Análisis de Wayward Strand: una experiencia cargada de emociones y recursos poco explorados

Directo desde Australia llega este nuevo videojuego que propone pasar tres días en un hospital con una narrativa interactiva nunca antes vista

En un año en el que la industria independiente de videojuegos no para de demostrar su enorme capacidad de innovación, un estudio australiano finalmente lanzó su primer videojuego. Después de años de trabajo, la compañía Ghost Pattern estrenó el mes pasado Wayward Strand, un videojuego muy apoyado en una narrativa particular y con recursos que lo hacen bastante único.

En Wayward Strand, los jugadores se ponen en la piel de Casey, una adolescente de 14 años que va a pasar tres días en el asilo flotante donde trabaja su madre. Su misión será pasar tiempo con los diferentes pacientes de este hospital, ya sea para hacerles compañía o para cumplir algunas de las funciones del equipo de enfermeras, que está muy ocupado en otras cuestiones. Al mismo tiempo, Casey tiene vocación de periodista y planea usar las experiencias de su fin de semana para escribir un interesante artículo en el periódico escolar.

A lo largo de los tres días en los que transcurre el juego, Casey llegará con su madre a las 8 AM para comenzar sus respectivos trabajos. Los jugadores pueden recorrer con absoluta libertad todo el hospital, a excepción de algunas oficinas y habitaciones que se pueden desbloquear más adelante. Cuando el reloj se acerca a las 18, es hora de volver a casa y esperar al comienzo del día siguiente.

Distintas postales que parecen pinturas separan los capítulos de la historia y son intervenidos con viñetas que incorporan el estilo 3D del resto del juego (Foto: captura ASUS ROG Strix G15 G513)

Cada día, Casey puede explorar los pasillos de la nave para conocer más sobre su historia, puede pasar tiempo con los distintos pacientes, ya sea para conocer más sobre sus vidas o para preguntarles sobre otras cuestiones del asilo, y también puede pasar el tiempo leyendo o simplemente mirando hacia los bellos horizontes dibujados a mano de Wayward Strand.

Pero, ¿hay un objetivo en el juego? Sí y no. Lo único que pide la madre de Casey es que pasemos tiempo con los pacientes, les hagamos compañía y los ayudemos en lo que necesiten. Pero es la curiosidad de los propios jugadores lo que va a marcar el ritmo de la experiencia y las situaciones que ocurren.

Los controles de Wayward Strand son mínimos y todo puede hacerse solamente utilizando el puntero (Foto: captura ASUS ROG Strix G15 G513)

Lo que llamó la atención de Wayward Strand antes de su lanzamiento es que el equipo de Ghost Pattern decidió que cada uno de los pacientes del hospicio tenga el potencial de ser el protagonista. Así, diagramaron acciones para todos y cada uno de los personajes, incluyendo al equipo de enfermeras y médicos, para que todos estén haciendo algo en cada momento particular del día. Casey puede estar en un solo lugar en un momento determinado, por lo que mi partida de Wayward Strand probablemente sea diferente a la de otros jugadores.

Mientras Casey habla con uno de los pacientes, en otra habitación del hospital se puede estar dando otra interesante conversación que no escucharemos. La elección de cómo Casey pasa el tiempo a lo largo de esos tres días queda en manos de cada player, por lo que la curiosidad del jugador es el principal motor de la experiencia. A su vez, las distintas interacciones con los diferentes pacientes suelen tener numerosas opciones de diálogos y respuestas, por lo que las relaciones y amistades que se formen durante los tres días pueden ser muy distintas incluso manteniendo la misma agenda.

Las muy diferentes personalidades de los pacientes serán una de las principales características que dictarán cómo pasamos nuestro tiempo (Foto: captura ASUS ROG Strix G15 G513)

Para los jugadores que estén buscando una experiencia que los lleve de la mano, les diga qué hacer, les muestre el camino o les plantee objetivos para saber qué hacer y cómo pasar el tiempo, Wayward Strand no va a ser su experiencia favorita del año. El título debut de Ghost Pattern plantea un tipo de jugabilidad poco explotado, donde lo más importante son los pequeños momentos que surgen de nuestras acciones, donde nadie nos corre con objetivos ni tiempo y donde todo lo que experimentamos está en nuestras propias manos.

Si logramos ponernos en ese mindset, vamos a poder disfrutar de una experiencia muy cálida y agradable de la mano de personajes que tranquilamente podrían ser reales. Los desarrolladores del título admitieron que las diferentes conversaciones que tuvieron con familiares, amigos y conocidos a lo largo de estos cinco o seis años de trabajar en Wayward Strand aportaron líneas de diálogo, situaciones y hasta rasgos para los personajes de la historia. Así, Ghost Pattern logró que no estemos en busca de una gran revelación o de un conflicto a resolver, sino que disfrutemos de los más pequeños momentos como si se trataran de un giro inesperado en la trama.

