Mes del orgullo: “Tell Me Why”, el juego que cuenta la historia de una persona trans, está disponible gratis

(Foto: Xbox)

Junio es el mes cuando se celebra el Orgullo LGBTQI+ y cada vez más empresas de videojuegos se unen al festejo. En segundo año consecutivo, el equipo desarrollador DONTNOD y Xbox Game Studios decidieron regalar el juego Tell Me Why, la galardonada experiencia cuya historia sobrenatural cuenta con un personaje trans como protagonista .

El videojuego fue publicado en 2020 bajo el mismo formato en capítulos como la franquicia Life is Strange. Su historia comienza con la liberación de uno de sus protagonistas, Tyler Ronan, quien había sido condenado luego del asesinato de su madre, del cual se había confesado culpable por defensa propia a los 10 años. En búsqueda de entender cómo sucedió el traumático hecho, Tyler se encuentra con su hermana gemela, con quien comparten un lazo telepático que les permite ir encontrando nueva información para develar lo sucedido.

(Foto: Xbox)

El equipo de desarrolladores fue reconocido por su extenso trabajo por construir correctamente el camino y la realidad de Tyler, quien se convirtió en el primer protagonista transgénero de un lanzamiento AAA de videojuegos.

Durante su investigación, DONTNOD colaboró en forma directa con GLAAD, la ONG estadounidense de medios que fue fundada para protestar contra las proyecciones homoodiantes y difamatorias del colectivo LGBTQI+ en la industria del entretenimiento.

(Foto: Xbox)

Además de la promoción de Tell Me Why, el estudio animó a su público a continuar con la concientización de los derechos humanos de las diversidades de género y promovió el apoyo de videojuegos de creadores de la colectividad como Love Shore (Perfect Garbage), Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 (Soft Not Weak) y No Longer Home (Humble Grove).

Xbox Publishing anunció por su parte que sería anfitrión de una maratón que transmitirá Tell Me Why con el fin de recaudar fondos para la fundación Trans Lifeline (organización norteamericana de soporte psicológico para las identidades trans en crisis).

Tell Me Why estará disponible de forma gratuita en todas las consolas de Xbox, Microsoft Store y la plataforma digital Steam hasta el 30 de junio.

