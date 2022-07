Lo que se viene en julio en el mundo del gaming: Digimon Survive, Xenoblade Chronicles 3 y Stray

Después de una primera mitad del año que vio pasar importantes lanzamientos como Elden Ring (Bandai Namco) y Horizon Forbidden West (Guerrilla), este segundo período de estrenos prepara a todos los jugadores y jugadoras para una mezcla de imperdibles de distinto tamaño de producción. Si bien el esperado Digmon Survive está alineado para cerrar julio, desde el comienzo del mes habrá experiencias indies como Neon Blight (Bleeding Tapes), Stray (BlueTwelve Studio) e Immortality (Half Mermaid/Sam Barlow).

¿Qué títulos se pueden esperar durante julio?

F1 22 (Codemasters) - 1º de julio

La versión anual del juego de carreras bajo el título de F1 fue desarrollada por Codemasters studio, responsables de la franquicia desde el 2009. Aquellas personas suscritas a Xbox Game Pass podrán probar la nueva experiencia durante 10 horas y comprobar si la versión logra consolidar su sistema multiplayer, balancear su modalidad de manejo y equilibrar la manera de entrenar los equipos en los boxes de carrera.

El nuevo F1 22 estará disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

Neon Blight (Bleeding Tapes) -11 de julio

La aventura cyberpunk con estilo pixelart sigue la historia de un dueño de armas futurísticas que debe asesorar a distintos vigilantes sobre la mejor tecnología para poder competir en el mercado de mercenario. Para ello, los jugadores y jugadoras deberán navegar por la ciudad en búsqueda de novedades para su inventario, pelear con hordas de dudosos importadores y mantener una gran relación con sus clientes.

La experiencia estilo bullet-hell estará disponible de manera exclusiva para PC.

Time on Frog Island (Half Past Yellow) - 12 de julio

La simpática aventura caricaturesca transporta a los usuarios en una suerte de plataformero 3D, en la cual se deberán convertir en un marinero que naufraga en Frog Island. Para volver a su hogar, van a tener uque entrar en una divertida red de favores y rompecabezas que les permitirá encontrar lo necesario para reconstruir su navío.

Disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Loopmancer (eBrain Studio) - 13 de julio

Con una pizca de comedia bizarra, este roguelite 3D obliga al protagonista a revivir permanentemente en una realidad cyberpunk en la cual debe enfrentarse con una camada de enemigos que buscan terminar con su vida. Los jugadores deberán decidir cómo solucionar los problemas de este detective, quien no pierde el humor irónico a pesar de estar viviendo en una repetición infinita.

Disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC.

Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom (Under the Stairs) -14 de julio

El misterioso juego indie con estética Tim Burton sigue a la pequeña Victoria Bloom, quien deberá encontrar la salida de la oscura Bloom Manor. Para hacerlo, contará con una pequeña linterna que le revelará laberínticos pasillos que cambian todo el tiempo de lugar.

La experiencia distribuida por Gearbox Publishing estará disponible de forma exclusiva en PC.

As Dusk Falls (Interor/Night) - 19 de julio

El drama de As Dusk Falls fue uno de los 9 seleccionados por el Tribeca Games Festival y promete una aventura narrativa con una dinámica artística especial. Los jugadores y jugadoras seguirán la trama de un incidente que cruza para siempre el destino de dos familias y deberán encontrar la razón de su dramático desenlace.

El juego estará disponible para PC, Xbox One, Xbox Series X/S.

Stray (BlueTwelve Studio) -19 de julio

¿Un gato mensajero en una realidad cyberpunk? La propuesta indie apostó por este protagonista que no puede fallar para develar el misterio de esa ciudad y entender cómo salir de ella. Pero el felino no está solo: un simpático dron llamado B-12 lo ayudará a superar todos los obstáculos hasta encontrar todos los secretos ocultos.