Gran parte de esta atmósfera en la que nos sumerge Wayward Strand se debe a las excelentes actuaciones de voz del título, que marcan tanto el ritmo como el tono de las distintas conversaciones que podemos tener y logran transmitir cada emoción con total claridad. En recientes diarios de desarrollo, desde Ghost Pattern aseguraron que fue el aspecto más desafiante de toda la experiencia por el hecho de tener que diseñar tantas alternativas diferentes a una misma situación, dependiendo del rol del jugador en dicho momento. El resultado es tan bueno que aquellos jugadores que no tengan ni idea de cómo fue el desarrollo del juego y cómo funciona su narrativa simultánea van a pensar que se trata de un juego más.

La relación de Casey con su madre es otro de los aspectos que evoluciona a medida que pasa el tiempo e interactuamos con los demás residentes (Foto: captura ASUS ROG Strix G15 G513)

De todas maneras, no todo es tan perfecto en Wayward Strand. Aparte de participar activamente en conversaciones y sumarse a diálogos entre pacientes, Casey puede escuchar lo que sucede en habitaciones o áreas específicas de la nave presionando un comando cuando se acerca a dicha situación. Sin embargo, si escuchamos algo interesante al pasar, pero no estamos escuchando activamente dicha situación, es como si no la hubiéramos captado en absoluto.

Las distintas interacciones con pacientes y enfermeras hacen que Casey anote nuevas entradas en su diario, lo que puede desbloquear nuevas opciones de diálogo y hasta abrir un área del hospital en consecuencia. Pero cuando escuchamos una conversación al pasar, esa información queda perdida en el éter y no nos será útil más adelante. Es un poco frustrante cuando realmente nos empezamos a interesar en el hospital, su historia y sus pacientes, pero al mismo tiempo nos da una razón para volver a vivir Wayward Strand desde otra perspectiva y con una nueva agenda en mente.

Lo único negativo que experimenté en los distintos diálogos e interacciones tuvo que ver con algunas líneas argumentales, como una enfermera que renunció poco antes de que visitáramos el hospital, que se mantienen como opción de diálogo con casi todos los personajes incluso después de haber discutido el tema y recolectado información al respecto. Puede tranquilamente ser algo que se solucione con futuros parches y una clara consecuencia de un sistema narrativo bastante intrincado.

Diferentes diálogos e informaciones que se crucen por nuestro camino pueden habilitar áreas de la nave que suelen estar bloqueadas (Foto: captura ASUS ROG Strix G15 G513)

A medida que avanzamos en los tres días que dura esta visita al asilo, nos sentimos cada vez más dentro de una obra teatral, algo que está muy bien capturado por el apartado visual de Wayward Strand. Después de pasar por distintos diseños, y hasta un acercamiento íntegramente en 3D, Ghost Pattern se decidió por una cámara al estilo sidescroller con diseños 3D hechos a mano. Dan muchas ganas de recorrer el hospital, conocer su historia y aprovechar al máximo las instalaciones gracias a la variedad de áreas que hay para conocer.

Mi experiencia en la notebook ASUS ROG Strix G15 G513 provista por AMD me permitió disfrutar de los colores del título y de las fantásticas postales que separan a cada capítulo de la historia y se fusionan con la narrativa 3D sin ningún sobresalto. Por supuesto, el procesador Ryzen 7-6800H fue más que suficiente para disfrutar de la experiencia porque permitió que la narrativa simultánea del título funcionara sin problemas mientras me enfocaba en los diálogos que a mí me llamaban más la atención.

Jugando Wayward Strand nos invade una sensación de calma absoluta que nos despoja de cualquier apuro que podamos tener (Foto: captura ASUS ROG Strix G15 G513)

Wayward Strand toca fibras sensibles en quien escribe porque tiene como protagonista a una adolescente aspirante a periodista que está en busca de su próxima historia armada con nada más que su diario y mucha curiosidad. Sin embargo, ese aspecto no fue más que el punto de partida para que me sumerja en el videojuego y quiera conocer más de todo lo que pasa a su alrededor. El hospital donde transcurre toda la acción se siente realmente vivo porque siempre está pasando algo, sin importar lo que decidamos hacer o no hacer por nuestro lado.

Al mismo tiempo, se trata de una trama bastante sensible que recorre temáticas poco exploradas en el mundo de los videojuegos, por lo que también por eso, Wayward Strand es un título independiente más que llamativo. Sin dudas, mis experiencias en este hospital y todo lo que me dejaron me dieron muchas ganas de continuar explorando las vidas de los personajes con los que no pude compartir tanto tiempo, así como también me llenan de expectativas por lo próximo que desarrollen en el estudio Ghost Pattern.

