en el siglo XIII en los escritos de Santa Catalina de Siena y de Santa Clara de Asís se describían los ayunos excesivos, la autoflagelación, la sangre y el hambre . Y, de cierto modo, los libros sobre trastornos de la conducta alimentaria reconstruyen cuerpos vaciados con palabras.

¿Cómo es la experiencia de aquellos que sufrieron estas enfermedades? ¿Cuáles son las estrategias para salir? ¿Cuál es la salvación? El mundo de la literatura no es ajeno. Tal es así que las escritoras Amélie Nothomb , Delphine De Vigan , Cielo Latini , Luciana Cáncer y María José Jiménez Real narran en sus libros la anorexia y la bulimia en primera persona y describen escenas desgarradoras de autodestrucción, obsesión y control hasta tender a desaparecer. Estas son sus historias.

Biografía del hambre, de Amélie Nothomb

En este libro, la escritora belga de lengua francesa cuenta que padeció anorexia por dos años y que pesaba 32 kilos con un metro setenta de altura, convertida en un “esqueleto de vientre hipertrofiado” . Publicado en 2013 por Editorial Anagrama, Amélie Nothomb explica su vida a través del hambre y reivindica una avidez y una glotonería en muchos registros: hambre de lenguas, de libros, de alcohol, de chocolate, ansia de belleza y de descubrimientos.

En las 208 páginas, refuerza una idea: la de «un apetito absoluto», un deseo jamás colmado , que no parece tener fin y al que la autora asedia en este relato en todas sus formas, del éxtasis al horror, con brío, dolor, amor, humor y lucidez, mientras se dibuja en filigrana la complicada paradoja de existir.

El rol de su hermana -de suma importancia para la escritora de Sed, recientemente publicado- y las estrategias para recuperarse de la anorexia , de la voz de odio que gritaba en su cabeza y llorar al comer también forman parte del recorrido que plantea el libro. “Allí donde no hay nada, imploro que exista algo” , confiesa Nothomb y deja el interés por conocer más de la autora.

Biografía del hambre, de Amélie Nothomb (Ed. Anagrama)

Abzurdah, de Cielo Latini

En Abzurdah, Cielo Latini relata su propia historia . Impactante y crudo, el libro refleja la realidad de miles de adolescentes. La protagonista de esta narración es una joven hiperexigente, con un mandato familiar internalizado : “ser perfecta” y “ser especial”. A los catorce años conoce por Internet a Alejo, un hombre nueve años mayor que ella, manipulador, seductor, que aparece y desaparece a su antojo. Una relación tóxica.

Empiezan los vómitos, dando paso a la anorexia y a la creación del famoso blog “mecomoami” , el primer sitio web pro Ana en español y que ya no está online. “Había nacido Lágrima, un gurú anoréxico que intentaba no ahogarse en su desdicha y predicaba al mundo que la anorexia no era un desorden de la alimentación, sino un estilo de vida”, dice Latini en el libro, polémica.

Abzurdah fue publicado por primera vez en 2006 y desde entonces lleva vendidos miles de ejemplares. Tal fue la repercusión y el éxito que, en 2015, se estrena la película homónima, protagonizada por Eugenia “China” Suárez y Esteban Lamothe , llevando la historia a otro nivel y exposición.

Abzurdah, de Cielo Latini (Ed. Planeta)

Un lugar guardado para algo, de Luciana Cáncer

En este libro hay una figura central: el vacío. La del vacío de comida, vacío de figura paterna, vacío de un hombre que está y no está. Con casi 300 páginas, el libro transcurre entre Lobos y Buenos Aires, y Luciana Cáncer narra en primera persona -con crudeza pero lejos del morbo- la decisión de Cáncer de dejar de comer, a fuerza de voluntad . Publicado en 2021, Un lugar guardado para algo tiene escenas fuertes. La autora describe cómo revolvía la comida, cómo se medía la cintura obsesiva y meticulosamente, los abdominales infinitos y los vómitos.

La carencia de amor, la muerte de su abuela, una relación intermitente con Rodrigo llevan a la autora a encerrarse en la habitación para aspirar el olor de un chocolate ; almorzar un grano de arroz sin masticar ; los atracones, los laxantes, la rutina demoledora de pesarse dos o tres veces por día, el frío intenso y la falta de menstruación, entre otras. Estrategias para desaparecer.

Una historia conmovedora, y una voz honesta y valiente, de una destreza poética cautivamente que también echa luz sobre el modo en que se puede transitar mejor el trastorno, dejando de lado el vacío.

Un lugar guardado para algo, de Luciana Cáncer (Ediciones B)

Días sin hambre, de Delphine de Vigan

Esta primera novela de Delphine de Vigan , publicada en el año 2001 con el pseudónimo de Lou Delvig por razones familiares, cuenta la historia de una joven anoréxica de diecinueve años. El relato que Laure hace en su diario de un cuerpo al borde de la muerte es verosímil y perturbador.

Desde las primeras líneas de la novela el lector acompaña a la joven a través de su recuperación y de su aprendizaje: volver a comer pero, ante todo, volver a sentirse poseedora de un cuerpo susceptible de despertar el deseo del otro . Esta novela de trama mínima es en realidad un despertar a la vida y al amor, aunque el viaje de su protagonista es interior y se desarrolla entre las cuatro paredes de un hospital.

Días sin hambre, de Delphine de Vigan (Ed. Anagrama)

Perfectamente Imperfecta, de María José Jiménez Real y Sandra Paola Real

Este libro da un marco distinto. ¿Por qué? Porque la familia narra, al igual que la protagonista, cómo sobrellevaron todos el padecimiento de su hija adolescente. María José Jiménez sufrió de anorexia y bulimia a los quince años, y esto casi la lleva a la muerte . El libro tiene la particularidad de exponer las dos caras de una misma moneda. A través del testimonio de María José , y por el otro el de Sandra, su mamá, que le cuentan al lector cómo vivieron esta aterradora experiencia y cómo salieron adelante. Esta propuesta de libro a dos voces permite entender dos puntos de vista de una dura enfermedad padecida cada vez por más jóvenes y adolescentes en el mundo.

Editado a fines de 2021 en Colombia, Perfectamente Imperfecta pretende ser un llamado de atención a la forma en que se manejan los trastornos alimenticios y las trastornos mentales en los sistemas de salud.

Perfectamente Imperfecta, de María José Jiménez Real y Sandra Paola Real (Ediciones B)

