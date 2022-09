The Sims 4: muy pronto el juego base pasará a ser gratuito para todos

Electronic Arts y Maxis anunciaron un evento que podría ser clave para cambiar la manera en que se juega una de las experiencias más populares del gaming. El Sims 4 (base), el simulador de vida que alcanzó a vender 20 millones de unidades en seis años, estará habilitado como free-to-play para todos los jugadores a partir del 18 de octubre.

Una de las principales críticas hacia la franquicia era el elevado valor que sumaba la experiencia base junto a las 59 expansiones y kits cosméticos que actualizaron el juego a lo largo de todos estos años. De esta manera, EA se presta a dar un paso concreto que puede expandir su cifra de jugadores de manera exponencial, al mismo tiempo que invita a crear un mundo personalizado con la compra de DLCs que ya no se sumarán al precio inicial del juego base.

Para aquellas jugadoras y jugadores que hayan comprado el juego antes que la experiencia se vuelva gratuita, EA ofrece recompensarlos con el kit de Oasis de Lujo como regalo. Quienes también hayan ingresado al universo Sims a través de suscripciones de EA Play recibirán también el pack “¡A trabajar!” y los usuarios de EA Play Pro disfrutar también de la expansión “Infantes”.

“Los jugadores pueden obtener más información sobre lo que está sucediendo durante una transmisión de edición especial”, detallaron desde el comunicado oficial de la desarrolladora. Este directo especial de The Sims 4 se llamará Behind The Sims Summit, que podrá verse en los canales de YouTube y Twitch del juego el 18 de octubre a las 14 hs (ARG).

The Sims 4 está disponible para PC (vía las plataformas Mac, Steam u Origin), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y Xbox One.

