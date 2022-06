Devolver Digital anunció la fecha y el tema de su evento oficial

La inminente llegada del Summer Game Fest comenzó a despertar a las distribuidoras y el gran evento de los videojuegos va a convocar a distintos actores de la industria para que den un vistazo de los títulos en lo que están trabajando. En este caso, fue Devolver Digital quien anunció su evento virtual para contarle a sus seguidores cuáles son sus planes para el actual año fiscal.

El año pasado fue un gran momento para la famosa distribuidora, quien reveló títulos como Trek to Yomi y mostró más adelantos de los aclamados Inscryption y Death’s Door.

La compañía prometió que en esta edición anunciaría al menos cuatro nuevos videojuegos , aunque también podríamos tener novedades sobre Cult of the Lamb y más información sobre Return to Monkey Island, título que está siendo editado por Devolver Digital.

El nuevo lanzamiento de Massive Monster y Devolver Digital

A fines del año pasado, Devolver Digital recibió una inversión de casi mil millones de dólares por parte de Sony , quien tuvo la intención de convertirse en socio mayoritario de la compañía, aunque esta permanece gestionada de manera “independiente”.

Este movimiento podría significar que la distribuidora podría expandirse a la gestión de juegos con mayor presupuesto, aunque no parece haber pista que esto les haya hecho abandonar su impronta de apoyar títulos progresivos y bizarros.

Como es costumbre ya de la empresa que se deleita de hacer parodia del marketing del gaming, su tráiler de anuncio ha hecho bromas con la expectativa que generan los temporizadores con cuentas regresivas. Pero lo que más sorprendió fue la aparición Suda51 (creador de la franquicia No More Heroes), quién será el aparente próximo conductor del evento.

