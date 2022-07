Itch.io ofrece más de 750 juegos para colaborar con la campaña de derechos reproductivos en Estados Unidos

La anulación del fallo Roe vs Wade en Estados Unidos desató una ola de declaraciones a favor de los derechos reproductivos en la industria de videojuegos. Para participar de la defensa a las leyes de aborto, Itch.io anunció el comienzo de una recaudación masiva de fondos ofreciendo un combo especial con más de 750 juegos .

La distribuidora independiente, famosa por incluir todo tipo de experiencias de desarrolladores y desarrolladoras, fijó un precio mínimo de 10 dólares para acceder a la lista cuyo precio original acumularía un valor de 3000 dólares. Entre los títulos destacados se encuentran: A Mortician’s Tale (Laundry Bear Games), Catlateral Damage (Manekoware) y The Other Side (Mike Klubnika), entre otros.

“A la luz de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de anular Roe vs. Wade y amenazar y quitar el acceso al aborto, los creadores de todo itch.io han contribuido con sus proyectos en este combo solidario”, describieron en su página.

Todas las ganancias de la campaña tendrán destino al National Network for Abortion Fund’s Collective Power Fund, una organización no gubernamental que distribuye sus fondos en sedes de más de 20 estados donde el acceso a la interrupción legal del embarazo está restringido . Además de brindarle soporte a las clínicas, el objetivo de esta ONG es proveerle apoyo a las personas más afectadas por la reversión del fallo de Roe vs. Wade.

¿Por qué afecta esta ley a la industria de videojuegos?

Empresas como EA (Sims 4), Sony Santa Monica (God of War), Bungie (Destiny), Guerrilla (Horizon Forbidden West), Innersloth (Among Us), Sucker Punch (Ghost of Tsushima), Insomniac Games (Spiderman), Naughty Dog (Uncharted), Bend Studio (Days Gone) y Devolver Digital han realizado declaraciones sobre cómo el fallo afecta directamente a la salud de sus empleadas y empleados, lo cual termina por impactar en la cadena de producción del gaming.

"Defender los derechos reproductivos no es una posición difícil y Bungie se compromete a mantener esos principios", escribieron en la cuenta de Twitter de Bungie.

Muchas compañías han formado un frente en común en repudio a la anulación de Roe vs Wade, el cual significó la suspensión de los tratamientos de aborto legal de manera federal. Si bien cada estado tiene sus propias normativas, la destitución de este fallo pone en jaque los derechos sobre la autonomía de cuerpo de las personas gestantes.