Stray estará disponible para PS4, PS5 y PC. Además, los usuarios que cuenten con una suscripción a los niveles Extra y Deluxe de PlayStation Plus podrán acceder al juego desde el mismo día de su lanzamiento.

Wayward Strand (Ghost Pattern) - 21 de julio

Hace mucho tiempo que no se disfruta el tipo de animación estilo Professor Layton (Capcom) y es una de las características que hace brillar esta nueva experiencia. La aventura sigue a Casey Beaumaris en sus vacaciones de 1978, quien aborda un barco que la dejará entender el ritmo de sus habitantes y los misterios que esconden en sus vidas cotidianas.

Disponible en PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox One Series X/S, PC y Macintosh.

Live A Live (Square) - 22 de julio

Antes que Square Enix se convirtiera en el gigante conglomerado japonés de la actualidad, Live A Live era una de sus obras que marcó historia en el género de combate por turnos. Luego de varios procesos de remasterización, la empresa está preparada para lanzar por primera vez el videojuego de manera global, por lo que el mundo occidental podrá acceder a una de las aventuras que definió el amado género JRPG.

Live A Live estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

Immortality (Half Mermaid/Sam Barlow) - 26 de julio

Además de ser parte de la selección oficial del festival Tribeca, Immortality se postula como otro de los icónicos juegos narrativos de Sam Barlow. La experiencia cuenta la historia de la misteriosa actriz Marissa Marcel, quien filmó tres películas que jamás se estrenaron para luego desaparecer sin dejar rastro. Los jugadores y jugadoras deberán relevar footage de backstage, cortes de su obra y otros detalles con el fin de descubrir qué sucedió con Marcel.

Immortality estará disponible ara PC y Xbox Series X/S.

Captain Velvet Meteor: The Jump+Dimensions (Shueisha Games) - 28 de julio

El primer videojuego de la división de audiovisual interactiva de la editorial Shueisha buscó utilizar a los protagonistas de sus mangas en una sentimental aventura coming-of-age. El protagonista es un niño llamado Damien, quien debe mudarse a Francia luego de vivir toda su vida en Japón y busca enfrentar la realidad con la ayuda de sus personajes shonen favoritos. Convertido en Captain Velvet Meteor, Damien enfrentará a sus temores en batallas estilo cuadrícula con los poderes de sus amigos de la revista Shonen Jump+.

El título estará disponible para Nintendo Switch.

Bear and Breakfast (Gummy Cat) - 28 de julio

Por suerte existen también juegos como Bear and Breakfast, una aventura de simulación lo fi donde unos simpáticos osos tienen el sueño de construir su propio hostel. Todo tipo de turistas buscarán hospedarse en el nuevo espacio, por lo que Hank, el oso protagonista, deberá ponerle empeño a distintas misiones para mantenerlos satisfechos.

Bear and Breakfast estará disponible para PC y Nintendo Switch.

Digimon Survive (Witch Craft Co) - 29 de julio

La próxima historia del universo Digimon se postula como un nuevo capítulo de su universo, donde un grupo de adolescentes se pierden en medio de un campamento y deberán aprender cómo colaborar con unas extrañas criaturas parlantes. El juego mezclará las batallas de cuadrículas 3D y guiará a los jugadores y jugadoras en distintos caminos dependiendo las decisiones que tomen en diálogos estilados como novela visual.

Digimon Survive estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft) - 29 de julio

El JRPG es uno de los lanzamientos más grandes que cerrará julio y la expectativa de los fanáticos comenzó a ir en picada luego de las nuevas mecánicas de gameplay que se mostraron durante la Nintendo Direct. Este nuevo capítulo del universo de Xenoblade Chroncles seguirá la historia de un equipo que explorará el mundo de Aionios, donde se toparán con misiones que les permitirán conseguir experiencia y evolucionar su nuevo árbol de habilidades.

Xenoblade Chronicles 3 estará disponible de manera exclusiva para Nintendo Switch.

