Los creadores de Crash Bandicoot adelantaron que están trabajando en un nuevo juego

Activision comenzó a construir un camino de rumores sobre una nueva producción de la mano de Toys for Bob, el estudio desarrollador de Crash Bandicoot y Spyro Reignited Trilogy. En un breve posteo sobre el trabajo de la compañía, se mostraron 17 videojuegos y un misterioso extra que generó grandes especulaciones.

“Saben, es muy conveniente que tengamos más espacio en la pared para cubrir...”, Toys For Bob escribió en sus redes oficiales de Twitter. El mensaje ha aparecido luego que el estudio publicara una lista de búsquedas laborales específicas con el fin de crear un nuevo equipo para encargarse de nuevos proyectos.

A pesar de que el estudio estuviese dedicado a la producción de Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Vanguard en 2021, el escándalo en el que se sumergió Activision Blizzard -empresa que compró Toys for Bob en 2005- frenó por un tiempo las noticias de sus nuevas iniciativas.

El portal especializado VideoGamesChronicles apuntó que existe la posibilidad que cualquier convocatoria nueva de la mano de Toys for Bob esté directamente relacionada con una propiedad distinta, en una búsqueda de alejarse de la franquicia de Call of Duty y comenzar a fortalecer sus desarrollos independientes.

Existen también fuertes rumores especulando que este nuevo título podría tratarse de una nueva historia para la franquicia de Crash Bandicoot, ya que la reacción del público por su 25º aniversario fue masiva. En un comunicado oficial de agradecimiento, Toys For Bob puso especial énfasis sobre esta reacción y destacó que sus fans “pidieron fervorosamente nuevos juegos del personaje”.

