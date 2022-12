El gaming y los esports crecen en San Juan de la mano de sus comunidades

El gaming comienza a ganar terreno en San Juan (Foto de LAG Esports)

La realidad que se vive en Buenos Aires en relación a los videojuegos y los esports es muy distinta a la que se puede encontrar en el resto del país, en donde la actividad competitiva, o incluso recreativa, ligada al gaming aún es vista de reojo por muchos sectores. Los eventos que convocan cientos o miles de personas son comunes en Capital Federal, y si bien aún no son moneda corriente en todos lados, hay provincias como San Juan que comienzan a acostumbrarse a albergar torneos y shows, muchas veces nacidos desde las comunidades locales. LAG Esports surgió como búsqueda de una solución a esa necesidad; de armar las bases y generar proyectos en la provincia en relación a los deportes electrónicos, para poder organizar certámenes y ayudar al desarrollo de nuevos talentos. Desde 2019 con la ayuda de comunidades geek, cibers locales y más tarde con apoyo del gobierno, buscan....

Ismael Mansur es creador de contenido de San Juan y es una de las personas que lleva adelante LAG Esports. Es un apasionado de los videojuegos desde chico; desde que jugaba al Family Game (Nintendo Entretainment System) de su primo, o desde que limpiaba fondos y venía botellas a los 10 años para pagarse unas horas al ciber de su ciudad para jugar al GTA o al Counter. Su primera consola fue una Play 2, que se compró a los 15 después de hacer hacer changas o laburar en el campo. Esa pasión que obtuvo por el gaming lo impulsó a querer mejorar las posibilidades de los jóvenes que aman lo mismo en su provincia. Primero fue con torneos de Pro Evolution Soccer (ahora eFootball) en el fondo de su casa, luego con competencias LAN o eventos para comunidades, hasta copar lugares emblemáticos de San Juan. “LAG nace desde la necesidad de una comunidad que busca superarse día a día, a fines de 2019 después de organizar el último torneo del año, mucha gente me decía que quería un cambio, buscaban más torneos a nivel profesional, querían que alguien los ayudara con la creación de contenido entre varias peticiones, buscaban un lugar donde puedan sentirse parte”, le contó a Infobae Latin Power.

Ismael Mansur tiene 27 años y encabeza el proyecto de LAG.

LAG quiso crear sus propias competencias para que no falten, y en esa búsqueda organizaron torneos online de Free Fire, Fortnite, Counter Strike: Global Offensive, League of Legends y Clash Royale, con transmisiones propias, un calendario de partidos y algunos premios en efectivo. Pero el proyecto no se quedó solo con eso, sino que apostaron a la comunidad y a crear eventos recreativos para la misma “con consolas para jugar, espacios para comer, estaciones de Just Dance para bailar entre otras actividades para la familia”. También apostaron por el desarrollo de los Fighting Games, un género muy popular en muchas partes del mundo pero que en Argentina no tiene tantos adeptos como otros. El Torneo Regional Cuyano de Fighting albergó competencias de Mortal Kombat, The King of Fighters, Dragon Ball FighterZ y el clásico Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3.

Por otro lado también apuntaron a informar y al aprendizaje, tanto de adultos como de jóvenes que buscan ser parte de la escena: “Armamos charlas para padres sobre qué son los esports, armamos capacitaciones para diferentes sectores de la industria, tales como curso de caster, diseño para stream, curso de streaming para creadores de contenido y empresas, etc. Automáticamente nos convertimos en el nexo de una comunidad donde todos pueden recibir la ayuda para cumplir sus objetivos”.

Hasta el momento el evento más relevante fue el Festival Gamers Battle en el que “por primera vez en la historia local logramos la unión del gaming y el freestyle junto a las comunidades de k-pop, animé, entre otras, convirtiéndose en el festival de entretenimiento juvenil más importante de la provincia”. En el mismo realizaron actividades con realidad virtual, con PlayStation 5, hubo torneos de comunidades de Magic, Yu-Gi-Oh!, concursos de cosplay y un torneo de VALORANT con final presencial en el que se repartieron $150.000 pesos en premios. Además contó con streamers de “La Esquina” como invitados, shows de freestyle y como cierre cantó Acru en vivo.

El festival Gamers Battle San Juan reunió a miles de jóvenes.

— ¿Cómo es el apoyo del gobierno y otros sectores con el proyecto?

— Para nosotros fue algo sorprendente que nos dieran el apoyo, desde que el gobernador Sergio Uñac se reunió con nosotros, pudimos mostrarle todo lo que se venía haciendo con la comunidad y expresamos la ayuda que necesitábamos. Ahora el Ministerio de Turismo y Cultura nos ayuda en lo económico cuando necesitamos hacer capacitaciones para ciertos sectores audiovisuales y para creadores de contenido etc, gracias a esa ayuda podemos pagarle a la gente que trabaja en cada uno de estos proyectos. El centro cultural Conte Grand nos apoya con la infraestructura cada vez que buscamos hacer un evento. Estamos muy felices con ellos por que en ningún momento nos discriminaron por ser diferentes, siempre nos acompañan en varias actividades y dan un espacio para que la comunidad gamer se pueda reunir. Con la Secretaría de Deportes estamos trabajando todo lo que son competencias de esports y ahora podemos trabajar en programa como intercolegiales, donde llevamos competencias de esports a todas las escuelas de la provincia son alrededor de 750. Para nosotros es muy importante que se siga fomentando esta ayuda a los esports ya que en la provincia se practica mucho este deporte y hay buen nivel. Además con la Secretaria hacemos capacitación a profesores de educación física, programas de la misma secretaría y a nuestra comunidad sobre los esports, buscamos que esos profesionales se nutran de toda esta información para que puedan entender mejor a esta nueva generación y se lo que transmitan a más personas.

— ¿Qué sentís que le hace falta a la provincia para seguir desarrollándose?

— En este momento lo que siento es que las familias en San Juan deberían interesarse un poco más sobre qué son los deportes electrónicos y toda la industria que hay detrás de esto. Siempre está el prejuicio de la información que les llega por medios tradicionales. Hemos notado que cuando la familia se informa sobre el tema son más propensos a interesarse por lo que hace el hijo en este ecosistema y empieza a apoyarlo. El apoyo en la familia es muy necesario no solo en lo material, va más en lo emocional y psicológico. Cuando alguien recibe ese tipo de ayuda desde la casa todo es diferente y la motivación para lograrlo nunca se acaba. Sé que hay que darle tiempo y la verdad me pone feliz saber que este cambio es aceptado por gran parte de la sociedad.

San Juan apunta al gaming también en torneos intercolegiales.

— Cual es el objetivo de LAG de cara al próximo año?

— Para el próximo año queremos armar las primeras ligas de esports provinciales, con la cantidad de jugadores y equipos que hay lo vemos necesario y la gente lo viene pidiendo. Vamos a seguir haciendo hincapié en las capacitaciones para equipos, padres, adolescentes y adultos. Vamos a seguir trabajando con los proyectos ya establecidos y como siempre buscando que los deportes electrónicos sigan creciendo y que la gente lo vea como un deporte más.

