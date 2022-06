Se anunció un nuevo juego de El Señor de los Anillos: primeras imágenes de Return to Moria

Será un juego cooperativo de supervivencia

El Señor de los Anillos volvió a estar en el centro de la escena. A “Los anillos del poder”, la serie de Amazon Prime Video que se va a ubicar en la Segunda Edad de la Tierra Media -es decir, antes de los sucesos que se reflejaron en la trilogía cinematográfica-, se le sumó un videojuego centrado en Gollum. Ahora, en el marco del Summer Game Fest, llegó un nuevo anuncio para la franquicia: The Lord of the Rings: Return to Moria.

La historia de este nuevo videojuego se va a ubicar más allá de la historia de los libros, en la Cuarta Edad de la Tierra Media. Por lo tanto, los jugadores van a experimentar episodios posteriores a los conocidos dentro del mundo fantástico que creó J.R.R. Tolkien.

El objetivo del título va a ser tomar el control de un grupo de enanos que tienen que recuperar un tesoro perdido en las Minas de Moria , un escenario que todos los que hayan leído los libros o visto las películas van a reconocer rápidamente. Además de sobrevivir a ese entorno, los jugadores van a poder explorar Khazad-dûm y fabricar los elementos necesarios para hacerle frente a los peligros que encuentren en ese lugar.

“J.R.R. Tolkien y todas sus creaciones dentro de la Tierra Media están muy cerca de nuestros corazones, y este proyecto presenta una oportunidad increíble para crear nuevas experiencias nacidas de una de las mejores historias jamás contadas. Estamos volcando mucha pasión en el juego para brindarles a los jugadores una experiencia inolvidable”, destacó Chris Scholz, CEO de Free Range Games.

The Lord of the Rings: Return to Moria va a ofrecer un entorno que se va a desarrollar en forma procedural , por lo que no va a haber dos partidas iguales. Teniendo especial cautela para no alertar a los enemigos, los jugadores van a poder experimentar esta propuesta en solitario o en el modo cooperativo.

La minería para obtener materiales que permitan crear mejores equipos y recursos es una de las actividades que va a presentar el juego , pero generar ruidos va a ser una fuente de peligro en un entorno dominado por el silencio. “Excava los misterios de tres montañas legendarias, extrae metales preciosos, lucha para sobrevivir y lucha contra fuerzas indescriptibles para descubrir el secreto de la Sombra que acecha en su interior”, anticipan en la descripción del juego.

Además, los jugadores van a tener que cazar y recolectar alimentos y tendrán que prestar atención a sus niveles de sueño y temperatura . A eso se le va a sumar la instancia de construcción , ya que contar con una base va a ser fundamental y se podrán ir despejando ubicaciones en forma progresiva.

La exploración va a ser otro aspecto central. En primer lugar, para recolectar recursos, construir armaduras y armas legendarias de los enanos y encontrar artefactos mágicos antiguos (como espadas que brillan cuando los orcos están cerca). Pero, además, los jugadores van a restaurar “la antigua gloria” de Khazad-dûm y van a poder reactivar minas a medida que avancen en la historia .

Aunque por ahora no cuenta con una fecha de lanzamiento establecida, sí anticiparon que el juego se va a lanzar durante el segundo trimestre del 2023 y va a estar disponible en Epic Games Stores.

SEGUIR LEYENDO: