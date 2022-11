PlayStation Plus Extra y Deluxe suman más de 10 juegos gratuitos durante noviembre

Después de anunciar los juegos que se iban a sumar a todos los niveles de PlayStation Plus -Nioh 2/Nioh 2 Remastered, Lego Harry Potter Collection y Heavenly Bodies-, ahora se confirmaron los títulos que van a llegar a PS Plus Extra y Deluxe.

Los dos niveles más altos del servicio de suscripción van a incorporar más de 10 opciones gratuitas a su catálogo, con propuestas que van desde títulos mainstream como Tom Clancy’s Rainbow Six Siege o un indie aclamado como What Remains of Edith Finch.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (PlayStation 4 y PlayStation 5)

Explora un vasto mundo abierto, forja alianzas y derrota a un sanguinario enemigo decidido a destruir el mundo. La Special Edition incluye el juego aclamado por la crítica y los complementos, así como nuevas funcionalidades: gráficos y efectos renovados, rayos crepusculares volumétricos, reflejos en tiempo real, profundidad de campo dinámica, reflejos de espacio de pantalla y más.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (PlayStation 4 y PlayStation 5)

En este juego de disparos táctico de alta precisión, debes planificar tus movimientos en equipo y emplear tácticas de manera inteligente. Sumérgete en la explosiva acción 5 contra 5 con competencia de alto voltaje y emocionantes batallas JcJ. Elige entre varios operadores y juega en diversos escenarios en múltiples mapas multijugador.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PlayStation 4)

Esta colección de cuatro juegos remasterizados es la forma perfecta de descubrir esta saga de juegos de aventuras en tercera persona o de revivir tus momentos favoritos.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Imagen: Blog PlayStation

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PlayStation 4)

Este título incluye tres experiencias diferentes: las remasterizaciones de Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, la película en HD Kingdom Hearts χ Back Cover y Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A Fragmentary Passage–, un episodio jugable que conecta con la historia de Kingdom Hearts III.

Kingdom Hearts III (PlayStation 4)

Lánzate a una aventura cargada de acción con la última entrega de la saga de juegos de rol y acción de Square Enix y Disney. Sora, Donald y Goofy se unen a viejos y nuevos personajes emblemáticos de Disney y Pixar para afrontar desafíos formidables y luchar contra la oscuridad que amenaza sus mundos.

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PlayStation 4)

¡Disfruta de la música de Kingdom Hearts como nunca con este juego rítmico de acción! Juega con un elenco de más de 20 personajes y deléitate con más de 140 temas de toda la saga de Kingdom Hearts. Lucha para superar los escenarios a tiempo al ritmo de la emblemática música de esta serie. También incluye un modo multijugador competitivo online por si quieres entablar duelos rítmicos en la red.

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | Imagen: Blog PlayStation

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition (PlayStation 4 y PlayStation 5)

Soulstorm combina las intensas mecánicas de un juego de plataformas de acción y aventuras con una siniestra trama de una sociedad al borde de la revolución. Tus decisiones en el juego influyen en el desenlace. La Enhanced Edition incluye el nuevo modo de juego “Toby’s Escape”.

Tom Clancy’s The Division 2 (PlayStation 4)

Este juego de rol de disparos y acción online de mundo abierto combina escenarios emblemáticos con un mundo realista y repleto de detalles. En un Washington D. C. asolado, deberás liberar la ciudad y colaborar codo a codo con los civiles atrapados para protegerlos de las facciones enemigas que luchan por controlar los recursos y el territorio.

Chorus | Imagen: Blog PlayStation

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PlayStation 4)

Conviértete en un Ghost, un soldado de operaciones especiales enviado a Auroa en una misión especial. Un pelotón de renegados, liderado por uno de tus excompañeros, ha tomado el control y viene por ti. Lidera a tu equipo por la isla para rescatar a los civiles sin que te detecten. Juega en solitario o en JcE cooperativo con hasta tres amigos.

Chorus (PlayStation 4 y PlayStation 5)

Juega a esta evolución de los juegos de disparos espaciales como los protagonistas Nara y su caza espacial controlado por una inteligencia artificial consciente, Forsaken. Consigue potentes y variadas armas y mejoras de combate. Domina la mecánica de fluidez de tu nave y habilidades mortíferas para someter a enormes hordas de enemigos y derribar acorazados gigantescos.

What Remains of Edith Finch (PlayStation 4)

Conviértete en Edith y explora la gigantesca casa de los Finch en busca de historias, mientras ahondas en el pasado familiar y tratas de averiguar por qué eres el último miembro de la familia que sigue con vida. Cada historia que vayas encontrando te permitirá explorar la vida de un nuevo miembro de la familia el día de su muerte, con historias ambientadas tanto en un pasado lejano como en la actualidad.

What Remains of Edith Finch | Imagen: Blog PlayStation

The Gardens Between (PlayStation 4 y PlayStation 5)

Perdidos en un reino misterioso donde causa y efecto son maleables, dos amigos descubren que el tiempo fluye en todas direcciones. Manipula el tiempo para resolver rompecabezas y llegar al punto más alto de cada isla. Sigue a este dúo mientras revela y explora esos momentos significativos que pasaron juntos, encendiendo las constelaciones e iluminando los hilos de una narrativa agridulce.

