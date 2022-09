PlayStation adelantó nuevos proyectos en camino: Tekken 8, Stellar Blade y Rise of the Ronin

Stellar Blade

Ya era hora para que PlayStation encendiera los motores de su transmisión de State of Play y le contara a sus fanáticos qué es lo que le espera al universo de Sony en términos de gaming. Aunque el directo expandió brevemente la información de sus títulos más ansiados, como God of War Ragnarok y Hogwarts Legacy, la compañía se aseguró que existieran algunas sorpresas.

Entre lo que más sorprendió al público estuvo la revelación del Tekken 8, la nueva edición del icónico juego de pelea dirigido por Katsuhiro Harada. El tráiler mostró la experiencia del Modo Historia dentro del juego de pelea y definitivamente se encargó que los jugadores y jugadoras entendiesen que Bandai Namco buscó emplear todas las herramientas que le ofrece la generación de PlayStation 5.

El nuevo Tekken continúa con el legado de la franquicia con increíbles cinemáticas que hablan del trasfondo de los personajes que se enfrentan e inclusive lograron demostrar que inclusive dentro de un fighting game se pueden empujar los límites de los apartados gráficos. Si bien aún no hay fecha de salida confirmada, Sony aclaró que está en activo desarrollo.

Tekken 8

Pero Tekken no es solo de lo que habló Bandai Namco: también introdujo Synduality, un shooter sci fi en tercera persona donde la protagonista y su guía de Inteligencia Artificial deberán sobrevivir en un futuro distópico donde la humanidad está en extinción. Solo algunas personas lograron sobrevivir debajo de la tierra, donde construyeron la ciudad de Amasia con el objetivo de mantenerse con vida. Mientras desarrollaban la tecnología necesaria para su supervivencia, se encontraron con una AI libre con la cual establecieron una relación de cooperación transhumana. Los jugadores se convertirán en Drifters, aventureros que salen a la superficie y exploran los escenarios para recuperar recursos necesarios para la ciudad.

Synduality

Team Ninja también introdujo el proyecto en el que estaban trabajando: Rise of the Ronin, un action RPG que invita a los usuarios a explorar la realidad de Japón del siglo XIX a través de la historia, un guerrero que no responde a ninguna facción. La desarrolladora, que estuvo a cargo del souls-like Nioh en 2017 y su segunda iteración en 2020, aprovechó su experiencia en estética samurai para proporcionar a esta nueva aventura de todos los detalles necesarios para ponerse en la piel de un Ronin en medio de la guerra civil del shogunato Tokugawa.

Rise of the Ronin

Por parte de la desarrolladora surcoreana Shift Up Corp, al fin fue revelado el misterioso “Project Eve”. Bajo el nombre Stellar Blade, la propuesta invitó a seguir la historia de Eve y su equipo, quienes viajan a un planeta Tierra desolado y buscan reconquistarla en nombre de su raza. Allí se encuentran con Adam, quien los guía a la última ciudad superviviente y los invita a contribuir con desarrollo. Pero no se trata de construcción, sino de defensa: la Tierra tiene nuevas criaturas monstruosas que buscan depredar todo lo que se encuentren a su paso.

Stellar Blade

Sega no se quedó atrás en los anuncios y habló de Like A Dragon: Ishin!, una historia que se lanzará en febrero de 2023 y creada por los responsables de Yakuza: Like a Dragon. La narrativa tendrá una impronta de épica nipona samurai, donde el tradicional equipo de Yakuza se convierte en una pandilla de problemáticos en 1860.

Like a Dragon: Ishin

Con un salto al otro extremo de la tierra, Ironwood Studios reveló de qué se trataba el proyecto en el que vino trabajando desde 2019: Pacific Drive. El survival en primera persona invita a explorar un misterioso territorio arriba de un auto, el que mantendrá seguro a los aventureros solo si está funcionando. Situado en Estados Unidos de 1955, el espacio que recorrerán los jugadores es una región clasificada en la que se ha llevado adelante peligrosos experimentos que no solo provocaron su colapso ambiental, sino que invitaron a una serie de horrores paranormales en la región. Pacific Drive estará disponible en 2023.

Pacific Drive

El directo también mostró una reversión de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge - Enhanced Edition para PlayStation VR2, introdujo un nuevo de programa de lealtad en PlayStation Stars llamado Digital Collectibles y se animó a mostrar partes de Demeo, una experiencia table-top para VR construido con herramientas de novena generación.

Demeo VR para PS VR2

