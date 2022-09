Filtraciones del GTA VI: desarrolladores de todo el mundo se solidarizan con sus compañeros en Rockstar

Imágenes de las filtraciones del Pre-Alpha de GTA VI

Las críticas hacia los videos filtrados de GTA VI pasaron de la incredulidad de la filtración a la queja incoherente: a pesar de la aclaración que todo lo que fue publicado era solo parte de una de las primeras versiones del juego, muchos jugadores y jugadoras desataron su ira en las redes contra el trabajo de la desarrolladora. “Los gráficos son lo primero que se termina en un videojuego”, fue uno de tantos los comentarios virales que se esgrimían como justificación de comentarios maliciosos.

Eso detonó la bomba: la comunidad internacional de desarrolladores utilizaron esa consigna para mostrar que eso no era cierto y que inclusive las experiencias que han sido galardonadas a lo largo del tiempo tuvieron su fase inicial. “Ya que ‘los gráficos son lo primero que se termina en un videojuego, y CONTROL fue ganador de múltiples premios por su excelencia gráfica, aquí les muestro un video de cómo se veía durante su desarrollo inicial”, publicó Paul Ehreth, Lead Designer de Control. Como era de esperar, los avatares toscos y los elementos utilizados como reemplazantes de los modelos finales estaban por doquier.

"Ya que los gráficos son 'lo primero que se termina en un juego' y CONTROL ganó múltiples premios por excelencia en gráficos, aqui les muestro un video de cómo era al principio de desarrollo", posteó el diseñador de Remedy.

Cian Maher, periodista especializado en gaming de The Guardian, The Washington Post e IGN entre otros, también posteó una de las primeras fotos que se podían apreciar del famoso Horizon Zero Dawn. “’Los gráficos son lo primero a terminarse en un videojuego’, dicen. Aquí tienen un Thunderjaw de una de las primeras versiones del Horizon”, comentó en su Twitter al lado de una tosca reconstrucción de uno de los enemigos más importantes de la franquicia.

Cómo se veía el Thunderjaw de Horizon: Zero Dawn en su pre-alpha.

Quienes también se sumaron a la movilización digital fueron los desarrolladores de Cult of the Lamb, quienes postearon un simpático video que muestra en paralelo cómo cambió el juego entre sus primeras versiones hasta el modelo final. “Esto es como nuestro juego se veía durante las primeras versiones del juego”, señalaron.

Cult of the Lamb durante su etapa alpha (izquierda) y el lanzamiento final (derecha)

La reacción por parte de los desarrolladores y desarrolladoras ha conmovido a las redes sociales, en donde la tendencia de mostrar en paralelo las versiones en borrador de sus juegos y las ediciones terminadas ha logrado mostrar un costado de la industria del gaming que no siempre se puede ver.

