Análisis de As Dusk Falls, un drama interactivo que sí vale la pena maratonear

Problema recurrente: abrir una plataforma de streaming y navegar durante una hora por las diferentes categorías sin encontrar “nada” para ver. Entre una oferta interminable, es difícil elegir o no caer en una película con sinopsis espectacular y un pésimo desarrollo. Eso me pasó la última semana, obligada a estar en cama por una fiebre aniquiladora. Después de tres elecciones muy malas, la mejor ficción la encontré en otro lado: un videojuego.

As Dusk Falls nos presenta a dos familias. Por un lado, los Walker. En el medio de un viaje por mudanza, tienen un accidente que los obliga a hospedarse en un hotel en el camino. Imaginen el más típico hotel de película estadounidense. Ahí llega esta familia compuesta por el padre, la madre, la hija y el abuelo paterno con su perrito.

Ese espacio va a funcionar como la conexión con los otros protagonistas, los Holt. Tres hermanos, impulsados por un dato clave que inicialmente no sabemos quién se las brindó, deciden entrar a robar a la casa del sheriff del pueblo. Pero pasa algo imprevisto, se ven obligados a irse en forma anticipada y su escape los lleva hasta ese hotel en la ruta.

Evitando spoilers y sin revelar los giros que propone la historia, el juego nos lleva a recorrer las interacciones entre los dos grupos -y las personas que trabajan en el hotel- frente a un policía decidido a recuperar lo que le robaron. La narrativa nos va a poner de frente con diferentes decisiones que van a abrir un árbol de acontecimientos posibles y vamos a contar con solo unos segundos para definir hacia dónde avanza la trama.

Dividido en dos libros y seis capítulos en total, As Dusk Falls es una historia cargada de drama. No solo va a tocar temas relacionados con la violencia familiar o las complejidades de la dinámica de una pareja. Las dificultades económicas de ambas familias, la corrupción policial, las formas de lidiar con la angustia y situaciones traumáticas son ejes que le dan sentido a la personalidad de cada uno de los personajes.

¿Por qué mencione al principio mi mala capacidad para elegir películas? Porque algo que vi en forma recurrente en esas ficciones fue la falta de amor para construir personajes, para darles motivaciones creíbles y un desarrollo con el que uno pueda empatizar. Todo eso de lo que el mundo del cine y la televisión -todavía para algunos- parece ser dueño, un juego puede resolverlo de forma mucho más interesante. Y con un agregado extra: uno no es un espectador pasivo.

Hablemos de las mecánicas. Es cierto que no hay grandes desafíos en As Dusk Falls. Los jugadores van a tener que intervenir para elegir una opción entre las diferentes que se le presenten cada vez que un personaje tenga que tomar una decisión. Algo interesante es que, a medida que pasan los segundos, aparecen nuevas opciones. Cuanto más tiempo se piensa, más posibles reacciones uno contempla.

Además, habrá algunos quick time events. Lo cierto es que no parecen ser muy determinante la capacidad de reacción que uno tenga. Hubo algunos momentos en los que estaba tan metida en la historia, que me olvidé completamente del control y no llegué a elegir la acción correcta, pero eso no modificó el desarrollo de los eventos.

El foco es la historia y todo en el juego lo remarca. Como una mini serie, completar el título puede demandar unas seis o siete horas, aunque la posibilidad de volver a jugarlo para explorar un desarrollo diferente de la narrativa es una opción concreta. Lo cierto es que una vez que empieces, va a ser muy difícil poder abandonarlo y no querer maratonearlo hasta llegar al final.

Es cierto también que no es una historia que no se haya visto antes. Pero la construcción de personajes que se hizo es más que destacada y ahí es donde el juego brilla. Los odias, te irritan, sentís mucha pena en algunos casos (o absolutamente nada en otros), pero ninguno te va a resultar indiferente y eso habla bien del trabajo que se hizo con el guión del juego. Las actuaciones de voz cumplen un rol clave para lograr transmitir los sentimientos que involucran cada diálogo.

El apartado visual es otro punto alto. La combinación de fondos con profundidad y una sucesión de imágenes estáticas es todo lo que necesita el juego. Ese estilo de novela gráfica en movimiento me resultó un poco difícil de tolerar al principio, pero a medida que avanzan los capítulos, se aprecia mucho más y termina siendo un gran acierto. En un momento de adaptaciones live action surgiendo por todos lados, creo que optaría por ver mis novelas gráficas adaptadas con este formato.

As Dusk Falls es un juego disponible para que cualquier persona -no importa qué tan familiarizada esté con el mundo del gaming- pueda disfrutar. Con una propuesta gráfica interesante, buenas actuaciones y una historia cargada de drama que cumple en mantener la atención, tiene todo lo necesario para ser la ficción que se elija ver un fin de semana para no salir del sillón.

SEGUIR LEYENDO: